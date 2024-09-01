Атака на Москву и другие регионы России. Главное на Украине на утро 1 сентября - 01.09.2024 Украина.ру
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Атака на Москву и другие регионы России. Главное на Украине на утро 1 сентября
Атака на Москву и другие регионы России. Главное на Украине на утро 1 сентября - 01.09.2024 Украина.ру
Атака на Москву и другие регионы России. Главное на Украине на утро 1 сентября
Украинские беспилотники массово атаковали Москву и другие регионы России
2024-09-01T08:36
2024-09-01T08:42
эксклюзив
хроники
москва
россия
украина
сергей собянин
александр богомаз
вячеслав гладков
минобороны
вооруженные силы украины
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В ночь на 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале написал о работе ПВО у Москвы."Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - отмечалось в сообщении от 01:20.Спустя 1 час и 16 минут Собянин сообщил о ещё одном сбитом Минобороны РФ беспилотнике, летевшем на Москву. В 03:18 мэр Москвы сообщил, что очередной БПЛА сбили в городском округе Ступино, а в 04:46 — что ещё один дрон сбили в Одинцовском городском округе. В 05:10 Собянин написал о том, что ещё один беспилотник сбили в Ленинском городском округе.В 06:30 Собянин сообщил, что был сбит беспилотник в районе Московского нефтеперерабатывающего завода."Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет. И ещё один сбили в городском округе Раменский на подлёте к Москве", - отметил Собянин.Спустя 13 минут он рассказал о новой атаке."В рамках атаки на Москву сбили ещё 2 вражеских БПЛА в Раменском городском округе. На данный момент сбито 9 беспилотников", - писал мэр Москвы в своём телеграм-канале.Менее чем через час Собянин сообщил, что атака продолжается."ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву. Сбили ещё один в Раменском городском округе", - написал он в 07:30.Спустя полчаса с небольшим Собянин рассказал о возгорании на МНПЗ."Ещё один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания", - отметил он в 08:04.В комментарии РИА Новости представитель экстренных служб сообщил, что пожару присвоен самый высокий - пятый - номер сложности.Также в 05:39 глава городского округа Кашира Михаил Шувалов сообщил о попытке Украины атаковать Каширскую ГРЭС."Уважаемые жители! Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки 3 беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам. На месте работают оперативные службы", - написал он в своём телеграм-канале.Телеграм-канал Mash опубликовал видео падения одного из беспилотников в Раменском районе. Судя по видео, для атаки Украина применила дроны PD-2.Также стало известно об атаке украинских дронов на Конаковский округ Тверской области. В общей сложности в районе Конаково были сбиты 5 беспилотников, пострадавших не было. В 07:24 губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о локализации возгорания в результате атаки БПЛА. Газоснабжение и электроснабжение округа осуществляется в штатном режиме.В Конаково находится о находится одна из крупнейших электростанций Центральной части России, Конаковская ГРЭС.Также губернатор Воронежской области Александр Гусев в 08:07 сообщил о пресечённых атаках украинских беспилотников на регион."Минувшей ночью дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили 28 украинских БПЛА в Воронежской области. По предварительной информации, пострадавших нет. В одном из районов региона фрагменты БПЛА при падении повредили три частных дома. Ещё в одном в результате падения обломков загорелась и была оперативно потушена трава. Сейчас на месте происшествий работают специальные службы", - написал он в своём телеграм-канале.Губернатор Калужской области Владислав Шапша также рассказал об отражённых атаках на регион."Сегодня ночью силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА в разных частях региона. БПЛА были уничтожены в Козельском, Перемышельском, Кировском и Малоярославецком районах. Так же БПЛА были уничтожены на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы", - отметил Шапша.Утром 1 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о массированной атаке БПЛА на регион."Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. За прошедшую ночь силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!" - написал Богомаз в своём телеграм-канале в 07:36.Он поблагодарил подразделения ПВО.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале в 02:07 сообщил о работе ПВО в регионе."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметил он.Позднее, в 07:46, он снова сообщил о работе ПВО."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. В Яковлевском городском округе после отражения воздушной атаки со стороны Украины в 7 частных домовладениях повреждены кровли и фасады. Также посечен кузов легкового автомобиля. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают месте", - написал Гладков в своём телеграм-канале.В 08:03 Минобороны России подвело итоги ночной атаки украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БпЛА самолётного типа. Над территорией Курской области в ночное время было уничтожено и перехвачено 46 БпЛА, над территорией Брянской области 34, над территорией Воронежской области – 28, над территорией Белгородской области – 14, 8 – над территорией Рязанской области, 2 – над Москвой, 7 – над Московской областью, 5 – над территорией Калужской области, 4 – над территорией Липецкой области, 3 – над территорией Тульской области, по 2 БпЛА над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по 1 над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.Ранее власти Украины не раз угрожали атаками вглубь России. При этом в атаке беспилотниками Киеву помогают другие страны. Так, существует Коалиция дронов — международное объединение, куда помимо Украины входят Австралия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды, Польша, Франция, Швеция, Эстония, Чехия и Новая Зеландия. Участники коалиции обязались в срок до февраля 2025 года поставить Украине 1 млн беспилотников разных классов.О происходящем в ВСУ - в статье Дмитрия Ковалевича ""В войсках происходит какой-то ужас"! Что говорят украинские военные и политики о ситуации на фронте".
https://ukraina.ru/20240831/1057163666.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, москва, россия, украина, сергей собянин, александр богомаз, вячеслав гладков, минобороны, вооруженные силы украины, дроны, бпла
Эксклюзив, Хроники, Москва, Россия, Украина, Сергей Собянин, Александр Богомаз, Вячеслав Гладков, Минобороны, Вооруженные силы Украины, дроны, БПЛА

Атака на Москву и другие регионы России. Главное на Украине на утро 1 сентября

08:36 01.09.2024 (обновлено: 08:42 01.09.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас Чмутукраинский беспилотник PD-2
украинский беспилотник PD-2 - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас Чмут
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские беспилотники массово атаковали Москву и другие регионы России
В ночь на 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале написал о работе ПВО у Москвы.
"Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - отмечалось в сообщении от 01:20.
Спустя 1 час и 16 минут Собянин сообщил о ещё одном сбитом Минобороны РФ беспилотнике, летевшем на Москву. В 03:18 мэр Москвы сообщил, что очередной БПЛА сбили в городском округе Ступино, а в 04:46 — что ещё один дрон сбили в Одинцовском городском округе. В 05:10 Собянин написал о том, что ещё один беспилотник сбили в Ленинском городском округе.
В 06:30 Собянин сообщил, что был сбит беспилотник в районе Московского нефтеперерабатывающего завода.
"Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет. И ещё один сбили в городском округе Раменский на подлёте к Москве", - отметил Собянин.
Спустя 13 минут он рассказал о новой атаке.
"В рамках атаки на Москву сбили ещё 2 вражеских БПЛА в Раменском городском округе. На данный момент сбито 9 беспилотников", - писал мэр Москвы в своём телеграм-канале.
Менее чем через час Собянин сообщил, что атака продолжается.
"ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву. Сбили ещё один в Раменском городском округе", - написал он в 07:30.
ATACMS - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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Спустя полчаса с небольшим Собянин рассказал о возгорании на МНПЗ.
"Ещё один сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. В данный момент происходит тушение локального возгорания", - отметил он в 08:04.
В комментарии РИА Новости представитель экстренных служб сообщил, что пожару присвоен самый высокий - пятый - номер сложности.
Также в 05:39 глава городского округа Кашира Михаил Шувалов сообщил о попытке Украины атаковать Каширскую ГРЭС.
"Уважаемые жители! Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки 3 беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало. Электроэнергия исправно подается абонентам. На месте работают оперативные службы", - написал он в своём телеграм-канале.
Телеграм-канал Mash опубликовал видео падения одного из беспилотников в Раменском районе. Судя по видео, для атаки Украина применила дроны PD-2.
Также стало известно об атаке украинских дронов на Конаковский округ Тверской области. В общей сложности в районе Конаково были сбиты 5 беспилотников, пострадавших не было. В 07:24 губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о локализации возгорания в результате атаки БПЛА. Газоснабжение и электроснабжение округа осуществляется в штатном режиме.
В Конаково находится о находится одна из крупнейших электростанций Центральной части России, Конаковская ГРЭС.
Также губернатор Воронежской области Александр Гусев в 08:07 сообщил о пресечённых атаках украинских беспилотников на регион.
"Минувшей ночью дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили 28 украинских БПЛА в Воронежской области. По предварительной информации, пострадавших нет. В одном из районов региона фрагменты БПЛА при падении повредили три частных дома. Ещё в одном в результате падения обломков загорелась и была оперативно потушена трава. Сейчас на месте происшествий работают специальные службы", - написал он в своём телеграм-канале.
Игорь Щедрин - лейтенант ГУР МОУ - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша также рассказал об отражённых атаках на регион.
"Сегодня ночью силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА в разных частях региона. БПЛА были уничтожены в Козельском, Перемышельском, Кировском и Малоярославецком районах. Так же БПЛА были уничтожены на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы", - отметил Шапша.
Утром 1 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о массированной атаке БПЛА на регион.
"Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. За прошедшую ночь силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!" - написал Богомаз в своём телеграм-канале в 07:36.
Он поблагодарил подразделения ПВО.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале в 02:07 сообщил о работе ПВО в регионе.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметил он.
Позднее, в 07:46, он снова сообщил о работе ПВО.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. В Яковлевском городском округе после отражения воздушной атаки со стороны Украины в 7 частных домовладениях повреждены кровли и фасады. Также посечен кузов легкового автомобиля. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают месте", - написал Гладков в своём телеграм-канале.
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В 08:03 Минобороны России подвело итоги ночной атаки украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БпЛА самолётного типа. Над территорией Курской области в ночное время было уничтожено и перехвачено 46 БпЛА, над территорией Брянской области 34, над территорией Воронежской области – 28, над территорией Белгородской области – 14, 8 – над территорией Рязанской области, 2 – над Москвой, 7 – над Московской областью, 5 – над территорией Калужской области, 4 – над территорией Липецкой области, 3 – над территорией Тульской области, по 2 БпЛА над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по 1 над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей", - указывалось в сообщении Минобороны РФ.
Ранее власти Украины не раз угрожали атаками вглубь России. При этом в атаке беспилотниками Киеву помогают другие страны. Так, существует Коалиция дронов — международное объединение, куда помимо Украины входят Австралия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды, Польша, Франция, Швеция, Эстония, Чехия и Новая Зеландия. Участники коалиции обязались в срок до февраля 2025 года поставить Украине 1 млн беспилотников разных классов.
О происходящем в ВСУ - в статье Дмитрия Ковалевича ""В войсках происходит какой-то ужас"! Что говорят украинские военные и политики о ситуации на фронте".
 
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