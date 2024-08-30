Военный эксперт: Наступление ВСУ в Курской области еще не закончилось, но для нового рывка сил немного - 30.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240830/1057129828.html
Военный эксперт: Наступление ВСУ в Курской области еще не закончилось, но для нового рывка сил немного
Военный эксперт: Наступление ВСУ в Курской области еще не закончилось, но для нового рывка сил немного - 30.08.2024 Украина.ру
Военный эксперт: Наступление ВСУ в Курской области еще не закончилось, но для нового рывка сил немного
Взятие Красноармейска (Покровска) не приведет к развалу украинского фронта, поскольку у противника есть время, чтобы предпринять меры. Сейчас Киеву надо "держать марку" и довершать свою операцию в приграничье. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
2024-08-30T06:15
2024-08-30T06:15
новости
курская область
россия
наступление
всу
вс рф
сво
харьковская область
волчанск
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056700671_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ba1bea066944ce87a1dfbe02dc5ee233.jpg
Наступление ВС РФ идет невиданными темпами, но Киеву надо "держать марку" и довершать свою операцию в приграничье. Сейчас Украина оккупирует около тысячи квадратных километров в Курской области, а также контролирует Донбасс, Херсон и Запорожье, сообщил эксперт.Но даже взятие Красноармейска (Покровска) не приведет к развалу украинского фронта, поскольку у противника есть время, чтобы предпринять меры на тот случай, когда это все же случится, добавил он.Что касается дальнейших действий ВСУ, то их наступление в Курской области еще не закончилось. При этом для второго такого же рывка на каком-то участке сил у противника не так много, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.руО том, почему Волчанск - это плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил - в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240829/1057116485.html
курская область
россия
харьковская область
волчанск
донбасс
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056700671_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_e4313a14e8a4bff118ff6fa9b86b063e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, наступление, всу, вс рф, сво, харьковская область, волчанск, донбасс, покровск/красноармейск, разведка
Новости, Курская область, Россия, наступление, ВСУ, ВС РФ, СВО, Харьковская область, Волчанск, Донбасс, Покровск/Красноармейск, разведка

Военный эксперт: Наступление ВСУ в Курской области еще не закончилось, но для нового рывка сил немного

06:15 30.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Читать в
Взятие Красноармейска (Покровска) не приведет к развалу украинского фронта, поскольку у противника есть время, чтобы предпринять меры. Сейчас Киеву надо "держать марку" и довершать свою операцию в приграничье. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
Наступление ВС РФ идет невиданными темпами, но Киеву надо "держать марку" и довершать свою операцию в приграничье. Сейчас Украина оккупирует около тысячи квадратных километров в Курской области, а также контролирует Донбасс, Херсон и Запорожье, сообщил эксперт.
Но даже взятие Красноармейска (Покровска) не приведет к развалу украинского фронта, поскольку у противника есть время, чтобы предпринять меры на тот случай, когда это все же случится, добавил он.
"У нас с вычислением сил противника не очень получилось в случае с Курской областью, а у Украины – в Харьковской области, когда мы начали наступление на Волчанск. Так что нельзя переоценивать возможности разведки, а также нельзя переоценивать способности высшего военного руководства правильно оценивать данные разведки", - подчеркнул Зимовский.
Что касается дальнейших действий ВСУ, то их наступление в Курской области еще не закончилось. При этом для второго такого же рывка на каком-то участке сил у противника не так много, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.ру
О том, почему Волчанск - это плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил - в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру
Стоит ли ждать обрушения фронта? Стешин о продвижении России, истерике по Покровску и планах Украины
Вчера, 13:07
Стоит ли ждать обрушения фронта? Стешин о продвижении России, истерике по Покровску и планах Украины
 
НовостиКурская областьРоссиянаступлениеВСУВС РФСВОХарьковская областьВолчанскДонбассПокровск/Красноармейскразведка
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:49США повышают градус напряженности с Россией - Захарова
08:21ПВО за ночь сбила 18 украинских беспилотников над регионами РФ — Минобороны
08:05Главное за ночь 30 августа
07:50Пентагон отверг жалобы Кулебы на недопоставку Киеву систем ПВО
07:35Мирошник рассказал об иностранных наемниках в Курской области
07:14Мирошник высмеял уничтожение Киевом F-16 своей же системой Patriot
07:00Алексей Леонков: Пока ВСУ обнуляют свои резервы под Курском, Россия готовит освобождение новых городов
06:30Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит
06:28Блэкаут и подземные Рады. Украинские эксперты вытаскивают население из теплой ванны
06:15Военный эксперт: Наступление ВСУ в Курской области еще не закончилось, но для нового рывка сил немного
06:09Об отчаянной борьбе против собственного государства. Тайна сбитого на Украине F16
06:00Выбить из Курска ВСУ и продвинуться к Покровску: военный эксперт перечислил ключевые задачи армии РФ
05:45Эксперт раскрыл, у кого хранятся ключи от "Телеграма" и проходят ли через мессенджер военные секреты
05:35Наглость – второе счастье. Украина выдвигает Польше территориальные претензии
05:30Военный эксперт: ВС РФ готовятся встретить врага на Запорожье, но мощные ДРГ могут напасть на Перекоп
05:15Операция там забуксовала: Орлов объяснил, почему в Курске ВСУ лишь "отсрочили себе немного времени"
05:00Последняя точка: военный эксперт рассказал про "болезненное" для Украины наступление на Красноармейск
04:45Александр Зимовский: Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если решится помочь России
04:39Удобен республиканцам и демократам. Чем занимается Аваков, вероятный сменщик Зеленского
04:30"Украинцы реагируют болезненно": эксперт рассказал о массированном ракетном ударе по Киевской ГЭС
Лента новостейМолния