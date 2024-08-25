https://ukraina.ru/20240825/1057039040.html

Константин Кеворкян: Дуров переоценил очарование западной демократии. И на этом легковерии его поймали

Константин Кеворкян: Дуров переоценил очарование западной демократии. И на этом легковерии его поймали - 25.08.2024 Украина.ру

Константин Кеворкян: Дуров переоценил очарование западной демократии. И на этом легковерии его поймали

Заказчиком ареста Павла Дурова может выступать условный deep state, которому противостоит Россия, а Франция и ее силовики являются исполнителями этого заказа, и выполняют его добросовестно. Понятно, что будут наняты лучшие адвокаты, пойдет кампания поддержки в "Телеграме", но решать будут не рядовые пользователи, а заказчики ареста.

2024-08-25T17:53

2024-08-25T17:53

2024-08-25T19:10

интервью

россия

франция

павел дуров

константин кеворкян

илон маск

telegram

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102820/82/1028208210_9:0:900:501_1920x0_80_0_0_e30189d9dc257b1c7da5e2eca9e86b36.jpg

Об этом в интервью своим коллегам рассказал руководитель одного из самых популярных в России и на Украине телеграм-каналов "Украина.ру" Константин Кеворкян.В парижском аэропорту Ле Бурже французская полиция арестовала миллиардера, владельца платформы "Телеграм" Павла Дурова. По информации французских СМИ, Дурову грозит до 20 лет тюрьмы за пособничество в наркоторговле, педофилии и терроризме — отказ сотрудничать с французскими силовиками и предоставить данные из мессенджера.- Константин, что, на ваш взгляд, является истинной причиной ареста Павла Дурова?- Есть причина, а есть следствие. Причина в том, что Павел Дуров является владельцем влиятельной интернет-платформы, которая охватывает сотни миллионов подписчиков в разных странах, и это становится политическим фактором. И сам Дуров становится фигурой политической. Эта платформа не полностью контролируется западными структурами. Это является фактором, который в условиях мирового противостояния, надо учитывать в психологической борьбе. То, что не подконтрольно, представляет опасность. Наличие по всему миру телеграмм-каналов, неподконтрольных мировому информационному мейнстриму, не могло оставаться без внимания власть предержащих.С другой стороны, сам Павел Дуров переоценил степень своей неприкосновенности, власти финансов, очарование западной демократии. И на этом легковерии его поймали. Поймали бесцеремонно, и в его поддержку раздаются голоса не только пользователей Интернета, но и известных медийных фигур, вроде Илона Маска и Такера Карлссона. Ему предстоит сложный юридический процесс.Как он из него выйдет, остается только догадываться. Ему предложат некую сделку, как Джулиану Ассанжу. И у него не будет другого выхода, как принять навязанные ему правила игры.- Есть ли конкретные заказчики ареста Дурова?- Я бы исходил из того, что французская фемида не самостоятельна на мировой шахматной доске. Если говорить о заказчиках, то это силы, которые противостоят России и всем антиглобалистским тенденциям. Идет противостояние сторонников многополярного мира, и мира, который инженируют даже не западные политические элиты, но транснациональные финансовые кампании, которые за этой элитой стоят.Заказчиком может выступать условный deep state, которому противостоит Россия, а Франция и ее силовики являются исполнителями этого заказа, и выполняют его добросовестно. Неизвестно, чем закончится юридическое соревнование. Понятно, что будут наняты лучшие адвокаты, пойдет кампания поддержки в "Телеграме", но решать будут не рядовые пользователи, а заказчики ареста. Его арестовали не для того, чтобы сразу отпустить.- Тем не менее почти сразу появилась версия, что у компании Дурова есть план на случай его ареста, который сделает бессмысленным любое давление на владельца компании и позволит сохранить программный код платформы неприкосновенным. На ваш взгляд, это возможно?- Такие предположения действительно есть. И вполне логичным кажется наличие планов B, C и так далее. Дурову неоднократно предъявляли претензии, и было бы разумно с его стоны продумать запасные пути отхода. Но "Телеграм" является его собственностью, и он решает его судьбу. "Телеграм" будет функционировать в соответствии с так называемым планом B, но если сделка состоится, публичной она будет или нет, то подчиненным господина Дурова придется следовать воле собственника. Какие это будут указания, покажет время.- Среди военных экспертов есть мнение, что арест Дурова это атака на Вооруженные силы России, поскольку мессенджер используется российскими военными для передачи секретной информации. Имеет ли право на существование такая версия?- Полагаю, что это побочный эффект, который можно предположить. Но не секрет, что "Телеграм" активно используют иранские оппозиционеры, люди, которые ведут антикитайскую пропаганду из Гонконга и Сингапура. То есть нельзя однозначно сказать, что вся эта комбинация задумана для удара по нашим Вооруженным силам. Есть и войсковая связь и различные способы наладить взаимодействие между частями и вне "Телеграма"."Телеграм" все же поддается расшифровке и слитые в сеть разговоры политических деятелей тому подтверждение. Прежде всего здесь борьба с неподконтрольным источником информации, что является решающим во время мирового противостояния.- Как руководитель Телеграм-канала издания Украина.ру чувствуете ли вы сейчас угрозу для работы ресурса?- Сейчас нет, "Телеграм" будет пока работать на прежних условиях. Но в перспективе мы должны понимать, что противостоящие силы взяли под контроль все мировые информационные площадки, за исключением WeiBo, но и там большой приток прозападно настроенных китайцев. Но перекрыть все информационные потоки невозможно, и пока есть возможность, мы будем доносить правду до всех своих подписчиков и на Украине и по всему миру.Подразделение Телеграм-канала издания Украина.ру будет внимательно следить за ходом этого дела и поддерживать Дурова в борьбе, которую мы считаем правой.Подробнее в статье Ростислава Ищенко Арест Дурова, оккупация Норвегии и правила боёв без правил

https://ukraina.ru/20240825/1057036063.html

https://ukraina.ru/20240825/1057035214.html

https://ukraina.ru/20240825/1057034757.html

россия

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, франция, павел дуров, константин кеворкян, илон маск, telegram, украина.ру