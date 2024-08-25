https://ukraina.ru/20240825/1057029914.html

Задержание Дурова как удар по СВО. Главное на Украине на утро 25 августа

Задержание Дурова как удар по СВО. Главное на Украине на утро 25 августа - 25.08.2024 Украина.ру

Задержание Дурова как удар по СВО. Главное на Украине на утро 25 августа

Во Франции задержали создателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова. Эксперты указали на угрозу для СВО

2024-08-25T09:09

2024-08-25T09:09

2024-08-25T10:43

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О задержании Павла Дурова стало известно в ночь на 25 августа. Как сообщили французские СМИ, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолёта, который прибыл из Азербайджана.При этом, по информации местных масс-медиа, французские силовики считают Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.Примечательно, что, по информации BFMTV, Дурова объявили в розыск буквально за минуты до приземления в Париже и выдали ордер на арест.Как сообщили близкие к Еврокомиссии журналисты, Франция может использовать судебный процесс над Дуровым,чтобы ввести санкции ЕС против Telegram.В воскресенье, 25 августа, основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.Задержание Дурова вызвало шок не только в России, но и на Западе."Павел Дуров покинул Россию, когда правительство попыталось установить контроль над его социальной сетью Telegram. Но, в конце концов, не Путин арестовал его за то, что он позволил общественности пользоваться свободой слова. Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО, посадила его за решетку. Павел Дуров сегодня вечером сидит во французской тюрьме, что является наглядным предупреждением для любого владельца любой платформы, который отказывается подвергать цензуре правду по приказу правительств и разведывательных агентств. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир..", - заявил американский журналист Такер Карлсон.Бизнесмен, владелец соцсети X Илон Маск предрёк Европе невесёлое будущее."Точка зрения: в 2030 году в Европе и вас казнят за лайк к мему", - отметил он.В то же время, его платформа подвергла цензуре хештег Telegram.Сенатор от республиканцев Марджори Тейлор Грин призвала самого Маска не ездить в Европу."Пожалуйста, не езди в ближайшее время в Европу, Илон Маск. Они точно бросят тебя в тюрьму", - подчеркнула она в комментарии к записи Маска.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в дело включилось посольство России во Франции."Российское посольство в Париже, как это и положено в случаях с получением информации о задержании местной стороной российских граждан, сразу же включилось в работу. Напоминать нашим дипломатам об их функциональных обязанностях нет необходимости", - написала она в своём телеграм-канале.Она напомнила о том, как западные неправительственные организации действовали в других подобных ситуациях."А я вот вспомнила, как в 2018 году группа из 26 НПО, в том числе "Хьюман Райтс Вотч", "Эмнести интернешнл", "Фридом Хаус", "Репортёры без границ", "Комитет по защите журналистов" и другие, осудили решение российского суда заблокировать Telegram. На Западе звучали и другие аналогичные заявления. Всё это было сказано ими потому, что с 1 июля 2018 года в России вступил в силу закон Яровой, обязывающий операторов телекоммуникационных услуг хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик их клиентов на протяжении полугода, а также ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ России по запросу. К Telegram были законодательные претензии, которые существовали у многих стран в связи с техническими параметрами системы шифрования", - рассказала Захарова.Она напомнила, как эти западные НПО призвали российские власти прекратить создавать препоны в работе Telegram и обратились к ООН, Совету Европы, ОБСЕ, Евросоюзу, США и правительствам других стран с просьбой "противостоять действиям России, защитить основные права свободы выражения и конфиденциальности"."Кроме того, призвали интернет-компании противодействовать необоснованным и неправовым требованиям, нарушающим права их пользователей. Потребовали от российских властей гарантировать права пользователей глобальной сети на публикацию и анонимный просмотр информации на веб-сайтах, подчёркивая, что любые ограничения должны быть санкционированы судом и полностью отвечать положениям Европейской конвенции по правам человека. Вместе с тем Дуров всё это время оставался на свободе, продолжая развивать Telegram. Публикую скриншот всех западных профильных структур, которые тогда выступили, в том числе и с коллективным обращением. Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова, или проглотят языки?" - задала вопрос Захарова.Военный эксперт Илья Крамник указал на важность Telegram для проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине."Не стоит летать во Францию когда в твоей среде бОльшая часть боевого управления ВС РФ сидит. Могут попросить о сотрудничестве", - написал он в своём телеграм-канале.Депутат Госдумы Михаил Делягин также вспомнил о том, что Telegram активно используется в войсках."Похищение Павла Дурова французскими террористами (за "отказ от сотрудничества" с французскими спецслужбами) - наглядная часть войны Запада против русских и России. И ещё одна демонстрация ничтожества российской бюрократии, изгоняющей из страны таланты (напомню, "ВКонтакте" создал тоже он, - а потом волшебным образом лишился) и не способной даже задуматься о защите их за ее пределами. Похищением и захватом Дурова Франция показала, что она враг России, не менее убедительно, чем поставкой бандеровцам оружия и наёмников. По ряду сообщений, телеграм для нашей армии - главный инструмент связи", - отметил Делягин.Депутат отметил, что теперь российскую армию лишают связи "посредством французов".Он также процитировал телеграм-канал "Повёрнутые на войне"."По сути задержали начальника связи ВС РФ", - писал тот.О том, что Telegram – основной мессенджер в боевых действиях на Украине, написал и вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев."Задержание Дурова само по себе, может быть, и не вызвало резонанс в России. Если бы не одно обстоятельство. Фактически, это главный мессенджер нынешней войны. Это альтернатива закрытой военной связи. Вероятно, с сегодняшнего дня, вопрос создания военного мессенджера для нашей армии становится жизненно важным. Потому что, как долго Telegramостанется таким, как мы его знаем, и останется ли вообще такой мессенджер, теперь трудно предсказать", - подчеркнул он.Адвокат Максим Пашков указал, что задержание Дурова — урок всем."Задержание Павла Дурова во Франции - ещё один урок тем, кто верит в правосудие вне политической целесообразности. В России ему было бы точно безопаснее", - подчеркнул он.Ориенталист Игорь Димитриев со своей стороны заметил, что технологической элите показали, что она ещё не настолько сильна, чтобы бросать вызов старым элитам."Много раз с вами обсуждали новую мировую элиту из собственников IT-корпораций, которые бросают вызов традиционным государствам и вот-вот придут к власти с помощью передовых цифровых технологий. У этого BigTech есть огромный финансовый ресурс, инструменты влияния на людские массы, собственные политики, даже собственные ЧВК. Но есть пока один изъян. Главу всемирной корпорации по прибытию в аэропорт остановит на паспортном контроле скучный клерк, куда-то позвонит, попросит немного подождать, и всесильный мировой техно-олигарх, сеть которого ещё недавно свергала правительства, уже едет в СИЗО. Искусственный спутник "Элизиум" для проживания корпоративной элиты в космос ещё не запустили, а земля пока поделена границами", - отметил Димитриев.При этом многие указывают и на то, что Дуров является не только гражданином Франции, но и гражданином Объединённых Арабских Эмиратов, что непременно скажется на отношениях между этими государствами и на финансовом положении Франции.О происходящем на фронте — в интервью Александра Чаленко с волонтёром Еленой Бобковой "Покровский фронт. Российская армия стремительно наступает в сторону Днепропетровской области".

https://ukraina.ru/20240824/1057029553.html

https://ukraina.ru/20240824/1057026132.html

https://ukraina.ru/20240824/1057024458.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, павел дуров, илон маск, россия, франция, европа, мария захарова, telegram, вс рф, ес