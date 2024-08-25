https://ukraina.ru/20240825/1057032474.html
Посольство РФ потребовало от французских властей обеспечить защиту прав Павла Дурова
Посольство РФ потребовало от французских властей обеспечить защиту прав Павла Дурова - 25.08.2024 Украина.ру
Посольство РФ потребовало от французских властей обеспечить защиту прав Павла Дурова
Посольство России в Париже запросило у французских властей незамедлительного разъяснения причин задержания основателя Telegram Павла Дурова, об этом сообщили в дипмиссии, передают РИА Новости
2024-08-25T12:03
2024-08-25T12:03
2024-08-25T12:03
новости
россия
франция
париж
павел дуров
александр добровинский
telegram
дмитрий медведев
дипломатия
дипломаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103165/27/1031652775_0:275:620:624_1920x0_80_0_0_668c9e2563063c244b721b67317b5311.jpg
Посольство РФ заявило, что потребовало от французских властей обеспечить защиту прав задержанного накануне Дурова и предоставить к нему консульский доступ, на данный момент французская сторона уклоняется от взаимодействия.Российский адвокат Александр Добровинский выразил мнение, что задержанного в аэропорту Франции основателя Telegram Павла Дурова могут выпустить через двое суток. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.Член СПЧ РФ Мельников считает, что задержание Дурова должно окончательно открыть глаза тем, кто верит в красивые вывески Запада.Официальный представитель МИД РФ Захарова обратилась к западным НПО с вопросом, будут ли они выступать в защиту Дурова, или "проглотят языки".Павел Дуров просчитался и для всех наших общих врагов он теперь является русским – и потому непредсказуемым и опасным. Так прокомментировал арест основателя и генерального директора Telegram зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем ещё и получив гражданство / вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным "человеком мира", который отлично живёт без Родины. Ubi bene ibi patria! ("Где хорошо, там (и) родина" (лат.) - Ред.)", - написал политик в Telegram.Подробнее о задержании во Франции основателя Telegram - в материале Задержание Дурова как удар по СВО. Главное на Украине на утро 25 августа на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240825/1057030334.html
россия
франция
париж
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103165/27/1031652775_0:217:620:682_1920x0_80_0_0_6da4e501c85edfe32a1254488e54c090.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, франция, париж, павел дуров, александр добровинский, telegram, дмитрий медведев, дипломатия, дипломаты, посольство рф, арест
Новости, Россия, Франция, Париж, Павел Дуров, Александр Добровинский, Telegram, Дмитрий Медведев, дипломатия, дипломаты, посольство РФ, арест
Посольство РФ потребовало от французских властей обеспечить защиту прав Павла Дурова
Посольство России в Париже запросило у французских властей незамедлительного разъяснения причин задержания основателя Telegram Павла Дурова, об этом сообщили в дипмиссии, передают РИА Новости
Посольство РФ заявило, что потребовало от французских властей обеспечить защиту прав задержанного накануне Дурова и предоставить к нему консульский доступ, на данный момент французская сторона уклоняется от взаимодействия.
"После появления в СМИ новости о задержании Павла Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ. По состоянию на сегодняшний день французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу", - заявили в диппредставительстве.
Российский адвокат Александр Добровинский выразил мнение, что задержанного в аэропорту Франции основателя Telegram Павла Дурова могут выпустить через двое суток. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
"Думаю, что Дурова выпустят через двое суток. Сложно предъявить претензии человеку, чья корпорация установила свои частные правила и действует по ним", - написал Добровинский.
Член СПЧ РФ Мельников считает, что задержание Дурова должно окончательно открыть глаза тем, кто верит в красивые вывески Запада.
Официальный представитель МИД РФ Захарова обратилась к западным НПО с вопросом, будут ли они выступать в защиту Дурова, или "проглотят языки".
Павел Дуров просчитался и для всех наших общих врагов он теперь является русским – и потому непредсказуемым и опасным. Так прокомментировал арест основателя и генерального директора Telegram зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем ещё и получив гражданство / вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным "человеком мира", который отлично живёт без Родины. Ubi bene ibi patria! ("Где хорошо, там (и) родина" (лат.) - Ред.)", - написал политик в Telegram.
Подробнее о задержании во Франции основателя Telegram - в материале Задержание Дурова как удар по СВО. Главное на Украине на утро 25 августа
на сайте Украина.ру