"Надо отметить героизм пограничников": эксперт рассказал, почему не удался план Сырского и Зеленского - 29.08.2024 Украина.ру
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"Надо отметить героизм пограничников": эксперт рассказал, почему не удался план Сырского и Зеленского
"Надо отметить героизм пограничников": эксперт рассказал, почему не удался план Сырского и Зеленского - 29.08.2024 Украина.ру
"Надо отметить героизм пограничников": эксперт рассказал, почему не удался план Сырского и Зеленского
Продвижение под Красноармейском получилось быстрым, потому что не удался план Зеленского и Сырского. Они надеялись, что российские войска будут переброшены на Курское направление и это позволит стабилизировать Донецкий фронт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
2024-08-29T04:45
2024-08-29T04:45
новости
россия
донецкая народная республика
донецкое направление
александр сырский
владимир зеленский
"ахмат"
граница
курская область
покровск/красноармейск
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По информации Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Орловка Донецкой Народной Республики. Поступают сообщения и об успехах российских войск в Новогродовке под Красноармейском (Покровск).ВС РФ воюют на Донецком направлении более двух лет. За это время войска так и не вышли на границы ДНР. То есть чуда никакого нет. Есть длительная борьба и накопление положительных результатов, которые складывались в течение всего двухлетнего срока, рассказал эксперт.Этого не случилось, что стало стратегическим просчетом киевского руководства. Надо отметить героизм пограничников, срочников, воинов группы "Аид" спецназа "Ахмата", которые были выдвинуты на Курское направление, отметил политолог."Это и стало отправной точкой для успеха наших войск на Покровском направлении. И хотя мы сняли некоторые части с Донецкого направления, это было не критично", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.руО том, что является истинной причиной ареста Павла Дурова - в интервью Константина Кеворкяна: Дуров переоценил очарование западной демократии. И на этом легковерии его поймали на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240828/1057082651.html
россия
донецкая народная республика
донецкое направление
курская область
покровск/красноармейск
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новости, россия, донецкая народная республика, донецкое направление, александр сырский, владимир зеленский, "ахмат", граница, курская область, покровск/красноармейск
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецкое направление, Александр Сырский, Владимир Зеленский, "Ахмат", граница, Курская область, Покровск/Красноармейск

"Надо отметить героизм пограничников": эксперт рассказал, почему не удался план Сырского и Зеленского

04:45 29.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Продвижение под Красноармейском получилось быстрым, потому что не удался план Зеленского и Сырского. Они надеялись, что российские войска будут переброшены на Курское направление и это позволит стабилизировать Донецкий фронт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный
По информации Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Орловка Донецкой Народной Республики. Поступают сообщения и об успехах российских войск в Новогродовке под Красноармейском (Покровск).
ВС РФ воюют на Донецком направлении более двух лет. За это время войска так и не вышли на границы ДНР. То есть чуда никакого нет. Есть длительная борьба и накопление положительных результатов, которые складывались в течение всего двухлетнего срока, рассказал эксперт.

"Продвижение [под Красноармейском] получилось таким быстрым, потому что не удался план [Владимира] Зеленского и [главкома ВСУ Александра] Сырского. Они надеялись, что с этого направления наши войска будут переброшены на Курское направление и это позволит стабилизировать Донецкий фронт", - указал Подлесный.

Этого не случилось, что стало стратегическим просчетом киевского руководства. Надо отметить героизм пограничников, срочников, воинов группы "Аид" спецназа "Ахмата", которые были выдвинуты на Курское направление, отметил политолог.
"Это и стало отправной точкой для успеха наших войск на Покровском направлении. И хотя мы сняли некоторые части с Донецкого направления, это было не критично", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного: Пока целы мосты через Днепр, соблюдаются интересы ВСУ и мирового бизнеса, а не России читайте на сайте Украина.ру
О том, что является истинной причиной ареста Павла Дурова - в интервью Константина Кеворкяна: Дуров переоценил очарование западной демократии. И на этом легковерии его поймали на сайте Украина.ру
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Вчера, 06:51
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НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкое направлениеАлександр СырскийВладимир Зеленский"Ахмат"границаКурская областьПокровск/Красноармейск
 
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