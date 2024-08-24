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Финансист рассказал, почему и Трамп и Харрис плохие кандидаты для США и хорошие для России

Финансист рассказал, почему и Трамп и Харрис плохие кандидаты для США и хорошие для России - 24.08.2024 Украина.ру

Финансист рассказал, почему и Трамп и Харрис плохие кандидаты для США и хорошие для России

Оба кандидата на президентских выборах в США — Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев, одинаково плохи для американского доллара. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2024-08-24T06:00

2024-08-24T06:00

2024-08-24T06:00

новости

сша

камала харрис

дональд трамп

дмитрий голубовский

россия

доллар

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По его словам, ни Трампу, ни Харрис не удастся взять под контроль растущий дефицит бюджета и рост государственного долга в США."Исходя из чего, я прогнозирую, что кто бы ни победил в Америке на этих выборах, к концу президентства будет бюджетный кризис. Когда будут очень большие проблемы, куда продать государственный долг", - рассказал эксперт.Все, на что придется полагаться США, это печатный станок для монетизации долга, продолжил Голубовский. Он напомнил, что такую ситуацию ранее попала Япония."Через два-три года доллар ждет сильная девальвация по отношению к другим валютам. Будет расти цена нефти, золота. Для России это очень хорошо, потому что это наши экспортные товары. И у нас не будет никаких проблем с финансированием украинской войны", - заявил финансист.Он рассказал, что "Блумберг Экономикс" ранее подсчитал, что Россия при таком же бюджетном дефиците, как сейчас, может без проблем воевать еще пять лет. Однако если учесть программы американских президентов и перспективы сырьевого рынка, Россия "может воевать сколько угодно", считает эксперт."Для нас и тот и другой кандидат в этом смысле хорош. Камала Харрис даже лучше, потому что она не предлагает никаких мирных планов. Украинскую тему она никак не поднимает, это не ее конек. Если она придет к власти, она постарается все это наследие Байдена тихо в мусорное ведро выбросить", - подытожил Дмитрий Голубовский.Полный текст интервью Дмитрий Голубовский о том, как долго Россия сможет воевать на Украине, и чем Камала Харрис лучше Трампа

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новости, сша, камала харрис, дональд трамп, дмитрий голубовский, россия, доллар