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ВСУ вторглись в Курскую область с военнослужащими НАТО - Алаудинов

ВСУ вторглись в Курскую область с военнослужащими НАТО - Алаудинов - 20.08.2024 Украина.ру

ВСУ вторглись в Курскую область с военнослужащими НАТО - Алаудинов

В составе вторгшейся в Курскую область группы украинских войск есть огромное количество иностранных наёмников. Об этом 20 августа заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов

2024-08-20T13:18

2024-08-20T13:18

2024-08-20T13:18

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курская область

франция

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"Туда же добавили иностранных наёмников огромное количество, насколько они смогли собрать. Я так думаю, среди этих иностранных наемников нам надо отметить, что есть люди, которые являются непосредственно служащими подразделений блока НАТО", - заявил Алаудинов в эфире телеканала "Россия-1".Алаудинов также заявил, сообщает РИА "Новости", что российским войскам удалось уничтожить основные ресурсы противника для передвижения и передовые эшелоны. По его словам, сейчас в Курской области "противник полностью по всему периметру остановлен".Сначала года об отправке кадровых военнослужащих НАТО в зону СВО неоднократно заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. В мае он уточнил планы отправки французских военнослужащих на Украину в интервью изданию The Economist, заявив, что для этого необходимы два условия – запрос Киева и успешный прорыв ВСУ линии боевого соприкосновения.Сегодня же Алаудинов анонсировал завершение СВО через пару месяцевТакже стало известно, что Американские наемники признались, что вторглись в Курскую областьЕщё ранее было Опубликовано видео уничтожения британского Challenger 2 ВСУ в Курской области

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новости, курская область, франция, украина, апти алаудинов, эммануэль макрон, нато, кто, сво, иностранные наемники