Горы, реки, дикие звери: украинские пограничники рассказали, на что готовы уклонисты - 21.08.2024 Украина.ру
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Горы, реки, дикие звери: украинские пограничники рассказали, на что готовы уклонисты
Горы, реки, дикие звери: украинские пограничники рассказали, на что готовы уклонисты - 21.08.2024 Украина.ру
Горы, реки, дикие звери: украинские пограничники рассказали, на что готовы уклонисты
Украинские пограничники рассказали, на что идут уклонисты, чтобы не поступать на службу в ВСУ. Соответствующую видеозапись опубликовали 21 августа в телеграм-канале "ЧП Украина война"
2024-08-21T12:03
2024-08-21T12:03
уклонисты
новости
украина
владимир зеленский
пограничники
река
смерть
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Два пограничника рассказали, как проходили стажировку в Мукачевском пограничном отряде и охотились на уклонистов."Было очень много уклонявшихся! Люди ночевали в горах, мы их ловили", - отметили пограничники. По их словам, сбежавшим украинцам отправляли маршруты, которыми они руководствовались.Он также сказал, что ему 18 лет и он служит, а бегут взрослые 40-летние мужчины, и он их якобы не понимает.С февраля 2022 года на Украине ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Недавно председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха признал, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину.Они часто гибнут в пути. Так, в июне украинские пограничники рассказывали, что отыскали тела уже 45 человек, которые пытались пересечь границу на западе страны через реки и горы.Украинские власти, в свою очередь, призывают лидеров западных государств помочь вернуть в страну украинских беженцев.О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
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уклонисты, новости, украина, владимир зеленский, пограничники, река, смерть
уклонисты, Новости, Украина, Владимир Зеленский, пограничники, река, смерть

Горы, реки, дикие звери: украинские пограничники рассказали, на что готовы уклонисты

12:03 21.08.2024
 
© president.gov.uaУкраина граница пограничник пограничный столб
Украина граница пограничник пограничный столб
© president.gov.ua
Читать в
Украинские пограничники рассказали, на что идут уклонисты, чтобы не поступать на службу в ВСУ. Соответствующую видеозапись опубликовали 21 августа в телеграм-канале "ЧП Украина война"
Два пограничника рассказали, как проходили стажировку в Мукачевском пограничном отряде и охотились на уклонистов.
"Было очень много уклонявшихся! Люди ночевали в горах, мы их ловили", - отметили пограничники.
По их словам, сбежавшим украинцам отправляли маршруты, которыми они руководствовались.
"Там медведи, волки в тех горах, страшно немножко", – признался один из пограничников.
Он также сказал, что ему 18 лет и он служит, а бегут взрослые 40-летние мужчины, и он их якобы не понимает.
С февраля 2022 года на Украине ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Недавно председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха признал, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину.
Они часто гибнут в пути. Так, в июне украинские пограничники рассказывали, что отыскали тела уже 45 человек, которые пытались пересечь границу на западе страны через реки и горы.
Украинские власти, в свою очередь, призывают лидеров западных государств помочь вернуть в страну украинских беженцев.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
 
уклонистыНовостиУкраинаВладимир Зеленскийпограничникирекасмерть
 
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