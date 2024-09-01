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ПВО России перехвачены и уничтожены за ночь 158 украинских БПЛА
ПВО России перехвачены и уничтожены за ночь 158 украинских БПЛА - 01.09.2024 Украина.ру
ПВО России перехвачены и уничтожены за ночь 158 украинских БПЛА
В течение ночи на 1 сентября российскими дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ
2024-09-01T09:18
2024-09-01T09:18
2024-09-01T09:18
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курская область
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беспилотники
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Российская ПВО отработала, как сказано в официальном сообщении, "при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации".В частности, в ночное время над территорией Курской области было уничтожено и перехвачено 46 БПЛА, над территорией Брянской области 34, над территорией Воронежской области – 28, над территорией Белгородской области – 14, восемь – над территорией Рязанской области, два – над Москвой, семь – над Московской областью, пять – над территорией Калужской области, четыре – над территорией Липецкой области, три – над территорией Тульской области, по два БПЛА - над территориями Тамбовской и Смоленской областей, а над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей - по одному.Больше подробностей начала дня в обзоре Атака на Москву и другие регионы России. Главное на Украине на утро 1 сентября
россия
москва
курская область
брянская область
белгородская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, курская область, кто, сво, минобороны рф, бпла, беспилотники, терроризм, брянская область, белгородская область, пво
Новости, Россия, Москва, Курская область, КТО, СВО, Минобороны РФ, БПЛА, беспилотники, терроризм, Брянская область, Белгородская область, ПВО
ПВО России перехвачены и уничтожены за ночь 158 украинских БПЛА
В течение ночи на 1 сентября российскими дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ
Российская ПВО отработала, как сказано в официальном сообщении, "при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации".
В частности, в ночное время над территорией Курской области было уничтожено и перехвачено 46 БПЛА, над территорией Брянской области 34, над территорией Воронежской области – 28, над территорией Белгородской области – 14, восемь – над территорией Рязанской области, два – над Москвой, семь – над Московской областью, пять – над территорией Калужской области, четыре – над территорией Липецкой области, три – над территорией Тульской области, по два БПЛА - над территориями Тамбовской и Смоленской областей, а над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей - по одному.