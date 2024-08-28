https://ukraina.ru/20240828/1057077979.html

Александр Зимовский: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска

Александр Зимовский: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска - 28.08.2024 Украина.ру

Александр Зимовский: ВСУ встретятся с "генералом Грязь", а Россия избавится от иллюзий насчет Покровска

В СВО уже не раз бывало так, что обе стороны переоценивали значимость того или иного направления. Например, в прошлом году было много разговоров что именно Артемовск станет стратегическим транспортным узлом. Прошел год. Этот город освоен нами в военном смысле, но каких-то экстраординарных событий там сейчас не происходит

2024-08-28T06:05

2024-08-28T06:05

2024-08-28T06:05

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сво

россия

павел дуров

вооруженные силы украины

дмитрий песков

курская область

украина

белоруссия

покровск/красноармейск

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Я бы не хотел, чтобы то же самое случилось с Красноармейском, считает военный эксперт и медиаконсультант Александр ЗимовскийОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Александр Леонидович, на днях ВС РФ нанесли массированный дистанционный удар по территории Украины. Были поражены даже те объекты, по которым ранее или вообще не били, или не били уже довольно давно. Это было наше последнее китайское предупреждение киевскому режиму, чтобы он прекратил терроризировать наши регионы? Или все политические ограничения на поражение украинской энергетики сняты?- Из всех точек, которые выбрали наши войска для этой атаки, наиболее болезненным для Украины стало попадание по Киевской ГЭС.Российские наблюдатели и вражеская пропаганда утверждают, что удар пришелся по дамбе. На самом же деле была повреждена часть плотины – подстанция (рабочая поверхность). Многие видели, как наша ракета "упала в воду". На самом деле – это была доставка тяжелого фугасного заряда в подводную часть плотины. А дальше вода дырочку найдет.Украинцы реагируют на это очень болезненно, но конкретно в этой атаке ничего нового для них мы не увидели. Потому что по целям, которые обозначили в Минобороны, удары наносились и ранее.- Как раз Дмитрий Песков заявил, что эти атаки – не удары возмездия за что-либо, а плановая работа по целям. И у многих возникает вопрос – почему был такой большой перерыв в ударах по украинской энергетике.- Любая массированная атака требует накопления боеприпасов. Надо создать ракеты, привезти их и нацелить. Что касается ударов возмездия, то это красивая метафора, но не это главное. Лично я бы предпочел, чтобы Украина пыталась нанести по нам удары возмездия. Как говорится, "Бей первым, Фредди!".- Украина разработала новое средство поражения - дрон-ракета "Паляница". Управляемая крылатая с разными способами базирования – это всегда опасно. Вопрос в том, может ли киевский режим наладить их массовое производство.- Для Украины решающее значение будет иметь количество двигателей, которые они могут приобрести, чтобы запустить эту свою новую разработку в серийное производство. Если этот поток будет налажен, все остальное не будет представлять для них никакой проблемы. Они все равно используют 3-D печати и разбросанные по всей стране кустарные мастерские, где собираются фюзеляжи, хвосты и крылья. Навигационные приборы и средства наведения Украина тоже может производить. Хотя и не так массово, как наша фабрика "Гераней".А Киев за массовостью и не гонится. Им важно произвести столько, чтобы нанести нам хоть какой-то ущерб, который бы сопровождался медийным оформлением. Задел они сделали. Они показали, что они могут с этой "Паляницей" сделать то же, что делали на море с безэкипажными катерами.- У нас тоже есть инновационная разработка лаборатории "Ушкуйник" – fpv-дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН). Он оснащен системой связи по оптическому волокну, устойчив к РЭБ, дает хорошую картинку и способен поражать цели до 20 километров. Насколько он может изменить картину войны? Насколько быстро он может появиться у противника (если Украина захватит один такой образец, она может его удачно скопировать)?- Главное в "КВН" – не сам дрон, а катушка с оптоволоконным проводом. Все будет зависеть от того, кто такие вещи производит в России и на Украине и от того, насколько легко это купить за рубежом.Сама идея такого дрона не нова. Еще в советское время были ПТУРы, которые управлялись по проводам на дальность в 5 километров (Я сам стрелял из такого ПТУРа, который устанавливался на БРДМ-2). Поэтому нельзя говорить, что в случае с "КВН" на нас с неба упало озарение.Что касается воздействия на линию фронта, то это даст огромное подспорье нашей пехоте. В том смысле, что в ближнем бою без поддержки fpv-дронов (в любом количестве и в любой конфигурации очень тяжело). А поскольку обе стороны наращивают ресурсы РЭБ, то устойчивость к помехам – это главное достоинство "КВН".А еще хорошо, что эти дроны становятся всепогодными и ночными.Если они массово придут в войска, то на каком-то участке они окажут существенную поддержку нашей штурмовой пехоте.- Курская авантюра привела к тому, что фронт ВСУ на Красноармейском (Покровском) направлении начал рушится. Наши войска каждый день занимают новые населенные пункты. Если мы возьмем тот же Красноармейск и откроем себе путь в Днепропетровскую область, смогут ли медийные успехи врага в Курской области перекрыть эту потерю?- В СВО уже не раз бывало так, что обе стороны переоценивали значимость того или иного направления. Например, в прошлом году было много разговоров что именно Артемовск станет стратегическим транспортным узлом. Прошел год. Этот город освоен нами в военном смысле, но каких-то экстраординарных событий там сейчас не происходит. Я бы не хотел, чтобы то же самое случилось с Красноармейском.