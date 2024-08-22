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Умеров доложил конгрессу США о ситуации на фронте

Умеров доложил конгрессу США о ситуации на фронте - 22.08.2024 Украина.ру

Умеров доложил конгрессу США о ситуации на фронте

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в соцсетях, что встретился с представителями палаты конгресса США

2024-08-22T08:32

2024-08-22T08:32

2024-08-22T08:32

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"Провел содержательные переговоры с делегацией палаты представителей конгресса США во время их визита на Украину… Вместе с командой проинформировали американских партнеров о текущей ситуации на фронте, в частности в прилегающих к Сумской области территориях… Также обсудили важные потребности украинской армии", - сказал Умеров.Кроме того, он снова попросил американцев "разрешения на полное использование дальнобойного оружия по целям на территории России".Накануне бывший американский президент Дональд Трамп на митинге сторонников признал, что оружейные склады США опустели из-за помощи Украине.Подробнее об отношении США к помощи Украине - в материале Американцы выступили за сокращение помощи Киеву - опрос на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, сумская область, рустем умеров, военная помощь, помощь