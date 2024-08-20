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ВСУ вторглись в Курскую область с военнослужащими НАТО - Алаудинов
ВСУ вторглись в Курскую область с военнослужащими НАТО - Алаудинов - 20.08.2024 Украина.ру
ВСУ вторглись в Курскую область с военнослужащими НАТО - Алаудинов
В составе вторгшейся в Курскую область группы украинских войск есть огромное количество иностранных наёмников. Об этом 20 августа заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов
2024-08-20T13:18
2024-08-20T13:18
2024-08-20T13:18
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курская область
франция
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апти алаудинов
эммануэль макрон
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"Туда же добавили иностранных наёмников огромное количество, насколько они смогли собрать. Я так думаю, среди этих иностранных наемников нам надо отметить, что есть люди, которые являются непосредственно служащими подразделений блока НАТО", - заявил Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".Алаудинов также заявил, сообщает РИА "Новости", что российским войскам удалось уничтожить основные ресурсы противника для передвижения и передовые эшелоны. По его словам, сейчас в Курской области "противник полностью по всему периметру остановлен".Сначала года об отправке кадровых военнослужащих НАТО в зону СВО неоднократно заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. В мае он уточнил планы отправки французских военнослужащих на Украину в интервью изданию The Economist, заявив, что для этого необходимы два условия – запрос Киева и успешный прорыв ВСУ линии боевого соприкосновения.Сегодня же Алаудинов анонсировал завершение СВО через пару месяцевТакже стало известно, что Американские наемники признались, что вторглись в Курскую областьЕщё ранее было Опубликовано видео уничтожения британского Challenger 2 ВСУ в Курской области
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, франция, украина, апти алаудинов, эммануэль макрон, нато, кто, сво, иностранные наемники
Новости, Курская область, Франция, Украина, Апти Алаудинов, Эммануэль Макрон, НАТО, КТО, СВО, иностранные наемники
ВСУ вторглись в Курскую область с военнослужащими НАТО - Алаудинов
В составе вторгшейся в Курскую область группы украинских войск есть огромное количество иностранных наёмников. Об этом 20 августа заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов