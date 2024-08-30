Военный эксперт: Наступление ВСУ в Курской области еще не закончилось, но для нового рывка сил немного
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Взятие Красноармейска (Покровска) не приведет к развалу украинского фронта, поскольку у противника есть время, чтобы предпринять меры. Сейчас Киеву надо "держать марку" и довершать свою операцию в приграничье. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
Наступление ВС РФ идет невиданными темпами, но Киеву надо "держать марку" и довершать свою операцию в приграничье. Сейчас Украина оккупирует около тысячи квадратных километров в Курской области, а также контролирует Донбасс, Херсон и Запорожье, сообщил эксперт.
Но даже взятие Красноармейска (Покровска) не приведет к развалу украинского фронта, поскольку у противника есть время, чтобы предпринять меры на тот случай, когда это все же случится, добавил он.
"У нас с вычислением сил противника не очень получилось в случае с Курской областью, а у Украины – в Харьковской области, когда мы начали наступление на Волчанск. Так что нельзя переоценивать возможности разведки, а также нельзя переоценивать способности высшего военного руководства правильно оценивать данные разведки", - подчеркнул Зимовский.
Что касается дальнейших действий ВСУ, то их наступление в Курской области еще не закончилось. При этом для второго такого же рывка на каком-то участке сил у противника не так много, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
О том, почему Волчанск - это плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил - в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру