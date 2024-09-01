Трамп не в восторге от курской авантюры с перспективой третьей мировой войны – эксперт - 01.09.2024 Украина.ру
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Трамп не в восторге от курской авантюры с перспективой третьей мировой войны – эксперт
Трамп не в восторге от курской авантюры с перспективой третьей мировой войны – эксперт - 01.09.2024 Украина.ру
Трамп не в восторге от курской авантюры с перспективой третьей мировой войны – эксперт
Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно высказывался на тему нежелания третьей мировой войны. Поменяется ли его позиция после вторжения ВСУ в Курскую область – об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист, политолог Майкл Бом
2024-09-01T06:15
2024-09-01T06:15
новости
сша
украина
курская область
дональд трамп
майкл бом
майк помпео
украина.ру
the wall street journal
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"Трамп действительно прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область, будучи в Детройте 27 августа. Он заявил, что эскалация в военном конфликте на Украине, в общем и целом, может привести к третьей мировой войне. Трамп не в восторге от этого", - сказал американский журналист.Майкл Бом: кто онЗато полностью поддерживает такие действия нынешнего руководства Украины Майк Помпео, которому прочат возвращение в Госдеп при победе Трампа, заметил Бом. В июле Помпео написал большую статью в The Wall Street Journal, где указал, что Киеву необходимо разрешить удары по глубинке России, "чтобы россияне почувствовали на своей шкуре последствия войны"."Если Помпео станет госсекретарем или советником президента США по безопасности, он может повлиять на позицию Трампа, - констатировал Бом.Полный текст интервью Американский политолог Майкл Бом: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела тему в публикации Президентские выборы в США: Харрис наслаждается "медовым месяцем", а Трамп нашёл неожиданных союзников на сайте Украина.ру
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новости, сша, украина, курская область, дональд трамп, майкл бом, майк помпео, украина.ру, the wall street journal, всу, кто, россия, международные отношения, дипломатия, военная эскалация, вооруженные силы украины
Новости, США, Украина, Курская область, Дональд Трамп, Майкл Бом, Майк Помпео, Украина.ру, The Wall Street Journal, ВСУ, КТО, Россия, международные отношения, дипломатия, военная эскалация, Вооруженные силы Украины

Трамп не в восторге от курской авантюры с перспективой третьей мировой войны – эксперт

06:15 01.09.2024
 
© AP / Manuel Balce Ceneta
- РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP / Manuel Balce Ceneta
Читать в
Кандидат в президенты США Дональд Трамп неоднократно высказывался на тему нежелания третьей мировой войны. Поменяется ли его позиция после вторжения ВСУ в Курскую область – об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист, политолог Майкл Бом
"Трамп действительно прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область, будучи в Детройте 27 августа. Он заявил, что эскалация в военном конфликте на Украине, в общем и целом, может привести к третьей мировой войне. Трамп не в восторге от этого", - сказал американский журналист.
Майкл Бом: кто он
Зато полностью поддерживает такие действия нынешнего руководства Украины Майк Помпео, которому прочат возвращение в Госдеп при победе Трампа, заметил Бом. В июле Помпео написал большую статью в The Wall Street Journal, где указал, что Киеву необходимо разрешить удары по глубинке России, "чтобы россияне почувствовали на своей шкуре последствия войны".
"Если Помпео станет госсекретарем или советником президента США по безопасности, он может повлиять на позицию Трампа, - констатировал Бом.
Полный текст интервью Американский политолог Майкл Бом: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться читайте на сайте Украина.ру
Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела тему в публикации Президентские выборы в США: Харрис наслаждается "медовым месяцем", а Трамп нашёл неожиданных союзников на сайте Украина.ру
 
НовостиСШАУкраинаКурская областьДональд ТрампМайкл БомМайк ПомпеоУкраина.руThe Wall Street JournalВСУКТОРоссиямеждународные отношениядипломатиявоенная эскалацияВооруженные силы Украины
 
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