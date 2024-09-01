https://ukraina.ru/20240901/1057164678.html

ПВО России перехвачены и уничтожены за ночь 158 украинских БПЛА

ПВО России перехвачены и уничтожены за ночь 158 украинских БПЛА - 01.09.2024 Украина.ру

ПВО России перехвачены и уничтожены за ночь 158 украинских БПЛА

В течение ночи на 1 сентября российскими дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ

2024-09-01T09:18

2024-09-01T09:18

2024-09-01T09:18

новости

россия

москва

курская область

кто

сво

минобороны рф

бпла

беспилотники

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1a/1044726777_0:47:549:355_1920x0_80_0_0_1af9d83716675d6fb32d4b5dfed03957.jpg

Российская ПВО отработала, как сказано в официальном сообщении, "при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации".В частности, в ночное время над территорией Курской области было уничтожено и перехвачено 46 БПЛА, над территорией Брянской области 34, над территорией Воронежской области – 28, над территорией Белгородской области – 14, восемь – над территорией Рязанской области, два – над Москвой, семь – над Московской областью, пять – над территорией Калужской области, четыре – над территорией Липецкой области, три – над территорией Тульской области, по два БПЛА - над территориями Тамбовской и Смоленской областей, а над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей - по одному.Больше подробностей начала дня в обзоре Атака на Москву и другие регионы России. Главное на Украине на утро 1 сентября

россия

москва

курская область

брянская область

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, курская область, кто, сво, минобороны рф, бпла, беспилотники, терроризм, брянская область, белгородская область, пво