Пентагон оправдал вторжение в Курскую область, подготовка к атаке. Главное на Украине на утро 23 августа - 23.08.2024 Украина.ру
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Пентагон оправдал вторжение в Курскую область, подготовка к атаке. Главное на Украине на утро 23 августа
Пентагон оправдал вторжение в Курскую область, подготовка к атаке. Главное на Украине на утро 23 августа - 23.08.2024 Украина.ру
Пентагон оправдал вторжение в Курскую область, подготовка к атаке. Главное на Украине на утро 23 августа
В Пентагоне заявили, что не знают о целях Украины в Курской области, но оправдали вторжение и поддержали использование в регионе американского оружия. Удар по порту "Кавказ" может предварять удар по Крымскому мосту и атаку на Северную Таврию
2024-08-23T09:26
2024-08-23T11:07
эксклюзив
хроники
украина
россия
курская область
рустем умеров
владимир зеленский
ллойд остин
пентагон
вооруженные силы украины
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Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх."Относительно целей, я вас отсылаю к тому, что президент Зеленский сообщил несколько дней назад — это создание буферной зоны. У нас по этому поводу остаются вопросы. Мы пытаемся понять больше, как это вписывается в их стратегические цели на поле боя", — заявила Сингх.Она сообщила, что по всем этим вопросам министр обороны США Ллойд Остин намерен пообщаться с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.При этом Сингх ответила на вопрос журналиста, нарушает ли использование украинцами американского оружия в Курской области какие-либо политические установки США."Наша политика позволяет Украине вести ответный огонь, чтобы защитить себя от российских атак, идущих через этот приграничный регион", - отметила Сингх, тем самым по сути поддержав вторжение Украины в Курскую область.Сам же Умеров тем временем встретился с заместителем начальника Штаба обороны Великобритании по стратегиям и военным операциям Харви Смитом. Как рассказал Умеров в соцсетях, со Смитом он обсудил потребности Украины в оружии."Для нас критически важно не допустить накопления вражеских сил вблизи нашей территории. Не менее важно - иметь возможность уничтожать военные цели в тылу РФ дальнобойным западным вооружением. Это - едва ли не единственный путь обезопасить наших людей от КАБов и других разрушительных авиаударов врага", - заявил Умеров по итогам встречи.Он также поблагодарил британское руководство за поддержку Украины. Также Умеров подчеркнул, что украинское командование постоянно на связи с партнёрами.Тем временем некоторые украинские СМИ сообщают о том, что Украине нужно открывать новый фронт, т. к. вторжение в Курскую область не принесло власти дивидендов."Наш источник сообщает, что Зеленский разочарован тем, что Курское наступление ВСУ не улучшило показатели мобилизации в Украине. Они по-прежнему остаются на низком уровне, и ТЦК совместно с полицией приходится отлавливать мужчин, и силой затягивать их в армию. Также Курское наступление не увеличило моральный дух армии. Эйфория первых дней начинает медленно превращаться в зраду, а каждодневные отступления на Донбассе усиливают разочарования. Если Банковая не сможет организовать ещё одно положительное наступление на другом участке фронта, то курская авантюра станет самым главным просчётом Зеленского и его ставки, что приведёт к необратимым последствиям для всего фронта", - сообщил 23 августа популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".За несколько часов до этого Украина нанесла удар по порту "Кавказ"."Киевский режим вновь предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты. В порту "Кавказ" под удар попал железнодорожный паром, перевозивший топливо. В результате попадания и возникшего пожара судно затонуло. Четырёх членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли. Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома и оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря", - сообщил вечером 22 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Позднее он рассказал о том, что спасли 17 членов экипажа, операция по спасению остальных продолжается — необходимо найти ещё двух членов экипажа."По предварительным данным, противник использовал две противокорабельные ракеты "Нептун". Точный район пуска пока неизвестен, но с высокой вероятностью пуск был произведен из Запорожской области (использование ПКР для наземных целей уже давно не новость). При этом и вариант вылета из Одесской области также отбрасывать не стоит. Еще в начале этого года в украинских СМИ сообщали о модернизации ракет на дальности до 500 км путем уменьшения боевой части "Нептуна". По итогу одна из ракет была сбита, а вторая все же достигла цели, пролетев по акватории Азовского моря на низкой высоте. А под удар попал паром, перевозивший цистерны с топливом", - прокомментировал атаку проект "Рыбарь".Авторы канала отметили, что "Нептун" не удалось сбить по ряду причин."Вполне вероятно, свою роль сыграл комплекс причин, включая неожиданность, новый маршрут и малое количество выпущенных ракет", - указывалось в публикации.Также "Рыбарь" назвал наиболее важные последствия атаки."