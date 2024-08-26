Атака на Саратов и Энгельс, взрывы в украинских городах. Главное на Украине на утро 26 августа - 26.08.2024 Украина.ру
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Атака на Саратов и Энгельс, взрывы в украинских городах. Главное на Украине на утро 26 августа
Атака на Саратов и Энгельс, взрывы в украинских городах. Главное на Украине на утро 26 августа - 26.08.2024 Украина.ру
Атака на Саратов и Энгельс, взрывы в украинских городах. Главное на Украине на утро 26 августа
Украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс. На Украине прогремели взрывы
2024-08-26T09:38
2024-08-26T10:49
эксклюзив
хроники
украина
киев
россия
владимир зеленский
виталий кличко
укрэнерго
дтэк
вооруженные силы украины
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Утром 26 августа губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке на Саратов и Энгельс."Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", — написал он в своём телеграм-канале в 05:42.Спустя один час и три минуты Бусаргин опубликовал фотографии с места событий."В результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади. К сожалению, есть пострадавшие. В тяжёлом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте. Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме. Поговорили с жильцами дома, всем окажем помощь. После всех проверок жители в сопровождении специалистов службы спасения смогут подняться за документами и всем необходимым", — подписал он фото.Бусаргин указал, что профильным структурам поручено оперативно провести обследование конструкции здания, чтобы оценить ущерб."Гражданам из пострадавших квартир предоставят место для проживания. Также поставлена задача в кратчайшие сроки просчитать необходимую компенсацию", — подчеркнул губернатор.Также Бусаргин побывал в Энгельсе."В результате атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе. К счастью, пострадавших нет. Всех жильцов на время обследования здания специалистами эвакуировали. Работают экстренные службы, спасатели. Проговорили с жителями, что вся необходимая помощь будет оказана. В постоянном режиме на месте будут дежурить представители местной администрации, чтобы оперативно решать все вопросы. В случае необходимости будет предоставляться размещение. Выбитые стекла также попали на парковку у здания. Степень повреждения автомобилей оценят в ближайшее время для выплаты компенсаций", — рассказал он.Кроме того, губернатор сообщил, что также есть повреждения 4 частных домов в посёлке Прибрежный Энгельсского района. Никто не пострадал."Специалисты экстренных служб и администрации на месте с жителями. Вся необходимая помощь будет оказана", — пообещал Бусаргин.Российский военкор Александр Коц опубликовал видео удара БПЛА по многоэтажке в Энгельсе."Удар по многоэтажке в Энгельсе. Перед тем как мы приступили к очередному раунду выноса энергетики Украины, Киев атаковал многоэтажки в Саратовской области. Один дрон влетел в высотку в Саратове, второй — в Энгельсе. Противник явно метил в аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики. Но в это утро, похоже, у них нарисовались важные дела", — подписал он видео.Видео атаки дрона на жилой дом в Саратове опубликовал телеграм-канал Baza. На нём видно, как дрон намеренно врезается в дом. Некоторые уже сравнили поведение украинских военных с поведением террористов 11 сентября 2001 года в США.Ранее, 24 августа, выступая с поздравлением ко Дню независимости Украины, Владимир Зеленский упомянул и Энгельс."За всех наших людей, которые бы хотели никогда в жизни не знать названий этих проклятых мест: "Саваслейка", "Оленья", "Энгельс". Но, к сожалению, украинцы их знают. А потому и наш враг узнает, что такое расплата по-украински. Достойная, симметричная, дальнобойная. Будет знать, что в каждую точку РФ, которая является источником опасности... рано или поздно прилетит украинский ответ", — заявил он.Вечером того же дня на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой Зеленский сообщил об ударе по России новым украинским дроном-ракетой."В ракетную программу Украины входит кластер под названием "Паляница". В кластер на сегодня входят три изделия: испытание первого элемента прошло позитивно, с чем и поздравил наше государство. Эта ракета-дрон, она намного быстрее наших дальнобойных дронов. И мощнее. Это все детали, по которым я пока что готов к открытому разговору. Главное, что работают люди 24/7. Обещали дальнобойные дроны — сделали. Есть у нас дроны на 1500 км. А теперь есть и дроны-ракеты", — подчеркнул Зеленский.Он сказал, что скоро у Украины будут и другие, более мощные ракеты.Ранее Украина уже атаковала Энгельс.