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Посольство РФ потребовало от французских властей обеспечить защиту прав Павла Дурова

Посольство РФ потребовало от французских властей обеспечить защиту прав Павла Дурова - 25.08.2024 Украина.ру

Посольство РФ потребовало от французских властей обеспечить защиту прав Павла Дурова

Посольство России в Париже запросило у французских властей незамедлительного разъяснения причин задержания основателя Telegram Павла Дурова, об этом сообщили в дипмиссии, передают РИА Новости

2024-08-25T12:03

2024-08-25T12:03

2024-08-25T12:03

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Посольство РФ заявило, что потребовало от французских властей обеспечить защиту прав задержанного накануне Дурова и предоставить к нему консульский доступ, на данный момент французская сторона уклоняется от взаимодействия.Российский адвокат Александр Добровинский выразил мнение, что задержанного в аэропорту Франции основателя Telegram Павла Дурова могут выпустить через двое суток. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.Член СПЧ РФ Мельников считает, что задержание Дурова должно окончательно открыть глаза тем, кто верит в красивые вывески Запада.Официальный представитель МИД РФ Захарова обратилась к западным НПО с вопросом, будут ли они выступать в защиту Дурова, или "проглотят языки".Павел Дуров просчитался и для всех наших общих врагов он теперь является русским – и потому непредсказуемым и опасным. Так прокомментировал арест основателя и генерального директора Telegram зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем ещё и получив гражданство / вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным "человеком мира", который отлично живёт без Родины. Ubi bene ibi patria! ("Где хорошо, там (и) родина" (лат.) - Ред.)", - написал политик в Telegram.Подробнее о задержании во Франции основателя Telegram - в материале Задержание Дурова как удар по СВО. Главное на Украине на утро 25 августа на сайте Украина.ру

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