Помимо потери цистерн с топливом, приостановлено паромное сообщение, которое скажется на поставках топлива на полуостров, а также функционирование самого порта. Конечно, это решаемые проблемы и они временные по сути, но в общем и целом укладываются в замысел Запада по поражению энергетической инфраструктуры России (резко подскочившие цены на топливо на юге России – тому подтверждение) и перерезание сообщения с Крымом. Нельзя забывать, что ВСУ и их кураторы не забыли о своей главной цели в виде уничтожения Крымского моста. Более того, нападение в Курской области, вылазки на Тендровскую косу — все это тесно связано с дальнейшими планами противника на Крымском направлении", - отмечали авторы проекта.По их словам, "в ближайшие дни вполне возможны пуски беспилотников на полуостров для того, чтобы вынудить ВС РФ расходовать боезапас, а затем, пока есть проблемы со снабжением, ударить чем-то более серьёзным, в том числе по мосту".За несколько дней до этого — в ночь на 18 августа — Украина нанесла удар по нефтебазе в Пролетарске, что в Ростовской области. Для тушения пожара задействовали пожарный поезд. При этом 22 августа стало известно, что количество пострадавших"По последним данным, пострадали 47 пожарных, 15 из них госпитализированы", - сообщили в экстренных службах в тот день.В тот же день стало известно, что пожарные потушили шесть резервуаров с топливом. Сколько всего резервуаров горит — неизвестно.Таким образом, ударом по топливной инфраструктуре Украина, очевидно, пытается отрезать Крым, в т.ч. находящуюся там группировку российских войск, от поставок топлива.Ранее ряд экспертов указывал, что Курское направление — не единственное новое направление, на котором Украина будет наступать. Они отмечали, что, скорее всего, ВСУ попытаются пойти в наступление на южном направлении.При этом Украина продолжает наращивать запасы вооружений. Вечером 22 августа министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил о том, что его страна готовится передать Украине партии из 1300 беспилотников."Самая большая партия от латвийских производителей – 1400 беспилотников – готова к отправке в Украину. На этом завершается закупка Министерством обороны более 2700 беспилотников латвийской промышленности для Украины", – отметил Спрудс.Он добавил, что в целом Латвия предоставила Украине 3 тыс. боевых беспилотников различных типов и характеристик в рамках "Коалиции дронов".О происходящем на Украине — в статье Сергея Зуева ""План Зеленского - Украина без украинцев". Украинские эксперты о приближающейся катастрофе".
https://ukraina.ru/20240822/1057004846.html
https://ukraina.ru/20240822/1056992506.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, украина, россия, курская область, рустем умеров, владимир зеленский, ллойд остин, пентагон, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, Курская область, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Пентагон, Вооруженные силы Украины

Пентагон оправдал вторжение в Курскую область, подготовка к атаке. Главное на Украине на утро 23 августа

09:26 23.08.2024 (обновлено: 11:07 23.08.2024)
 
© Фото : пресс-служба ПентагонаСабрина Сингх
Сабрина Сингх - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : пресс-служба Пентагона
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Пентагоне заявили, что не знают о целях Украины в Курской области, но оправдали вторжение и поддержали использование в регионе американского оружия. Удар по порту "Кавказ" может предварять удар по Крымскому мосту и атаку на Северную Таврию
Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.
"Относительно целей, я вас отсылаю к тому, что президент Зеленский сообщил несколько дней назад — это создание буферной зоны. У нас по этому поводу остаются вопросы. Мы пытаемся понять больше, как это вписывается в их стратегические цели на поле боя", — заявила Сингх.
Она сообщила, что по всем этим вопросам министр обороны США Ллойд Остин намерен пообщаться с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.
При этом Сингх ответила на вопрос журналиста, нарушает ли использование украинцами американского оружия в Курской области какие-либо политические установки США.
"Наша политика позволяет Украине вести ответный огонь, чтобы защитить себя от российских атак, идущих через этот приграничный регион", - отметила Сингх, тем самым по сути поддержав вторжение Украины в Курскую область.
Сам же Умеров тем временем встретился с заместителем начальника Штаба обороны Великобритании по стратегиям и военным операциям Харви Смитом. Как рассказал Умеров в соцсетях, со Смитом он обсудил потребности Украины в оружии.
"Для нас критически важно не допустить накопления вражеских сил вблизи нашей территории. Не менее важно - иметь возможность уничтожать военные цели в тылу РФ дальнобойным западным вооружением. Это - едва ли не единственный путь обезопасить наших людей от КАБов и других разрушительных авиаударов врага", - заявил Умеров по итогам встречи.
удар по порту Кавказ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Вчера, 18:30
Удары по Курской АЭС, атака на порт "Кавказ". Итоги 22 августа на УкраинеПрезидент России Владимир Путин сообщил о том, что сегодня ВСУ снова попытались ударить по Курской АЭС. Украина нанесла удар по порту "Кавказ"
Он также поблагодарил британское руководство за поддержку Украины. Также Умеров подчеркнул, что украинское командование постоянно на связи с партнёрами.
Тем временем некоторые украинские СМИ сообщают о том, что Украине нужно открывать новый фронт, т. к. вторжение в Курскую область не принесло власти дивидендов.
