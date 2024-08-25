Константин Кеворкян: Дуров переоценил очарование западной демократии. И на этом легковерии его поймали - 25.08.2024 Украина.ру
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Константин Кеворкян: Дуров переоценил очарование западной демократии. И на этом легковерии его поймали
Константин Кеворкян: Дуров переоценил очарование западной демократии. И на этом легковерии его поймали - 25.08.2024 Украина.ру
Константин Кеворкян: Дуров переоценил очарование западной демократии. И на этом легковерии его поймали
Заказчиком ареста Павла Дурова может выступать условный deep state, которому противостоит Россия, а Франция и ее силовики являются исполнителями этого заказа, и выполняют его добросовестно. Понятно, что будут наняты лучшие адвокаты, пойдет кампания поддержки в "Телеграме", но решать будут не рядовые пользователи, а заказчики ареста.
2024-08-25T17:53
2024-08-25T19:10
интервью
россия
франция
павел дуров
константин кеворкян
илон маск
telegram
украина.ру
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Об этом в интервью своим коллегам рассказал руководитель одного из самых популярных в России и на Украине телеграм-каналов "Украина.ру" Константин Кеворкян.В парижском аэропорту Ле Бурже французская полиция арестовала миллиардера, владельца платформы "Телеграм" Павла Дурова. По информации французских СМИ, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы за пособничество в наркоторговле, педофилии и терроризме — отказ сотрудничать с французскими силовиками и предоставить данные из мессенджера.- Константин, что, на ваш взгляд, является истинной причиной ареста Павла Дурова?- Есть причина, а есть следствие. Причина в том, что Павел Дуров является владельцем влиятельной интернет-платформы, которая охватывает сотни миллионов подписчиков в разных странах, и это становится политическим фактором. И сам Дуров становится фигурой политической. Эта платформа не полностью контролируется западными структурами. Это является фактором, который в условиях мирового противостояния, надо учитывать в психологической борьбе. То, что не подконтрольно, представляет опасность. Наличие по всему миру телеграмм-каналов, неподконтрольных мировому информационному мейнстриму, не могло оставаться без внимания власть предержащих.С другой стороны, сам Павел Дуров переоценил степень своей неприкосновенности, власти финансов, очарование западной демократии. И на этом легковерии его поймали. Поймали бесцеремонно, и в его поддержку раздаются голоса не только пользователей Интернета, но и известных медийных фигур, вроде Илона Маска и Такера Карлссона. Ему предстоит сложный юридический процесс.Как он из него выйдет, остается только догадываться. Ему предложат некую сделку, как Джулиану Ассанжу. И у него не будет другого выхода, как принять навязанные ему правила игры.- Есть ли конкретные заказчики ареста Дурова?- Я бы исходил из того, что французская фемида не самостоятельна на мировой шахматной доске. Если говорить о заказчиках, то это силы, которые противостоят России и всем антиглобалистским тенденциям. Идет противостояние сторонников многополярного мира, и мира, который инженируют даже не западные политические элиты, но транснациональные финансовые кампании, которые за этой элитой стоят.Заказчиком может выступать условный deep state, которому противостоит Россия, а Франция и ее силовики являются исполнителями этого заказа, и выполняют его добросовестно. Неизвестно, чем закончится юридическое соревнование. Понятно, что будут наняты лучшие адвокаты, пойдет кампания поддержки в "Телеграме", но решать будут не рядовые пользователи, а заказчики ареста. Его арестовали не для того, чтобы сразу отпустить.- Тем не менее почти сразу появилась версия, что у компании Дурова есть план на случай его ареста, который сделает бессмысленным любое давление на владельца компании и позволит сохранить программный код платформы неприкосновенным. На ваш взгляд, это возможно?- Такие предположения действительно есть. И вполне логичным кажется наличие планов B, C и так далее. Дурову неоднократно предъявляли претензии, и было бы разумно с его стоны продумать запасные пути отхода. Но "Телеграм" является его собственностью, и он решает его судьбу. "Телеграм" будет функционировать в соответствии с так называемым планом B, но если сделка состоится, публичной она будет или нет, то подчиненным господина Дурова придется следовать воле собственника. Какие это будут указания, покажет время.