Другое дело, что Красноармейск – это основное звено на линии Красноармейск-Константиновка-Славянск. И Красноармейск – это последняя точка городской агломерации Донбасса. Дальше там – "вышел в степь донецкую парень молодой". Наше наступление там для Украины очень болезненно. Для региона, который хорошо оборудован в фортификационном отношении, это просто невиданные темпы. Но Киеву надо держать марку и довершать свою операцию в курском приграничье.В целом получается так, что Украина оккупирует около тысячи квадратных километров в Курской области, а также контролирует Донбасс, Херсон и Запорожье. И даже наше взятие Красноармейска не приведет к развалу украинского фронта, поскольку у противника есть время, чтобы предпринять меры на тот случай, когда это все же случится.- Есть еще мнение, что авантюра в Курской области – это отвлекающий удар, в то время как основной удар противника придется на Крым и Запорожскую область. Хватит ли у Украины на это сил? Способна ли наша разведка быстро вычислить группировку, которая сможет такой удар нанести?- У нас с вычислением сил противника не очень получилось в случае с Курской областью, а у Украины – в Харьковской области, когда мы начали наступление на Волчанск. Так что нельзя переоценивать возможности разведки, а также нельзя переоценивать способности высшего военного руководства правильно оценивать данные разведки.Что касается дальнейших действий ВСУ, то их наступление в Курской области еще не закончилось. Для второго такого же рывка на каком-то участке сил у них не так много. Да, киевский режим мобилизует по 40 тысяч человек в месяц. Да, этого хватает для минимальной подготовки резервов. Но противник упирается в то, что "лето красное пропело". В октябре все будут ссылаться на распутицу и "генерала Грязь". В этом смысле трудно предполагать наступление ВСУ на Запорожском направлении, где мы готовимся их встретить на хорошо подготовленных позициях.Теперь насчет Крыма. Тут может идти речь о полуморском десанте, когда мощные украинские ДРГ могут установить свои флаги где-то на дороге от Джанкоя в Херсонскую область. Короче говоря, нападение на Перекоп. Но я бы не сказал, что это будет для нас крайне болезненно и что мы к этому не готовы. Мы к этому готовы.- Вопрос вам как к бывшему депутату белорусского парламента. Во-первых, киевский режим крайне болезненно отреагировал на концентрацию белорусских сил возле украинской границы. Во-вторых, после курской авантюры российские эксперты заговорили, что ВСУ сами могут перерезать транспортное сообщение между Россией и Белоруссией в Гомельской области. Может ли напряженная обстановка на украинско-белорусской границе перерасти в нечто более серьезное?- Начнем с угроз МИД Украины о том, что "если выдвижение белорусских войск в рамках проводимых Беларусью военных маневров не прекратится в сию же секунду, то все цели на территории республики будут считаться законными". Это довольно нервная реакция, поскольку уже третий год СВО киевский режим не может просчитать действия Минска. Грубо говоря, Украина не знает, где Белоруссия может нанести удар, если она вдруг решится помочь России.Понятное дело, что Минск сейчас не вынашивает планов превентивного нападения на Украину. Но белорусские власти вынуждены реагировать на то, что время от времени Киев концентрирует свои войска вдоль границы. Да, есть официальные данные о 120-тысячной группировке ВСУ, но по факту Украина держит там до пяти пехотных бригад, большая часть из которых находится на Деснянском, Житомирском и Ровенском полигонах, где они проходят подготовку и переформирование. Тысяч 15 солдат у противника там есть всегда.Кроме того, там есть пограничники, которые обеспечивают заход украинского спецназа и ДРГ на белорусскую территорию. Поэтому Минск вынужден держать ушки на макушке.Что касается рисков для Гомельско-Брянского направления, то они существуют всегда. Но у России с Беларусью довольно протяженная граница, которая хорошо обеспечена коммуникациями. Перебрасывать резервы Украина нам не помешает.- Последний вопрос по поводу ареста Павла Дурова. Наши военные используют секретные чаты телеграма для координации ударов по целям тактического уровня. Сам Дуров говорил, что передать ключи шифрования он никому не может, потому что к ним нет доступа у самого телеграма и вскрыть их нельзя. Насколько вся эта ситуация угрожает для нашей системы связи на фронте?- Павел Дуров – фронтмен телеграма. На самом деле ключи находятся у его брата, который пока вне досягаемости французских спецслужб. Программное обеспеченье вряд ли можно хранить в одной голове и в одном компьютере. Вряд ли французским спецслужбам удастся так легко вытрясти эту информацию от Дурова. Хотя, даже если человек находится в комфортабельной тюрьме вроде замка Иф, в дело могут вступить другие средства убеждения. Все зависит от того, насколько Дуров психологически готов сопротивляться и каких адвокатов он успел нанять.Но это его личная проблема.Вы правильно сказали, что наши военные используют телеграм. А я не знаю, почему они им пользуются. Есть гораздо более закрытые системы военной связи. Допустим, они не доходят до каждого солдата. Но в любом случае переписка в телеграм во время боевых действий решающего значения не имеет. Тем более, что украинцы там тоже переписываются. Сомневаюсь, что через телеграм проходят какие-то серьезные военные секреты.Так что переоценивать военное значение телеграма не стоит. Как и любого другого мессенджера.

https://ukraina.ru/20240827/1057054537.html

https://ukraina.ru/20240824/1057014119.html

https://ukraina.ru/20240825/1057039040.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, сво, россия, павел дуров, вооруженные силы украины, дмитрий песков, курская область, украина, белоруссия, покровск/красноармейск, дроны, ракеты, крым, диверсанты