Мощанский рассказал, хватит ли РЭБов на все танки и почему "Вандал Новгородский" похож на Skywalker - 28.08.2024 Украина.ру
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Мощанский рассказал, хватит ли РЭБов на все танки и почему "Вандал Новгородский" похож на Skywalker
Мощанский рассказал, хватит ли РЭБов на все танки и почему "Вандал Новгородский" похож на Skywalker - 28.08.2024 Украина.ру
Мощанский рассказал, хватит ли РЭБов на все танки и почему "Вандал Новгородский" похож на Skywalker
Если передовые разведывательные группы армии РФ скажут, что противника впереди нет (если 47-я бригада ВСУ действительно уехала в Курскую область), то 90-ю танковую дивизию рассредоточат и она пойдет вперед. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-08-28T03:45
2024-08-28T03:45
новости
россия
украина
курская область
илья мощанский
рэб
танки
сво
наступление
дроны
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Если фронт ВСУ в Донбассе рухнет, а российские войска смогут обойти Красноармейскую агломерацию и двинуться на Павлоград, то врагу придется все забыть и выводить с курского плацдарма войска обратно в Донбасс, отметил эксперт.Другое дело, что у ВСУ беспилотники никуда не делись. Они будут бить по наступающим российским колоннам. Хватит ли РЭБов на все танки - неизвестно. Особенно, если ВСУ применят дроны с оптико-волоконными катушками на километр, на пять и на 20 километров, подчеркнул он.Сейчас повсеместно расхваливают российский дрон "Вандал Новгородский". Но уж очень он похож на китайский дрон Skywalker, который производится в Ухане, заметил специалист."Я не говорю, что мы переклеили таблички. Но я сомневаюсь, что российская лаборатория в кратчайшие сроки может запустить производство электродвигателей и катушек. Украина тоже может закупить у Китая такие дроны. И РЭБ от них вряд ли спасет", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.руО том, почему на Украину идет далеко не вся сумма американского транша - в интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, курская область, илья мощанский, рэб, танки, сво, наступление, дроны, бпла, вс рф
Новости, Россия, Украина, Курская область, Илья Мощанский, РЭБ, танки, СВО, наступление, дроны, БПЛА, ВС РФ

Мощанский рассказал, хватит ли РЭБов на все танки и почему "Вандал Новгородский" похож на Skywalker

03:45 28.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
Украинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Если передовые разведывательные группы армии РФ скажут, что противника впереди нет (если 47-я бригада ВСУ действительно уехала в Курскую область), то 90-ю танковую дивизию рассредоточат и она пойдет вперед. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Если фронт ВСУ в Донбассе рухнет, а российские войска смогут обойти Красноармейскую агломерацию и двинуться на Павлоград, то врагу придется все забыть и выводить с курского плацдарма войска обратно в Донбасс, отметил эксперт.
"Если наши передовые разведывательные группы скажут, что противника впереди нет (если 47-я бригада действительно уехала в Курскую область), то 90-ю танковую дивизию рассредоточат и она пойдет вперед", - указал Мощанский.
Другое дело, что у ВСУ беспилотники никуда не делись. Они будут бить по наступающим российским колоннам. Хватит ли РЭБов на все танки - неизвестно. Особенно, если ВСУ применят дроны с оптико-волоконными катушками на километр, на пять и на 20 километров, подчеркнул он.
Сейчас повсеместно расхваливают российский дрон "Вандал Новгородский". Но уж очень он похож на китайский дрон Skywalker, который производится в Ухане, заметил специалист.
"Я не говорю, что мы переклеили таблички. Но я сомневаюсь, что российская лаборатория в кратчайшие сроки может запустить производство электродвигателей и катушек. Украина тоже может закупить у Китая такие дроны. И РЭБ от них вряд ли спасет", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск читайте на сайте Украина.ру
О том, почему на Украину идет далеко не вся сумма американского транша - в интервью Андрея Суздальцева: Даже если Россия возьмет все Левобережье, остаток Украины будет вечной проблемой на сайте Украина.ру
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