- Среди военных экспертов есть мнение, что арест Дурова это атака на Вооруженные силы России, поскольку мессенджер используется российскими военными для передачи секретной информации. Имеет ли право на существование такая версия?- Полагаю, что это побочный эффект, который можно предположить. Но не секрет, что "Телеграм" активно используют иранские оппозиционеры, люди, которые ведут антикитайскую пропаганду из Гонконга и Сингапура. То есть нельзя однозначно сказать, что вся эта комбинация задумана для удара по нашим Вооруженным силам. Есть и войсковая связь и различные способы наладить взаимодействие между частями и вне "Телеграма"."Телеграм" все же поддается расшифровке и слитые в сеть разговоры политических деятелей тому подтверждение. Прежде всего здесь борьба с неподконтрольным источником информации, что является решающим во время мирового противостояния.- Как руководитель Телеграм-канала издания Украина.ру чувствуете ли вы сейчас угрозу для работы ресурса?- Сейчас нет, "Телеграм" будет пока работать на прежних условиях. Но в перспективе мы должны понимать, что противостоящие силы взяли под контроль все мировые информационные площадки, за исключением WeiBo, но и там большой приток прозападно настроенных китайцев. Но перекрыть все информационные потоки невозможно, и пока есть возможность, мы будем доносить правду до всех своих подписчиков и на Украине и по всему миру.Подразделение Телеграм-канала издания Украина.ру будет внимательно следить за ходом этого дела и поддерживать Дурова в борьбе, которую мы считаем правой.Подробнее в статье Ростислава Ищенко Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боёв без правил
https://ukraina.ru/20240825/1057036063.html
https://ukraina.ru/20240825/1057035214.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, франция, павел дуров, константин кеворкян, илон маск, telegram, украина.ру
Интервью, Россия, Франция, Павел Дуров, Константин Кеворкян, Илон Маск, Telegram, Украина.ру

Константин Кеворкян: Дуров переоценил очарование западной демократии. И на этом легковерии его поймали

17:53 25.08.2024 (обновлено: 19:10 25.08.2024)
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловКонстантин Кеворкян интервью
Константин Кеворкян интервью - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Заказчиком ареста Павла Дурова может выступать условный deep state, которому противостоит Россия, а Франция и ее силовики являются исполнителями этого заказа, и выполняют его добросовестно. Понятно, что будут наняты лучшие адвокаты, пойдет кампания поддержки в "Телеграме", но решать будут не рядовые пользователи, а заказчики ареста.
Об этом в интервью своим коллегам рассказал руководитель одного из самых популярных в России и на Украине телеграм-каналов "Украина.ру" Константин Кеворкян.
В парижском аэропорту Ле Бурже французская полиция арестовала миллиардера, владельца платформы "Телеграм" Павла Дурова. По информации французских СМИ, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы за пособничество в наркоторговле, педофилии и терроризме — отказ сотрудничать с французскими силовиками и предоставить данные из мессенджера.
- Константин, что, на ваш взгляд, является истинной причиной ареста Павла Дурова?
- Есть причина, а есть следствие. Причина в том, что Павел Дуров является владельцем влиятельной интернет-платформы, которая охватывает сотни миллионов подписчиков в разных странах, и это становится политическим фактором. И сам Дуров становится фигурой политической. Эта платформа не полностью контролируется западными структурами.
Это является фактором, который в условиях мирового противостояния, надо учитывать в психологической борьбе. То, что не подконтрольно, представляет опасность. Наличие по всему миру телеграмм-каналов, неподконтрольных мировому информационному мейнстриму, не могло оставаться без внимания власть предержащих.
С другой стороны, сам Павел Дуров переоценил степень своей неприкосновенности, власти финансов, очарование западной демократии. И на этом легковерии его поймали. Поймали бесцеремонно, и в его поддержку раздаются голоса не только пользователей Интернета, но и известных медийных фигур, вроде Илона Маска и Такера Карлссона. Ему предстоит сложный юридический процесс.
Как он из него выйдет, остается только догадываться. Ему предложат некую сделку, как Джулиану Ассанжу. И у него не будет другого выхода, как принять навязанные ему правила игры.
