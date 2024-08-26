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Женщина из атакованной украинским БПЛА квартиры саратовского ЖК жива - СМИ

Женщина из атакованной украинским БПЛА квартиры саратовского ЖК жива - СМИ - 26.08.2024 Украина.ру

Женщина из атакованной украинским БПЛА квартиры саратовского ЖК жива - СМИ

Противоречивая информация поступает о жительнице квартиры жилкомплекса "Волга Скай" в Саратове. Очевидно лишь, что квартира сильно пострадала.

2024-08-26T11:54

2024-08-26T11:54

2024-08-26T11:54

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Согласно опубликованным видеозаписям осмотра квартиры в саратовском ЖК "Волга Скай", разрушения серьезные: снесены внутренние перегородки, слышны капли воды, однако несущие конструкции, видимо, не повреждены.О судьбе жительницы квартиры в ТГ-каналах распространяются противоречивые сведения. По одним сообщениям она пострадала в результате атаки украинского беспилотника, по другим – её не было на месте события и здоровью молодой мамы в роддоме ничто не угрожает."Жительница одной из квартир ЖК "Волга Скай" в Саратове не пострадала во время атаки ВСУ, потому что уехала рожать", - сообщил ТГ-канал shot.По словам местных жителей, женщина жила в одной из студий, и ночью у неё начались схватки иона уехала в роддом. Около шести утра в её дом врезался украинский беспилотник. Теперь у молодой мамы с ребёнком полуразрушенная квартира.Как отметил ТГ-канал, "Волга Скай" — самый высокий жилой дом в Поволжье. Квартиры бизнес-класса в этом доме стоят до 36 млн рублей.Ранее ТГ-канал Readovka сообщал, что "эту женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии" после атаки беспилотника ВСУ.Губернатор сообщал о неназванной женщине, пострадавшей в результате атаки украинского беспилотника и пообещал помощь всем пострадавшим.Подробнее о события на начало дня в обзоре Атака на Саратов и Энгельс, взрывы в украинских городах. Главное на Украине на утро 26 августаТем временем Глава Минэнерго Украины пожаловался на сложную ситуацию в энергосистеме страны

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новости, украина, вооруженные силы украины, саратовская область, бпла, сво, терроризм, мирные жители, беспилотники, всу, военные преступления