Взрывы в украинских городахВблизи Киева работает противовоздушная оборона, в столице слышны звуки взрывов, киевлян призывают оставаться в укрытиях, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в своём телеграм-канале."Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" — призвал он.Киевская областная военная администрация также сообщила о работе ПВО в регионе."Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", — отмечалось в сообщении.Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Луцке, Харькове, Хмельницком, Николаеве, Запорожье и Одессе."Прилёты по промышленным и инфраструктурным объектам в Полтавской и Хмельницкой областях. Киев, Одесса, Николаев, Запорожье — без света", — сообщил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Примечательно, что некоторые мэры пытаются скрыть, что электричество пропало в результате ударов."В нескольких районах столицы перебои с энергопоставками. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети", — написал, в частности, в своём телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.Позднее он сообщил о проблемах с водоснабжением."На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением", — указал Кличко.Удары по Харькову подтвердил мэр города Игорь Терехов."В Харькове слышны звуки взрывов", — написал он в своём телеграм-канале.О взрывах в Одессе заявил глава военной администрации региона Олег Кипер.Как отметил в разговоре с РИА "Новости" координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, удар пришёлся по энергетическому объекту.Глава военной администрации Полтавской области Филипп Пронин сообщил о повреждении промышленного объекта при ударе.Западная Украина о взрывах не сообщает, за исключением Ивано-Франковской области."Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света."Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, — не действуют", — сообщили в пресс-службе ДТЭК.В ответ на украинские атаки по гражданским объектам в России российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.О том, что происходит на Западной Украине, — в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: В Закарпатье отменили Конституцию, а Тернополь "хлорировали".
https://ukraina.ru/20240825/1057039951.html
https://ukraina.ru/20240825/1057034102.html
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эксклюзив, хроники, украина, киев, россия, владимир зеленский, виталий кличко, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Хроники, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Укрэнерго, ДТЭК, Вооруженные силы Украины

Атака на Саратов и Энгельс, взрывы в украинских городах. Главное на Украине на утро 26 августа

09:38 26.08.2024 (обновлено: 10:49 26.08.2024)
 
© Фото : Роман Бусаргин / Telegramпоследствия удара БПЛА по Саратову
последствия удара БПЛА по Саратову - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Роман Бусаргин / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс. На Украине прогремели взрывы
Утром 26 августа губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке на Саратов и Энгельс.
"Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Все экстренные службы работают в усиленном режиме", — написал он в своём телеграм-канале в 05:42.
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Спустя один час и три минуты Бусаргин опубликовал фотографии с места событий.
"В результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади. К сожалению, есть пострадавшие. В тяжёлом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте. Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме. Поговорили с жильцами дома, всем окажем помощь. После всех проверок жители в сопровождении специалистов службы спасения смогут подняться за документами и всем необходимым", — подписал он фото.
Бусаргин указал, что профильным структурам поручено оперативно провести обследование конструкции здания, чтобы оценить ущерб.
"Гражданам из пострадавших квартир предоставят место для проживания. Также поставлена задача в кратчайшие сроки просчитать необходимую компенсацию", — подчеркнул губернатор.
Также Бусаргин побывал в Энгельсе.
"В результате атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе. К счастью, пострадавших нет. Всех жильцов на время обследования здания специалистами эвакуировали. Работают экстренные службы, спасатели. Проговорили с жителями, что вся необходимая помощь будет оказана. В постоянном режиме на месте будут дежурить представители местной администрации, чтобы оперативно решать все вопросы. В случае необходимости будет предоставляться размещение. Выбитые стекла также попали на парковку у здания. Степень повреждения автомобилей оценят в ближайшее время для выплаты компенсаций", — рассказал он.
Кроме того, губернатор сообщил, что также есть повреждения 4 частных домов в посёлке Прибрежный Энгельсского района. Никто не пострадал.
"Специалисты экстренных служб и администрации на месте с жителями. Вся необходимая помощь будет оказана", — пообещал Бусаргин.
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Российский военкор Александр Коц опубликовал видео удара БПЛА по многоэтажке в Энгельсе.
"Удар по многоэтажке в Энгельсе. Перед тем как мы приступили к очередному раунду выноса энергетики Украины, Киев атаковал многоэтажки в Саратовской области. Один дрон влетел в высотку в Саратове, второй — в Энгельсе. Противник явно метил в аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики. Но в это утро, похоже, у них нарисовались важные дела", — подписал он видео.
Видео атаки дрона на жилой дом в Саратове опубликовал телеграм-канал Baza. На нём видно, как дрон намеренно врезается в дом. Некоторые уже сравнили поведение украинских военных с поведением террористов 11 сентября 2001 года в США.
Ранее, 24 августа, выступая с поздравлением ко Дню независимости Украины, Владимир Зеленский упомянул и Энгельс.
"За всех наших людей, которые бы хотели никогда в жизни не знать названий этих проклятых мест: "Саваслейка", "Оленья", "Энгельс". Но, к сожалению, украинцы их знают. А потому и наш враг узнает, что такое расплата по-украински. Достойная, симметричная, дальнобойная. Будет знать, что в каждую точку РФ, которая является источником опасности... рано или поздно прилетит украинский ответ", — заявил он.
Вечером того же дня на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой Зеленский сообщил об ударе по России новым украинским дроном-ракетой.
"В ракетную программу Украины входит кластер под названием "Паляница". В кластер на сегодня входят три изделия: испытание первого элемента прошло позитивно, с чем и поздравил наше государство. Эта ракета-дрон, она намного быстрее наших дальнобойных дронов. И мощнее. Это все детали, по которым я пока что готов к открытому разговору. Главное, что работают люди 24/7. Обещали дальнобойные дроны — сделали. Есть у нас дроны на 1500 км. А теперь есть и дроны-ракеты", — подчеркнул Зеленский.
Он сказал, что скоро у Украины будут и другие, более мощные ракеты.
Ранее Украина уже атаковала Энгельс.
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Взрывы в украинских городах
Вблизи Киева работает противовоздушная оборона, в столице слышны звуки взрывов, киевлян призывают оставаться в укрытиях, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в своём телеграм-канале.
"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" — призвал он.
Киевская областная военная администрация также сообщила о работе ПВО в регионе.
"Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", — отмечалось в сообщении.
Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Луцке, Харькове, Хмельницком, Николаеве, Запорожье и Одессе.
"Прилёты по промышленным и инфраструктурным объектам в Полтавской и Хмельницкой областях. Киев, Одесса, Николаев, Запорожье — без света", — сообщил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.
Примечательно, что некоторые мэры пытаются скрыть, что электричество пропало в результате ударов.
"В нескольких районах столицы перебои с энергопоставками. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети", — написал, в частности, в своём телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.
Позднее он сообщил о проблемах с водоснабжением.
"На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением", — указал Кличко.
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Удары по Харькову подтвердил мэр города Игорь Терехов.
"В Харькове слышны звуки взрывов", — написал он в своём телеграм-канале.
О взрывах в Одессе заявил глава военной администрации региона Олег Кипер.
Как отметил в разговоре с РИА "Новости" координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, удар пришёлся по энергетическому объекту.
Глава военной администрации Полтавской области Филипп Пронин сообщил о повреждении промышленного объекта при ударе.
Западная Украина о взрывах не сообщает, за исключением Ивано-Франковской области.
"Укрэнерго" предоставило распоряжение ввести экстренные отключения света.
"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, — не действуют", — сообщили в пресс-службе ДТЭК.
В ответ на украинские атаки по гражданским объектам в России российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
О том, что происходит на Западной Украине, — в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: В Закарпатье отменили Конституцию, а Тернополь "хлорировали".
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВиталий КличкоУкрэнергоДТЭКВооруженные силы Украины
 
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