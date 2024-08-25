Константин Кеворкян: Дуров переоценил очарование западной демократии. И на этом легковерии его поймали
17:53 25.08.2024 (обновлено: 19:10 25.08.2024)
Заказчиком ареста Павла Дурова может выступать условный deep state, которому противостоит Россия, а Франция и ее силовики являются исполнителями этого заказа, и выполняют его добросовестно. Понятно, что будут наняты лучшие адвокаты, пойдет кампания поддержки в "Телеграме", но решать будут не рядовые пользователи, а заказчики ареста.
Об этом в интервью своим коллегам рассказал руководитель одного из самых популярных в России и на Украине телеграм-каналов "Украина.ру" Константин Кеворкян.
В парижском аэропорту Ле Бурже французская полиция арестовала миллиардера, владельца платформы "Телеграм" Павла Дурова. По информации французских СМИ, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы за пособничество в наркоторговле, педофилии и терроризме — отказ сотрудничать с французскими силовиками и предоставить данные из мессенджера.
- Константин, что, на ваш взгляд, является истинной причиной ареста Павла Дурова?
- Есть причина, а есть следствие. Причина в том, что Павел Дуров является владельцем влиятельной интернет-платформы, которая охватывает сотни миллионов подписчиков в разных странах, и это становится политическим фактором. И сам Дуров становится фигурой политической. Эта платформа не полностью контролируется западными структурами.
Это является фактором, который в условиях мирового противостояния, надо учитывать в психологической борьбе. То, что не подконтрольно, представляет опасность. Наличие по всему миру телеграмм-каналов, неподконтрольных мировому информационному мейнстриму, не могло оставаться без внимания власть предержащих.
С другой стороны, сам Павел Дуров переоценил степень своей неприкосновенности, власти финансов, очарование западной демократии. И на этом легковерии его поймали. Поймали бесцеремонно, и в его поддержку раздаются голоса не только пользователей Интернета, но и известных медийных фигур, вроде Илона Маска и Такера Карлссона. Ему предстоит сложный юридический процесс.
Как он из него выйдет, остается только догадываться. Ему предложат некую сделку, как Джулиану Ассанжу. И у него не будет другого выхода, как принять навязанные ему правила игры.
15:34Дуров — не Ассанж. Почему свобода "гражданина мира" так важна для РоссииДуров — не Ассанж. Его обвиняют не в обнародовании общественно важной информации, а, наоборот, в ее сокрытии. Преследование Ассанжа ударило по репутации США и Великобритании. Преследование Дурова ударит по медийным, военным и агентурным возможностям России.
- Есть ли конкретные заказчики ареста Дурова?
- Я бы исходил из того, что французская фемида не самостоятельна на мировой шахматной доске. Если говорить о заказчиках, то это силы, которые противостоят России и всем антиглобалистским тенденциям. Идет противостояние сторонников многополярного мира, и мира, который инженируют даже не западные политические элиты, но транснациональные финансовые кампании, которые за этой элитой стоят.
Заказчиком может выступать условный deep state, которому противостоит Россия, а Франция и ее силовики являются исполнителями этого заказа, и выполняют его добросовестно. Неизвестно, чем закончится юридическое соревнование. Понятно, что будут наняты лучшие адвокаты, пойдет кампания поддержки в "Телеграме", но решать будут не рядовые пользователи, а заказчики ареста. Его арестовали не для того, чтобы сразу отпустить.
- Тем не менее почти сразу появилась версия, что у компании Дурова есть план на случай его ареста, который сделает бессмысленным любое давление на владельца компании и позволит сохранить программный код платформы неприкосновенным. На ваш взгляд, это возможно?
- Такие предположения действительно есть. И вполне логичным кажется наличие планов B, C и так далее. Дурову неоднократно предъявляли претензии, и было бы разумно с его стоны продумать запасные пути отхода. Но "Телеграм" является его собственностью, и он решает его судьбу. "Телеграм" будет функционировать в соответствии с так называемым планом B, но если сделка состоится, публичной она будет или нет, то подчиненным господина Дурова придется следовать воле собственника. Какие это будут указания, покажет время.
14:25"Илон Маск, не приезжай в Европу". Что говорят и пишут на Западе об аресте Павла ДуроваГлавной новостью минувшей ночи стал арест основателя мессенджера Telegram, миллиардера Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже в Парижа, куда он прилетел поужинать из Азербайджана в сопровождении неназванной спутницы и телохранителя
- Среди военных экспертов есть мнение, что арест Дурова это атака на Вооруженные силы России, поскольку мессенджер используется российскими военными для передачи секретной информации. Имеет ли право на существование такая версия?
- Полагаю, что это побочный эффект, который можно предположить. Но не секрет, что "Телеграм" активно используют иранские оппозиционеры, люди, которые ведут антикитайскую пропаганду из Гонконга и Сингапура. То есть нельзя однозначно сказать, что вся эта комбинация задумана для удара по нашим Вооруженным силам. Есть и войсковая связь и различные способы наладить взаимодействие между частями и вне "Телеграма".
"Телеграм" все же поддается расшифровке и слитые в сеть разговоры политических деятелей тому подтверждение. Прежде всего здесь борьба с неподконтрольным источником информации, что является решающим во время мирового противостояния.
- Как руководитель Телеграм-канала издания Украина.ру чувствуете ли вы сейчас угрозу для работы ресурса?
- Сейчас нет, "Телеграм" будет пока работать на прежних условиях. Но в перспективе мы должны понимать, что противостоящие силы взяли под контроль все мировые информационные площадки, за исключением WeiBo, но и там большой приток прозападно настроенных китайцев. Но перекрыть все информационные потоки невозможно, и пока есть возможность, мы будем доносить правду до всех своих подписчиков и на Украине и по всему миру.
Подразделение Телеграм-канала издания Украина.ру будет внимательно следить за ходом этого дела и поддерживать Дурова в борьбе, которую мы считаем правой.
Подробнее в статье Ростислава Ищенко Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боёв без правил