https://ukraina.ru/20240830/1057129828.html

Военный эксперт: Наступление ВСУ в Курской области еще не закончилось, но для нового рывка сил немного

Военный эксперт: Наступление ВСУ в Курской области еще не закончилось, но для нового рывка сил немного - 30.08.2024 Украина.ру

Военный эксперт: Наступление ВСУ в Курской области еще не закончилось, но для нового рывка сил немного

Взятие Красноармейска (Покровска) не приведет к развалу украинского фронта, поскольку у противника есть время, чтобы предпринять меры. Сейчас Киеву надо "держать марку" и довершать свою операцию в приграничье. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский

2024-08-30T06:15

2024-08-30T06:15

2024-08-30T06:15

новости

курская область

россия

наступление

всу

вс рф

сво

харьковская область

волчанск

донбасс

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Наступление ВС РФ идет невиданными темпами, но Киеву надо "держать марку" и довершать свою операцию в приграничье. Сейчас Украина оккупирует около тысячи квадратных километров в Курской области, а также контролирует Донбасс, Херсон и Запорожье, сообщил эксперт.Но даже взятие Красноармейска (Покровска) не приведет к развалу украинского фронта, поскольку у противника есть время, чтобы предпринять меры на тот случай, когда это все же случится, добавил он.Что касается дальнейших действий ВСУ, то их наступление в Курской области еще не закончилось. При этом для второго такого же рывка на каком-то участке сил у противника не так много, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александра Зимовского: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска на сайте Украина.руО том, почему Волчанск - это плацдарм, который еще сыграет свою роль, но его час еще не наступил - в интервью Александра Перенджиева: Когда Россия взорвет мину к северу от Харькова, ВСУ получат Канны под Курском на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240829/1057116485.html

курская область

россия

харьковская область

волчанск

донбасс

покровск/красноармейск

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новости, курская область, россия, наступление, всу, вс рф, сво, харьковская область, волчанск, донбасс, покровск/красноармейск, разведка