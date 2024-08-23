https://ukraina.ru/20240823/1057009585.html

Пентагон оправдал вторжение в Курскую область, подготовка к атаке. Главное на Украине на утро 23 августа

Пентагон оправдал вторжение в Курскую область, подготовка к атаке. Главное на Украине на утро 23 августа - 23.08.2024 Украина.ру

Пентагон оправдал вторжение в Курскую область, подготовка к атаке. Главное на Украине на утро 23 августа

В Пентагоне заявили, что не знают о целях Украины в Курской области, но оправдали вторжение и поддержали использование в регионе американского оружия. Удар по порту "Кавказ" может предварять удар по Крымскому мосту и атаку на Северную Таврию

2024-08-23T09:26

2024-08-23T09:26

2024-08-23T11:07

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Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх."Относительно целей, я вас отсылаю к тому, что президент Зеленский сообщил несколько дней назад — это создание буферной зоны. У нас по этому поводу остаются вопросы. Мы пытаемся понять больше, как это вписывается в их стратегические цели на поле боя", — заявила Сингх.Она сообщила, что по всем этим вопросам министр обороны США Ллойд Остин намерен пообщаться с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.При этом Сингх ответила на вопрос журналиста, нарушает ли использование украинцами американского оружия в Курской области какие-либо политические установки США."Наша политика позволяет Украине вести ответный огонь, чтобы защитить себя от российских атак, идущих через этот приграничный регион", - отметила Сингх, тем самым по сути поддержав вторжение Украины в Курскую область.Сам же Умеров тем временем встретился с заместителем начальника Штаба обороны Великобритании по стратегиям и военным операциям Харви Смитом. Как рассказал Умеров в соцсетях, со Смитом он обсудил потребности Украины в оружии."Для нас критически важно не допустить накопления вражеских сил вблизи нашей территории. Не менее важно - иметь возможность уничтожать военные цели в тылу РФ дальнобойным западным вооружением. Это - едва ли не единственный путь обезопасить наших людей от КАБов и других разрушительных авиаударов врага", - заявил Умеров по итогам встречи.Он также поблагодарил британское руководство за поддержку Украины. Также Умеров подчеркнул, что украинское командование постоянно на связи с партнёрами.Тем временем некоторые украинские СМИ сообщают о том, что Украине нужно открывать новый фронт, т. к. вторжение в Курскую область не принесло власти дивидендов."Наш источник сообщает, что Зеленский разочарован тем, что Курское наступление ВСУ не улучшило показатели мобилизации в Украине. Они по-прежнему остаются на низком уровне, и ТЦК совместно с полицией приходится отлавливать мужчин, и силой затягивать их в армию. Также Курское наступление не увеличило моральный дух армии. Эйфория первых дней начинает медленно превращаться в зраду, а каждодневные отступления на Донбассе усиливают разочарования. Если Банковая не сможет организовать ещё одно положительное наступление на другом участке фронта, то курская авантюра станет самым главным просчётом Зеленского и его ставки, что приведёт к необратимым последствиям для всего фронта", - сообщил 23 августа популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".За несколько часов до этого Украина нанесла удар по порту "Кавказ"."Киевский режим вновь предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты. В порту "Кавказ" под удар попал железнодорожный паром, перевозивший топливо. В результате попадания и возникшего пожара судно затонуло. Четырёх членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли. Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома и оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря", - сообщил вечером 22 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Позднее он рассказал о том, что спасли 17 членов экипажа, операция по спасению остальных продолжается — необходимо найти ещё двух членов экипажа."По предварительным данным, противник использовал две противокорабельные ракеты "Нептун". Точный район пуска пока неизвестен, но с высокой вероятностью пуск был произведен из Запорожской области (использование ПКР для наземных целей уже давно не новость). При этом и вариант вылета из Одесской области также отбрасывать не стоит. Еще в начале этого года в украинских СМИ сообщали о модернизации ракет на дальности до 500 км путем уменьшения боевой части "Нептуна". По итогу одна из ракет была сбита, а вторая все же достигла цели, пролетев по акватории Азовского моря на низкой высоте. А под удар попал паром, перевозивший цистерны с топливом", - прокомментировал атаку проект "Рыбарь".Авторы канала отметили, что "Нептун" не удалось сбить по ряду причин."Вполне вероятно, свою роль сыграл комплекс причин, включая неожиданность, новый маршрут и малое количество выпущенных ракет", - указывалось в публикации.Также "Рыбарь" назвал наиболее важные последствия атаки."Помимо потери цистерн с топливом, приостановлено паромное сообщение, которое скажется на поставках топлива на полуостров, а также функционирование самого порта. Конечно, это решаемые проблемы и они временные по сути, но в общем и целом укладываются в замысел Запада по поражению энергетической инфраструктуры России (резко подскочившие цены на топливо на юге России – тому подтверждение) и перерезание сообщения с Крымом. Нельзя забывать, что ВСУ и их кураторы не забыли о своей главной цели в виде уничтожения Крымского моста. Более того, нападение в Курской области, вылазки на Тендровскую косу — все это тесно связано с дальнейшими планами противника на Крымском направлении", - отмечали авторы проекта.По их словам, "в ближайшие дни вполне возможны пуски беспилотников на полуостров для того, чтобы вынудить ВС РФ расходовать боезапас, а затем, пока есть проблемы со снабжением, ударить чем-то более серьёзным, в том числе по мосту".За несколько дней до этого — в ночь на 18 августа — Украина нанесла удар по нефтебазе в Пролетарске, что в Ростовской области. Для тушения пожара задействовали пожарный поезд. При этом 22 августа стало известно, что количество пострадавших"По последним данным, пострадали 47 пожарных, 15 из них госпитализированы", - сообщили в экстренных службах в тот день.В тот же день стало известно, что пожарные потушили шесть резервуаров с топливом. Сколько всего резервуаров горит — неизвестно.Таким образом, ударом по топливной инфраструктуре Украина, очевидно, пытается отрезать Крым, в т.ч. находящуюся там группировку российских войск, от поставок топлива.Ранее ряд экспертов указывал, что Курское направление — не единственное новое направление, на котором Украина будет наступать. Они отмечали, что, скорее всего, ВСУ попытаются пойти в наступление на южном направлении.При этом Украина продолжает наращивать запасы вооружений. Вечером 22 августа министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил о том, что его страна готовится передать Украине партии из 1300 беспилотников."Самая большая партия от латвийских производителей – 1400 беспилотников – готова к отправке в Украину. На этом завершается закупка Министерством обороны более 2700 беспилотников латвийской промышленности для Украины", – отметил Спрудс.Он добавил, что в целом Латвия предоставила Украине 3 тыс. боевых беспилотников различных типов и характеристик в рамках "Коалиции дронов".О происходящем на Украине — в статье Сергея Зуева ""План Зеленского - Украина без украинцев". Украинские эксперты о приближающейся катастрофе".

https://ukraina.ru/20240822/1057004846.html

https://ukraina.ru/20240822/1056992506.html

https://ukraina.ru/20240822/1056986289.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, курская область, рустем умеров, владимир зеленский, ллойд остин, пентагон, вооруженные силы украины