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Женщина из атакованной украинским БПЛА квартиры саратовского ЖК жива - СМИ
Женщина из атакованной украинским БПЛА квартиры саратовского ЖК жива - СМИ - 26.08.2024 Украина.ру
Женщина из атакованной украинским БПЛА квартиры саратовского ЖК жива - СМИ
Противоречивая информация поступает о жительнице квартиры жилкомплекса "Волга Скай" в Саратове. Очевидно лишь, что квартира сильно пострадала.
2024-08-26T11:54
2024-08-26T11:54
2024-08-26T11:54
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Согласно опубликованным видеозаписям осмотра квартиры в саратовском ЖК "Волга Скай", разрушения серьезные: снесены внутренние перегородки, слышны капли воды, однако несущие конструкции, видимо, не повреждены.О судьбе жительницы квартиры в ТГ-каналах распространяются противоречивые сведения. По одним сообщениям она пострадала в результате атаки украинского беспилотника, по другим – её не было на месте события и здоровью молодой мамы в роддоме ничто не угрожает."Жительница одной из квартир ЖК "Волга Скай" в Саратове не пострадала во время атаки ВСУ, потому что уехала рожать", - сообщил ТГ-канал shot.По словам местных жителей, женщина жила в одной из студий, и ночью у неё начались схватки иона уехала в роддом. Около шести утра в её дом врезался украинский беспилотник. Теперь у молодой мамы с ребёнком полуразрушенная квартира.Как отметил ТГ-канал, "Волга Скай" — самый высокий жилой дом в Поволжье. Квартиры бизнес-класса в этом доме стоят до 36 млн рублей.Ранее ТГ-канал Readovka сообщал, что "эту женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии" после атаки беспилотника ВСУ.Губернатор сообщал о неназванной женщине, пострадавшей в результате атаки украинского беспилотника и пообещал помощь всем пострадавшим.Подробнее о события на начало дня в обзоре Атака на Саратов и Энгельс, взрывы в украинских городах. Главное на Украине на утро 26 августаТем временем Глава Минэнерго Украины пожаловался на сложную ситуацию в энергосистеме страны
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, вооруженные силы украины, саратовская область, бпла, сво, терроризм, мирные жители, беспилотники, всу, военные преступления
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, Саратовская область, БПЛА, СВО, терроризм, мирные жители, беспилотники, ВСУ, Военные преступления
Женщина из атакованной украинским БПЛА квартиры саратовского ЖК жива - СМИ
Противоречивая информация поступает о жительнице квартиры жилкомплекса "Волга Скай" в Саратове. Очевидно лишь, что квартира сильно пострадала.
Согласно опубликованным видеозаписям осмотра квартиры в саратовском ЖК "Волга Скай", разрушения серьезные: снесены внутренние перегородки, слышны капли воды, однако несущие конструкции, видимо, не повреждены.
О судьбе жительницы квартиры в ТГ-каналах распространяются противоречивые сведения. По одним сообщениям она пострадала в результате атаки украинского беспилотника, по другим – её не было на месте события и здоровью молодой мамы в роддоме ничто не угрожает.
"Жительница одной из квартир ЖК "Волга Скай" в Саратове не пострадала во время атаки ВСУ, потому что уехала рожать", - сообщил
ТГ-канал shot.
По словам местных жителей, женщина жила в одной из студий, и ночью у неё начались схватки иона уехала в роддом. Около шести утра в её дом врезался украинский беспилотник. Теперь у молодой мамы с ребёнком полуразрушенная квартира.
Как отметил ТГ-канал, "Волга Скай" — самый высокий жилой дом в Поволжье. Квартиры бизнес-класса в этом доме стоят до 36 млн рублей.
Ранее ТГ-канал Readovka сообщал
, что "эту женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии" после атаки беспилотника ВСУ.
"Хозяйка квартиры ранена, ее состояние оценивается как тяжелое. Пожара в здании удалось избежать — предположительно, сработала пожарная сигнализация", - сказано в публикации со ссылкой на губернатора Романа Бусаргина.
Губернатор сообщал о неназванной женщине, пострадавшей в результате атаки украинского беспилотника и пообещал помощь всем пострадавшим.