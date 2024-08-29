"Они давно устроили бы здесь Армагеддон": эксперт об украинских диверсантах в России

Западная пресса поддерживает нарратив киевской пропаганды, публикуя материалы о якобы действующей на территории России сети "групп сопротивления". Однако такие публикации вызывают много вопросов, в том числе и у российских военных экспертов