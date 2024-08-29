"Надо отметить героизм пограничников": эксперт рассказал, почему не удался план Сырского и Зеленского
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Продвижение под Красноармейском получилось быстрым, потому что не удался план Зеленского и Сырского. Они надеялись, что российские войска будут переброшены на Курское направление и это позволит стабилизировать Донецкий фронт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
По информации Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Орловка Донецкой Народной Республики. Поступают сообщения и об успехах российских войск в Новогродовке под Красноармейском (Покровск).
ВС РФ воюют на Донецком направлении более двух лет. За это время войска так и не вышли на границы ДНР. То есть чуда никакого нет. Есть длительная борьба и накопление положительных результатов, которые складывались в течение всего двухлетнего срока, рассказал эксперт.
"Продвижение [под Красноармейском] получилось таким быстрым, потому что не удался план [Владимира] Зеленского и [главкома ВСУ Александра] Сырского. Они надеялись, что с этого направления наши войска будут переброшены на Курское направление и это позволит стабилизировать Донецкий фронт", - указал Подлесный.
Этого не случилось, что стало стратегическим просчетом киевского руководства. Надо отметить героизм пограничников, срочников, воинов группы "Аид" спецназа "Ахмата", которые были выдвинуты на Курское направление, отметил политолог.
"Это и стало отправной точкой для успеха наших войск на Покровском направлении. И хотя мы сняли некоторые части с Донецкого направления, это было не критично", - заключил собеседник издания.
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