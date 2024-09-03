"Они тут же сматывались восвояси": генерал-майор рассказал, почему Украина не использует в бою F-16
Зеленский в самолете F16
На самом деле в боевой конфликт F-16 не входили ни разу. Они сразу же уходили, как только появились в воздушном пространстве. Когда военные только готовились к перехвату или выходу на связь с украинскими пилотами, они тут же "сматывались восвояси". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов
Я думаю, что до конца октября Украина не будет применять F-16 в открытом бою. И сейчас они делают только демонстративные полёты. Месяц назад один самолёт F-16 появился надо Львовом, он летал на малой высоте, а после чего видимо ушел в Польшу, рассказал летчик.
Также полет F-16 наблюдали в районе Одессы. Самолет аналогично покрутил виражи, сделал переворот и ушёл. Над Киевом был разовый полет. Украинским властям нужно показать что-то своему населению, которое все больше ропщет, дескать, "смотрите, мы уже летаем, мы уже работаем", добавил генерал-майор.
"На самом деле в боевой конфликт F-16 не входили ни разу. Они сразу же уходили, как только появились — это 10 минут. Как раз наши только готовились к перехвату или выходу на связь с их пилотами, они тут же "сматывались" восвояси", — подчеркнул Попов.
При этом F-16 на Украине не столько выполняют полёты, сколько их готовят к работе, тренируют летчиков, перетаскивают с одного укрытия в другое, чтобы посмотреть, как маскировать и прятать такие машины, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
О том, какое будущее ждет Украину — в авторской статье Ростислава Ищенко "Об изъятии термина Украина из оборота" на сайте Украина.ру