Павел Дуров
15:34
Дуров — не Ассанж. Почему свобода "гражданина мира" так важна для РоссииДуров — не Ассанж. Его обвиняют не в обнародовании общественно важной информации, а, наоборот, в ее сокрытии. Преследование Ассанжа ударило по репутации США и Великобритании. Преследование Дурова ударит по медийным, военным и агентурным возможностям России.
- Есть ли конкретные заказчики ареста Дурова?
- Я бы исходил из того, что французская фемида не самостоятельна на мировой шахматной доске. Если говорить о заказчиках, то это силы, которые противостоят России и всем антиглобалистским тенденциям. Идет противостояние сторонников многополярного мира, и мира, который инженируют даже не западные политические элиты, но транснациональные финансовые кампании, которые за этой элитой стоят.
Заказчиком может выступать условный deep state, которому противостоит Россия, а Франция и ее силовики являются исполнителями этого заказа, и выполняют его добросовестно. Неизвестно, чем закончится юридическое соревнование. Понятно, что будут наняты лучшие адвокаты, пойдет кампания поддержки в "Телеграме", но решать будут не рядовые пользователи, а заказчики ареста. Его арестовали не для того, чтобы сразу отпустить.
- Тем не менее почти сразу появилась версия, что у компании Дурова есть план на случай его ареста, который сделает бессмысленным любое давление на владельца компании и позволит сохранить программный код платформы неприкосновенным. На ваш взгляд, это возможно?
- Такие предположения действительно есть. И вполне логичным кажется наличие планов B, C и так далее. Дурову неоднократно предъявляли претензии, и было бы разумно с его стоны продумать запасные пути отхода. Но "Телеграм" является его собственностью, и он решает его судьбу. "Телеграм" будет функционировать в соответствии с так называемым планом B, но если сделка состоится, публичной она будет или нет, то подчиненным господина Дурова придется следовать воле собственника. Какие это будут указания, покажет время.
Дуров
14:25
"Илон Маск, не приезжай в Европу". Что говорят и пишут на Западе об аресте Павла ДуроваГлавной новостью минувшей ночи стал арест основателя мессенджера Telegram, миллиардера Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже в Парижа, куда он прилетел поужинать из Азербайджана в сопровождении неназванной спутницы и телохранителя
- Среди военных экспертов есть мнение, что арест Дурова это атака на Вооруженные силы России, поскольку мессенджер используется российскими военными для передачи секретной информации. Имеет ли право на существование такая версия?
- Полагаю, что это побочный эффект, который можно предположить. Но не секрет, что "Телеграм" активно используют иранские оппозиционеры, люди, которые ведут антикитайскую пропаганду из Гонконга и Сингапура. То есть нельзя однозначно сказать, что вся эта комбинация задумана для удара по нашим Вооруженным силам. Есть и войсковая связь и различные способы наладить взаимодействие между частями и вне "Телеграма".
"Телеграм" все же поддается расшифровке и слитые в сеть разговоры политических деятелей тому подтверждение. Прежде всего здесь борьба с неподконтрольным источником информации, что является решающим во время мирового противостояния.
Прием в честь юбилея компании Мегафон на ПМЭФ в Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
14:09
Его ждет судьба Ассанжа. Подробности ареста Павла Дурова в ПарижеОснователь популярной социальной сети Telegram Павел Дуров был десять часов назад задержан после прилета в Париж, сотрудниками воздушно-транспортной жандармерии Франции.
- Как руководитель Телеграм-канала издания Украина.ру чувствуете ли вы сейчас угрозу для работы ресурса?
- Сейчас нет, "Телеграм" будет пока работать на прежних условиях. Но в перспективе мы должны понимать, что противостоящие силы взяли под контроль все мировые информационные площадки, за исключением WeiBo, но и там большой приток прозападно настроенных китайцев. Но перекрыть все информационные потоки невозможно, и пока есть возможность, мы будем доносить правду до всех своих подписчиков и на Украине и по всему миру.
Подразделение Телеграм-канала издания Украина.ру будет внимательно следить за ходом этого дела и поддерживать Дурова в борьбе, которую мы считаем правой.
Подробнее в статье Ростислава Ищенко Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боёв без правил
 
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