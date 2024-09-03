Уходить им особо некуда: эксперт о том, как ВС РФ "потихонечку перемалывают" под Курском две бригады ВСУ - 03.09.2024 Украина.ру
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Уходить им особо некуда: эксперт о том, как ВС РФ "потихонечку перемалывают" под Курском две бригады ВСУ
Уходить им особо некуда: эксперт о том, как ВС РФ "потихонечку перемалывают" под Курском две бригады ВСУ - 03.09.2024 Украина.ру
Уходить им особо некуда: эксперт о том, как ВС РФ "потихонечку перемалывают" под Курском две бригады ВСУ
У Сырского сейчас голова болит за всю украинскую армию. Сейчас ему нужно хоть как-то удержать линию фронта и выйти из курской авантюры. Он загнал туда две бригады, которые фактически находятся в котле. Уходить им особо некуда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов
2024-09-03T06:30
2024-09-03T06:30
новости
украина
курская область
крымский мост
александр сырский
кирилл буданов
f-16
всу
наступление
запад
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Нельзя исключать угрозу того, что Украина может попытаться с помощью F-16 нанести удары по Крымскому мосту. Но все же Киеву сейчас не до этого. Начальник ГУР Кирилл Буданов*, конечно, еще может что-то попробовать, но не главком ВСУ Александр Сырский, отметил генерал-майор.У Сырского сейчас голова болит за всю украинскую армию. Ему нужно хоть как-то удержать линию фронта и выйти из курской авантюры, пока он не потерял всех, кого туда загнал, сообщил военный летчик.По его словам, тогда хорошо сработали украинские ДРГ, их малые мобильные группы просочились на российскую территорию "буквально за ночь и зашли далеко". "Мы начали отвечать только после того, как они прошли по Курской области 15–20 километров. И сейчас нам приходится напрягать все мышцы, чтобы ликвидировать эту угрозу", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.руО том, почему курская авантюра Киева выглядит бессмысленной с военной точки зрения - в материале Ростислава Ищенко: Курский капкан Украины на сайте Украина.ру*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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украина
курская область
крымский мост
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новости, украина, курская область, крымский мост, александр сырский, кирилл буданов, f-16, всу, наступление, запад, нападение
Новости, Украина, Курская область, Крымский мост, Александр Сырский, Кирилл Буданов, F-16, ВСУ, наступление, Запад, нападение

Уходить им особо некуда: эксперт о том, как ВС РФ "потихонечку перемалывают" под Курском две бригады ВСУ

06:30 03.09.2024
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP / Kostiantyn Liberov
Читать в
У Сырского сейчас голова болит за всю украинскую армию. Сейчас ему нужно хоть как-то удержать линию фронта и выйти из курской авантюры. Он загнал туда две бригады, которые фактически находятся в котле. Уходить им особо некуда. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов
Нельзя исключать угрозу того, что Украина может попытаться с помощью F-16 нанести удары по Крымскому мосту. Но все же Киеву сейчас не до этого. Начальник ГУР Кирилл Буданов*, конечно, еще может что-то попробовать, но не главком ВСУ Александр Сырский, отметил генерал-майор.
У Сырского сейчас голова болит за всю украинскую армию. Ему нужно хоть как-то удержать линию фронта и выйти из курской авантюры, пока он не потерял всех, кого туда загнал, сообщил военный летчик.

"А загнал он туда две бригады, которые фактически находятся в котле. Уходить им особо некуда. Мы их там потихоньку перемалываем как в мясорубке. Хотя само нападение на Курскую область было спланировано грамотно, на мой взгляд. Украине явно помогал в этом Запад", — указал Попов.

По его словам, тогда хорошо сработали украинские ДРГ, их малые мобильные группы просочились на российскую территорию "буквально за ночь и зашли далеко".
"Мы начали отвечать только после того, как они прошли по Курской области 15–20 километров. И сейчас нам приходится напрягать все мышцы, чтобы ликвидировать эту угрозу", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
О том, почему курская авантюра Киева выглядит бессмысленной с военной точки зрения - в материале Ростислава Ищенко: Курский капкан Украины на сайте Украина.ру
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Подбитые танки
Вчера, 14:31
Курский крах "ястреба" Зеленского. Атака на Россию сделала Украину агрессором Крайние сводки с фронтов курской авантюры, которую предприняли ВСУ, звучали для россиян, как музыка грядущей победы. Например, по состоянию на конец прошедшей субботы за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8200 солдат
 
НовостиУкраинаКурская областьКрымский мостАлександр СырскийКирилл БудановF-16ВСУнаступлениеЗападнападение
 
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