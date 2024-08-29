Тюрьма, потом штрафбат: Аксенов дал совет крымским "ждунам" - 29.08.2024 Украина.ру
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Тюрьма, потом штрафбат: Аксенов дал совет крымским "ждунам"
Тюрьма, потом штрафбат: Аксенов дал совет крымским "ждунам" - 29.08.2024 Украина.ру
Тюрьма, потом штрафбат: Аксенов дал совет крымским "ждунам"
Жители Крыма и других российских регионов, сочувствующие нацистскому украинскому режиму, исчезнут после достижения Россией целей СВО. Такое заявление 29 августа сделал глава Крыма Сергей Аксенов
2024-08-29T12:26
2024-08-29T12:26
новости
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сергей аксенов
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На территории полуострова действуют как активные агенты украинских спецслужб, так и "ждуны", сказал Аксенов. Их количество невелико, однако таковые имеются и силовики региона работают над этой проблемой.Аксенов добавил, что сочувствие ВСУ не мешает "ждунам" пользоваться теми благами, которые граждане региона получили при воссоединении с Россией.Он добавил, что не понимает, как "можно любить того нацистского урода, в которого превратилась Украина" и констатировал, что "после нашей победы "ждуны" просто исчезнут как вид"."Ждать их надо в тюрьме. Потом пусть идут в штрафбат. После достижения СВО едут куда ходят. Не нравится тут жить – стройте порядки в другом месте. Чем меньше тут будет этого болота, тем лучше".Также Аксенов отметил грамотную работу силовых ведомств Крыма в части выявления диверсантов, шпионов и сотрудничающих с украинскими спецслужбами граждан.
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новости, крым, россия, украина, сергей аксенов
Новости, Крым, Россия, Украина, Сергей Аксенов

Тюрьма, потом штрафбат: Аксенов дал совет крымским "ждунам"

12:26 29.08.2024
 
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
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Жители Крыма и других российских регионов, сочувствующие нацистскому украинскому режиму, исчезнут после достижения Россией целей СВО. Такое заявление 29 августа сделал глава Крыма Сергей Аксенов
На территории полуострова действуют как активные агенты украинских спецслужб, так и "ждуны", сказал Аксенов. Их количество невелико, однако таковые имеются и силовики региона работают над этой проблемой.
Аксенов добавил, что сочувствие ВСУ не мешает "ждунам" пользоваться теми благами, которые граждане региона получили при воссоединении с Россией.
"Позиция жесткая по отношению ко всем "ждунам" - тем, кто надеется или мечтает, что Украина когда-то возвратится. Этого никогда не будет. Все сказали четко и ясно - кто желает жить на Украине - может туда уехать. Вредить здесь никому не дам", - сказал Аксенов.
Он добавил, что не понимает, как "можно любить того нацистского урода, в которого превратилась Украина" и констатировал, что "после нашей победы "ждуны" просто исчезнут как вид".
"Ждать их надо в тюрьме. Потом пусть идут в штрафбат. После достижения СВО едут куда ходят. Не нравится тут жить – стройте порядки в другом месте. Чем меньше тут будет этого болота, тем лучше".
Также Аксенов отметил грамотную работу силовых ведомств Крыма в части выявления диверсантов, шпионов и сотрудничающих с украинскими спецслужбами граждан.
Владислав Шурыгин
26 августа, 15:33
"Они давно устроили бы здесь Армагеддон": эксперт об украинских диверсантах в РоссииЗападная пресса поддерживает нарратив киевской пропаганды, публикуя материалы о якобы действующей на территории России сети "групп сопротивления". Однако такие публикации вызывают много вопросов, в том числе и у российских военных экспертов
 
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