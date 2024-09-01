https://ukraina.ru/20240901/1057164026.html

Атака на Москву и другие регионы России. Главное на Украине на утро 1 сентября

Атака на Москву и другие регионы России. Главное на Украине на утро 1 сентября - 01.09.2024 Украина.ру

Атака на Москву и другие регионы России. Главное на Украине на утро 1 сентября

Украинские беспилотники массово атаковали Москву и другие регионы России

2024-09-01T08:36

2024-09-01T08:36

2024-09-01T08:42

эксклюзив

хроники

москва

россия

украина

сергей собянин

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минобороны

вооруженные силы украины

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В ночь на 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале написал о работе ПВО у Москвы."Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - отмечалось в сообщении от 01:20.Спустя 1 час и 16 минут Собянин сообщил о ещё одном сбитом Минобороны РФ беспилотнике, летевшем на Москву. В 03:18 мэр Москвы сообщил, что очередной БПЛА сбили в городском округе Ступино, а в 04:46 — что ещё один дрон сбили в Одинцовском городском округе. В 05:10 Собянин написал о том, что ещё один беспилотник сбили в Ленинском городском округе.В 06:30 Собянин сообщил, что был сбит беспилотник в районе Московского нефтеперерабатывающего завода."Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет. И ещё один сбили в городском округе Раменский на подлёте к Москве", - отметил Собянин.Спустя 13 минут он рассказал о новой атаке."В рамках атаки на Москву сбили ещё 2 вражеских БПЛА в Раменском городском округе. На данный момент сбито 9 беспилотников", - писал мэр Москвы в своём телеграм-канале.Менее чем через час Собянин сообщил, что атака продолжается."ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву. Сбили ещё один в Раменском городском округе", - написал он в 07:30.Спустя полчаса с небольшим Собянин рассказал о возгорании на МНПЗ."Ещё один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания", - отметил он в 08:04.В комментарии РИА Новости представитель экстренных служб сообщил, что пожару присвоен самый высокий - пятый - номер сложности.Также в 05:39 глава городского округа Кашира Михаил Шувалов сообщил о попытке Украины атаковать Каширскую ГРЭС."Уважаемые жители! Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки 3 беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам. На месте работают оперативные службы", - написал он в своём телеграм-канале.Телеграм-канал Mash опубликовал видео падения одного из беспилотников в Раменском районе. Судя по видео, для атаки Украина применила дроны PD-2.Также стало известно об атаке украинских дронов на Конаковский округ Тверской области. В общей сложности в районе Конаково были сбиты 5 беспилотников, пострадавших не было. В 07:24 губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о локализации возгорания в результате атаки БПЛА. Газоснабжение и электроснабжение округа осуществляется в штатном режиме.В Конаково находится о находится одна из крупнейших электростанций Центральной части России, Конаковская ГРЭС.Также губернатор Воронежской области Александр Гусев в 08:07 сообщил о пресечённых атаках украинских беспилотников на регион."Минувшей ночью дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили 28 украинских БПЛА в Воронежской области. По предварительной информации, пострадавших нет. В одном из районов региона фрагменты БПЛА при падении повредили три частных дома. Ещё в одном в результате падения обломков загорелась и была оперативно потушена трава. Сейчас на месте происшествий работают специальные службы", - написал он в своём телеграм-канале.Губернатор Калужской области Владислав Шапша также рассказал об отражённых атаках на регион."Сегодня ночью силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА в разных частях региона. БПЛА были уничтожены в Козельском, Перемышельском, Кировском и Малоярославецком районах. Так же БПЛА были уничтожены на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы", - отметил Шапша.Утром 1 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о массированной атаке БПЛА на регион."Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. За прошедшую ночь силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!" - написал Богомаз в своём телеграм-канале в 07:36.Он поблагодарил подразделения ПВО.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале в 02:07 сообщил о работе ПВО в регионе."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметил он.Позднее, в 07:46, он снова сообщил о работе ПВО."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. В Яковлевском городском округе после отражения воздушной атаки со стороны Украины в 7 частных домовладениях повреждены кровли и фасады. Также посечен кузов легкового автомобиля. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают месте", - написал Гладков в своём телеграм-канале.В 08:03 Минобороны России подвело итоги ночной атаки украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БпЛА самолётного типа. Над территорией Курской области в ночное время было уничтожено и перехвачено 46 БпЛА, над территорией Брянской области 34, над территорией Воронежской области – 28, над территорией Белгородской области – 14, 8 – над территорией Рязанской области, 2 – над Москвой, 7 – над Московской областью, 5 – над территорией Калужской области, 4 – над территорией Липецкой области, 3 – над территорией Тульской области, по 2 БпЛА над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по 1 над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.Ранее власти Украины не раз угрожали атаками вглубь России. При этом в атаке беспилотниками Киеву помогают другие страны. Так, существует Коалиция дронов — международное объединение, куда помимо Украины входят Австралия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды, Польша, Франция, Швеция, Эстония, Чехия и Новая Зеландия. Участники коалиции обязались в срок до февраля 2025 года поставить Украине 1 млн беспилотников разных классов.О происходящем в ВСУ - в статье Дмитрия Ковалевича ""В войсках происходит какой-то ужас"! Что говорят украинские военные и политики о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20240831/1057163666.html

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Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, москва, россия, украина, сергей собянин, александр богомаз, вячеслав гладков, минобороны, вооруженные силы украины, дроны, бпла