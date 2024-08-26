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Харрис станет катастрофой для США - Маск
Харрис станет катастрофой для США - Маск - 26.08.2024 Украина.ру
Харрис станет катастрофой для США - Маск
Американский предприниматель Илон Маск написал в соцсети Х (заблокирована в РФ), что вице-президент США Камала Харрис станет катастрофой для США в случае победы на предстоящих выборах
2024-08-26T12:40
2024-08-26T12:40
2024-08-26T12:40
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"Трамп спасет демократию и Америку. Запомните мои слова. Камала Харрис была бы катастрофой", - заверил он.Ранее Маск предупреждал, что американцев ждет массовый голод, а США в итоге прекратят свое существование в случае, если Харрис выполнит свои предвыборные обещания по ограничению цен на продукты.Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.Подробнее о кандидатах - в материале Финансист рассказал, почему и Трамп и Харрис плохие кандидаты для США и хорошие для России на сайте Украина.ру.
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новости, сша, камала харрис, дональд трамп, илон маск, америка, россия
Новости, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, Илон Маск, Америка, Россия
Харрис станет катастрофой для США - Маск
Американский предприниматель Илон Маск написал в соцсети Х (заблокирована в РФ), что вице-президент США Камала Харрис станет катастрофой для США в случае победы на предстоящих выборах
"Трамп спасет демократию и Америку. Запомните мои слова. Камала Харрис была бы катастрофой", - заверил он.
Ранее Маск предупреждал, что американцев ждет массовый голод, а США в итоге прекратят свое существование в случае, если Харрис выполнит свои предвыборные обещания по ограничению цен на продукты.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.