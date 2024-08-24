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Финансист рассказал, почему и Трамп и Харрис плохие кандидаты для США и хорошие для России
Финансист рассказал, почему и Трамп и Харрис плохие кандидаты для США и хорошие для России - 24.08.2024 Украина.ру
Финансист рассказал, почему и Трамп и Харрис плохие кандидаты для США и хорошие для России
Оба кандидата на президентских выборах в США — Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев, одинаково плохи для американского доллара. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2024-08-24T06:00
2024-08-24T06:00
2024-08-24T06:00
новости
сша
камала харрис
дональд трамп
дмитрий голубовский
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По его словам, ни Трампу, ни Харрис не удастся взять под контроль растущий дефицит бюджета и рост государственного долга в США."Исходя из чего, я прогнозирую, что кто бы ни победил в Америке на этих выборах, к концу президентства будет бюджетный кризис. Когда будут очень большие проблемы, куда продать государственный долг", - рассказал эксперт.Все, на что придется полагаться США, это печатный станок для монетизации долга, продолжил Голубовский. Он напомнил, что такую ситуацию ранее попала Япония."Через два-три года доллар ждет сильная девальвация по отношению к другим валютам. Будет расти цена нефти, золота. Для России это очень хорошо, потому что это наши экспортные товары. И у нас не будет никаких проблем с финансированием украинской войны", - заявил финансист.Он рассказал, что "Блумберг Экономикс" ранее подсчитал, что Россия при таком же бюджетном дефиците, как сейчас, может без проблем воевать еще пять лет. Однако если учесть программы американских президентов и перспективы сырьевого рынка, Россия "может воевать сколько угодно", считает эксперт."Для нас и тот и другой кандидат в этом смысле хорош. Камала Харрис даже лучше, потому что она не предлагает никаких мирных планов. Украинскую тему она никак не поднимает, это не ее конек. Если она придет к власти, она постарается все это наследие Байдена тихо в мусорное ведро выбросить", - подытожил Дмитрий Голубовский.Полный текст интервью Дмитрий Голубовский о том, как долго Россия сможет воевать на Украине, и чем Камала Харрис лучше Трампа
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новости, сша, камала харрис, дональд трамп, дмитрий голубовский, россия, доллар
Финансист рассказал, почему и Трамп и Харрис плохие кандидаты для США и хорошие для России
Оба кандидата на президентских выборах в США — Камала Харрис от демократов и Дональд Трамп от республиканцев, одинаково плохи для американского доллара. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
По его словам, ни Трампу, ни Харрис не удастся взять под контроль растущий дефицит бюджета и рост государственного долга в США.
"Исходя из чего, я прогнозирую, что кто бы ни победил в Америке на этих выборах, к концу президентства будет бюджетный кризис. Когда будут очень большие проблемы, куда продать государственный долг", - рассказал эксперт.
Все, на что придется полагаться США, это печатный станок для монетизации долга, продолжил Голубовский. Он напомнил, что такую ситуацию ранее попала Япония.
"Через два-три года доллар ждет сильная девальвация по отношению к другим валютам. Будет расти цена нефти, золота. Для России это очень хорошо, потому что это наши экспортные товары. И у нас не будет никаких проблем с финансированием украинской войны", - заявил финансист.
Он рассказал, что "Блумберг Экономикс" ранее подсчитал, что Россия при таком же бюджетном дефиците, как сейчас, может без проблем воевать еще пять лет. Однако если учесть программы американских президентов и перспективы сырьевого рынка, Россия "может воевать сколько угодно", считает эксперт.
"Для нас и тот и другой кандидат в этом смысле хорош. Камала Харрис даже лучше, потому что она не предлагает никаких мирных планов. Украинскую тему она никак не поднимает, это не ее конек. Если она придет к власти, она постарается все это наследие Байдена тихо в мусорное ведро выбросить", - подытожил Дмитрий Голубовский.