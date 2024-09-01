Габбард, как и Трамп, скептически относится к американской военной помощи Украине - эксперт - 01.09.2024 Украина.ру
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Габбард, как и Трамп, скептически относится к американской военной помощи Украине - эксперт
Габбард, как и Трамп, скептически относится к американской военной помощи Украине - эксперт - 01.09.2024 Украина.ру
Габбард, как и Трамп, скептически относится к американской военной помощи Украине - эксперт
Тулси Габбард в команде Дональда Трампа вряд ли сможет повлиять на позицию кандидата в президенты США от республиканцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист, политолог Майкл Бом
2024-09-01T05:35
2024-09-01T05:35
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дональд трамп
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геополитика
президентские выборы
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Подполковник и бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которая обвинила администрацию Байдена в том, что "США сталкиваются с многими войнами на многих фронтах по всему миру и люди как никогда близки к ядерной войне", не сможет повлиять на политику Трампа. Такого мнения придерживается Майкл Бом."Габбард, как и Трамп, скептически относится к американской военной помощи Украине. Оба считают, что США не должны быть мировым жандармом и, в любом случае, нет ресурсов на это. Разница лишь в том, что теоретически она может отговорить Трампа от возвращения Майка Помпео на должность госсекретаря", - сказал политолог.Майкл Бом: кто онБом напомнил, что у Помпео и Трампа сложились доверительные отношения. Трамп ссорился со всеми своими министрами, назначал министра и через год увольнял его, а Помпео задержался в команде Трампа на четыре года.Он обратил внимание на предысторию Трампа, который не особо прислушивается к мнению своей команды. Поэтому, уверен Бом, если кандидат от республиканцев решит взять Помпео в команду, то никто не сможет этому помешать."Трамп делает, что желает, без оглядки на кого-либо, - констатировал Бом. - Поэтому я бы не стал преувеличивать роль Габбард и Кеннеди как советников Трампа в избирательной кампании".Полный текст интервью Американский политолог Майкл Бом: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела тему в публикации Президентские выборы в США: Харрис наслаждается "медовым месяцем", а Трамп нашёл неожиданных союзников на сайте Украина.ру
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Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Майкл Бом, Майк Помпео, геополитика, президентские выборы, президент США, Госдеп США, международные отношения, внешняя политика, военная помощь, СВО

Габбард, как и Трамп, скептически относится к американской военной помощи Украине - эксперт

05:35 01.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Майкл БомМайкл Бом
Майкл Бом - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Майкл Бом
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Тулси Габбард в команде Дональда Трампа вряд ли сможет повлиять на позицию кандидата в президенты США от республиканцев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист, политолог Майкл Бом
Подполковник и бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которая обвинила администрацию Байдена в том, что "США сталкиваются с многими войнами на многих фронтах по всему миру и люди как никогда близки к ядерной войне", не сможет повлиять на политику Трампа. Такого мнения придерживается Майкл Бом.
"Габбард, как и Трамп, скептически относится к американской военной помощи Украине. Оба считают, что США не должны быть мировым жандармом и, в любом случае, нет ресурсов на это. Разница лишь в том, что теоретически она может отговорить Трампа от возвращения Майка Помпео на должность госсекретаря", - сказал политолог.
Майкл Бом: кто он
Бом напомнил, что у Помпео и Трампа сложились доверительные отношения. Трамп ссорился со всеми своими министрами, назначал министра и через год увольнял его, а Помпео задержался в команде Трампа на четыре года.
"Другое дело, что Помпео — классический неокон, и считает, что США обязаны оставаться глобальным гегемоном. Его внешнеполитические взгляды, в том числе по Украине, сильно разнятся со взглядами Кеннеди и Габбард. Поэтому они могут попытаться отговорить Трампа от назначения Помпео", - сказал Бом.
Он обратил внимание на предысторию Трампа, который не особо прислушивается к мнению своей команды. Поэтому, уверен Бом, если кандидат от республиканцев решит взять Помпео в команду, то никто не сможет этому помешать.
"Трамп делает, что желает, без оглядки на кого-либо, - констатировал Бом. - Поэтому я бы не стал преувеличивать роль Габбард и Кеннеди как советников Трампа в избирательной кампании".
Полный текст интервью Американский политолог Майкл Бом: Трамп хочет, чтобы Россия "слила" Китай, и будет этого добиваться читайте на сайте Украина.ру
Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова рассмотрела тему в публикации Президентские выборы в США: Харрис наслаждается "медовым месяцем", а Трамп нашёл неожиданных союзников на сайте Украина.ру
 
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