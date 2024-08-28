https://ukraina.ru/20240828/1057083262.html

Мощанский рассказал, хватит ли РЭБов на все танки и почему "Вандал Новгородский" похож на Skywalker

Мощанский рассказал, хватит ли РЭБов на все танки и почему "Вандал Новгородский" похож на Skywalker - 28.08.2024 Украина.ру

Мощанский рассказал, хватит ли РЭБов на все танки и почему "Вандал Новгородский" похож на Skywalker

Если передовые разведывательные группы армии РФ скажут, что противника впереди нет (если 47-я бригада ВСУ действительно уехала в Курскую область), то 90-ю танковую дивизию рассредоточат и она пойдет вперед. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-08-28T03:45

2024-08-28T03:45

2024-08-28T03:45

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Если фронт ВСУ в Донбассе рухнет, а российские войска смогут обойти Красноармейскую агломерацию и двинуться на Павлоград, то врагу придется все забыть и выводить с курского плацдарма войска обратно в Донбасс, отметил эксперт.Другое дело, что у ВСУ беспилотники никуда не делись. Они будут бить по наступающим российским колоннам. Хватит ли РЭБов на все танки - неизвестно. Особенно, если ВСУ применят дроны с оптико-волоконными катушками на километр, на пять и на 20 километров, подчеркнул он.Сейчас повсеместно расхваливают российский дрон "Вандал Новгородский". Но уж очень он похож на китайский дрон Skywalker, который производится в Ухане, заметил специалист."Я не говорю, что мы переклеили таблички. Но я сомневаюсь, что российская лаборатория в кратчайшие сроки может запустить производство электродвигателей и катушек. Украина тоже может закупить у Китая такие дроны. И РЭБ от них вряд ли спасет", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.руО том, почему на Украину идет далеко не вся сумма американского транша - в интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240827/1057079123.html

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