https://ukraina.ru/20240829/1057088567.html

"Надо отметить героизм пограничников": эксперт рассказал, почему не удался план Сырского и Зеленского

"Надо отметить героизм пограничников": эксперт рассказал, почему не удался план Сырского и Зеленского - 29.08.2024 Украина.ру

"Надо отметить героизм пограничников": эксперт рассказал, почему не удался план Сырского и Зеленского

Продвижение под Красноармейском получилось быстрым, потому что не удался план Зеленского и Сырского. Они надеялись, что российские войска будут переброшены на Курское направление и это позволит стабилизировать Донецкий фронт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2024-08-29T04:45

2024-08-29T04:45

2024-08-29T04:45

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россия

донецкая народная республика

донецкое направление

александр сырский

владимир зеленский

"ахмат"

граница

курская область

покровск/красноармейск

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По информации Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Орловка Донецкой Народной Республики. Поступают сообщения и об успехах российских войск в Новогродовке под Красноармейском (Покровск).ВС РФ воюют на Донецком направлении более двух лет. За это время войска так и не вышли на границы ДНР. То есть чуда никакого нет. Есть длительная борьба и накопление положительных результатов, которые складывались в течение всего двухлетнего срока, рассказал эксперт.Этого не случилось, что стало стратегическим просчетом киевского руководства. Надо отметить героизм пограничников, срочников, воинов группы "Аид" спецназа "Ахмата", которые были выдвинуты на Курское направление, отметил политолог."Это и стало отправной точкой для успеха наших войск на Покровском направлении. И хотя мы сняли некоторые части с Донецкого направления, это было не критично", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руО том, что является истинной причиной ареста Павла Дурова - в интервью Константина Кеворкяна: Дуров переоценил очарование западной демократии. И на этом легковерии его поймали на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240828/1057082651.html

россия

донецкая народная республика

донецкое направление

курская область

покровск/красноармейск

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новости, россия, донецкая народная республика, донецкое направление, александр сырский, владимир зеленский, "ахмат", граница, курская область, покровск/красноармейск