"Наш источник сообщает, что Зеленский разочарован тем, что Курское наступление ВСУ не улучшило показатели мобилизации в Украине. Они по-прежнему остаются на низком уровне, и ТЦК совместно с полицией приходится отлавливать мужчин, и силой затягивать их в армию. Также Курское наступление не увеличило моральный дух армии. Эйфория первых дней начинает медленно превращаться в зраду, а каждодневные отступления на Донбассе усиливают разочарования. Если Банковая не сможет организовать ещё одно положительное наступление на другом участке фронта, то курская авантюра станет самым главным просчётом Зеленского и его ставки, что приведёт к необратимым последствиям для всего фронта", - сообщил 23 августа популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
За несколько часов до этого Украина нанесла удар по порту "Кавказ".
"Киевский режим вновь предпринял попытку террористической атаки на гражданские объекты. В порту "Кавказ" под удар попал железнодорожный паром, перевозивший топливо. В результате попадания и возникшего пожара судно затонуло. Четырёх членов экипажа, оказавшихся за бортом, спасли. Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома и оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря", - сообщил вечером 22 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Позднее он рассказал о том, что спасли 17 членов экипажа, операция по спасению остальных продолжается — необходимо найти ещё двух членов экипажа.
Акция протеста у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Вчера, 13:00
Посольство США предупреждает, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 августаПосольство США на Украине предупредило американских граждан об опасности. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
"По предварительным данным, противник использовал две противокорабельные ракеты "Нептун". Точный район пуска пока неизвестен, но с высокой вероятностью пуск был произведен из Запорожской области (использование ПКР для наземных целей уже давно не новость). При этом и вариант вылета из Одесской области также отбрасывать не стоит. Еще в начале этого года в украинских СМИ сообщали о модернизации ракет на дальности до 500 км путем уменьшения боевой части "Нептуна". По итогу одна из ракет была сбита, а вторая все же достигла цели, пролетев по акватории Азовского моря на низкой высоте. А под удар попал паром, перевозивший цистерны с топливом", - прокомментировал атаку проект "Рыбарь".
Авторы канала отметили, что "Нептун" не удалось сбить по ряду причин.
"Вполне вероятно, свою роль сыграл комплекс причин, включая неожиданность, новый маршрут и малое количество выпущенных ракет", - указывалось в публикации.
Также "Рыбарь" назвал наиболее важные последствия атаки.
"Помимо потери цистерн с топливом, приостановлено паромное сообщение, которое скажется на поставках топлива на полуостров, а также функционирование самого порта. Конечно, это решаемые проблемы и они временные по сути, но в общем и целом укладываются в замысел Запада по поражению энергетической инфраструктуры России (резко подскочившие цены на топливо на юге России – тому подтверждение) и перерезание сообщения с Крымом. Нельзя забывать, что ВСУ и их кураторы не забыли о своей главной цели в виде уничтожения Крымского моста. Более того, нападение в Курской области, вылазки на Тендровскую косу — все это тесно связано с дальнейшими планами противника на Крымском направлении", - отмечали авторы проекта.
По их словам, "в ближайшие дни вполне возможны пуски беспилотников на полуостров для того, чтобы вынудить ВС РФ расходовать боезапас, а затем, пока есть проблемы со снабжением, ударить чем-то более серьёзным, в том числе по мосту".
военнослужащий 80-й одшбр ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Вчера, 09:41
Попытка вторжения в Брянскую область, налёт на Волгоград. Главное на Украине на утро 22 августаУкраинские военные попытались вторгнуться в Брянскую область, сообщили местные власти. Украинские беспилотники атаковали Волгоградскую область
За несколько дней до этого — в ночь на 18 августа — Украина нанесла удар по нефтебазе в Пролетарске, что в Ростовской области. Для тушения пожара задействовали пожарный поезд. При этом 22 августа стало известно, что количество пострадавших
"По последним данным, пострадали 47 пожарных, 15 из них госпитализированы", - сообщили в экстренных службах в тот день.
В тот же день стало известно, что пожарные потушили шесть резервуаров с топливом. Сколько всего резервуаров горит — неизвестно.
Таким образом, ударом по топливной инфраструктуре Украина, очевидно, пытается отрезать Крым, в т.ч. находящуюся там группировку российских войск, от поставок топлива.
Ранее ряд экспертов указывал, что Курское направление — не единственное новое направление, на котором Украина будет наступать. Они отмечали, что, скорее всего, ВСУ попытаются пойти в наступление на южном направлении.
При этом Украина продолжает наращивать запасы вооружений. Вечером 22 августа министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил о том, что его страна готовится передать Украине партии из 1300 беспилотников.
"Самая большая партия от латвийских производителей – 1400 беспилотников – готова к отправке в Украину. На этом завершается закупка Министерством обороны более 2700 беспилотников латвийской промышленности для Украины", – отметил Спрудс.
Он добавил, что в целом Латвия предоставила Украине 3 тыс. боевых беспилотников различных типов и характеристик в рамках "Коалиции дронов".
О происходящем на Украине — в статье Сергея Зуева ""План Зеленского - Украина без украинцев". Украинские эксперты о приближающейся катастрофе".
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаРоссияКурская областьРустем УмеровВладимир ЗеленскийЛлойд ОстинПентагонВооруженные силы Украины
 
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