"Они тут же сматывались восвояси": генерал-майор рассказал, почему Украина не использует в бою F-16 - 03.09.2024 Украина.ру
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"Они тут же сматывались восвояси": генерал-майор рассказал, почему Украина не использует в бою F-16
"Они тут же сматывались восвояси": генерал-майор рассказал, почему Украина не использует в бою F-16 - 03.09.2024 Украина.ру
"Они тут же сматывались восвояси": генерал-майор рассказал, почему Украина не использует в бою F-16
На самом деле в боевой конфликт F-16 не входили ни разу. Они сразу же уходили, как только появились в воздушном пространстве. Когда военные только готовились к перехвату или выходу на связь с украинскими пилотами, они тут же "сматывались восвояси". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов
2024-09-03T05:45
2024-09-03T05:45
новости
украина
львов
польша
f-16
авиация
самолет
сво
летчики
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Я думаю, что до конца октября Украина не будет применять F-16 в открытом бою. И сейчас они делают только демонстративные полёты. Месяц назад один самолёт F-16 появился надо Львовом, он летал на малой высоте, а после чего видимо ушел в Польшу, рассказал летчик.Также полет F-16 наблюдали в районе Одессы. Самолет аналогично покрутил виражи, сделал переворот и ушёл. Над Киевом был разовый полет. Украинским властям нужно показать что-то своему населению, которое все больше ропщет, дескать, "смотрите, мы уже летаем, мы уже работаем", добавил генерал-майор.При этом F-16 на Украине не столько выполняют полёты, сколько их готовят к работе, тренируют летчиков, перетаскивают с одного укрытия в другое, чтобы посмотреть, как маскировать и прятать такие машины, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.руО том, какое будущее ждет Украину — в авторской статье Ростислава Ищенко "Об изъятии термина Украина из оборота" на сайте Украина.ру
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новости, украина, львов, польша, f-16, авиация, самолет, сво, летчики, одесса, киев
Новости, Украина, Львов, Польша, F-16, авиация, самолет, СВО, летчики, Одесса, Киев

"Они тут же сматывались восвояси": генерал-майор рассказал, почему Украина не использует в бою F-16

05:45 03.09.2024
 
Зеленский в самолете F16
Зеленский в самолете F16
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На самом деле в боевой конфликт F-16 не входили ни разу. Они сразу же уходили, как только появились в воздушном пространстве. Когда военные только готовились к перехвату или выходу на связь с украинскими пилотами, они тут же "сматывались восвояси". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный летчик, генерал-майор Владимир Попов
Я думаю, что до конца октября Украина не будет применять F-16 в открытом бою. И сейчас они делают только демонстративные полёты. Месяц назад один самолёт F-16 появился надо Львовом, он летал на малой высоте, а после чего видимо ушел в Польшу, рассказал летчик.
Также полет F-16 наблюдали в районе Одессы. Самолет аналогично покрутил виражи, сделал переворот и ушёл. Над Киевом был разовый полет. Украинским властям нужно показать что-то своему населению, которое все больше ропщет, дескать, "смотрите, мы уже летаем, мы уже работаем", добавил генерал-майор.

"На самом деле в боевой конфликт F-16 не входили ни разу. Они сразу же уходили, как только появились — это 10 минут. Как раз наши только готовились к перехвату или выходу на связь с их пилотами, они тут же "сматывались" восвояси", — подчеркнул Попов.

При этом F-16 на Украине не столько выполняют полёты, сколько их готовят к работе, тренируют летчиков, перетаскивают с одного укрытия в другое, чтобы посмотреть, как маскировать и прятать такие машины, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
О том, какое будущее ждет Украину — в авторской статье Ростислава Ищенко "Об изъятии термина Украина из оборота" на сайте Украина.ру
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