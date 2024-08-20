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Алаудинов анонсировал завершение СВО через пару месяцев

Алаудинов анонсировал завершение СВО через пару месяцев - 20.08.2024 Украина.ру

Алаудинов анонсировал завершение СВО через пару месяцев

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в интервью китайскому военкору Лю Юйгуану рассказал об обстановке на Курском направлении

2024-08-20T13:05

2024-08-20T13:05

2024-08-20T13:05

новости

апти алаудинов

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курская область

"ахмат"

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всу

сво

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Он назвал обстановку на фронте абсолютно подконтрольной."Пока нас не было противник продвинулся на территорию РФ. С момента, как "Ахмат" прибыл на этот участок, мы остановили полностью продвижение противника и сейчас уже уничтожаем его в рамках этого изоляционного круга", - сказал Алаудинов.По его словам, в ближайшие два-три месяца "полностью всё завершится",Также во вторник в эфире телеканала "Россия 1" Алаудинов рассказал, что ВС РФ зачищают некоторые населенные пункты. Он предположил, что на данный момент "мы уже можем не беспокоиться о том, что противник, сколько бы у него не было еще ресурса, что он мог бы там пройти на том участке, где мы находимся".В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.

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курская область

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новости, апти алаудинов, россия, курская область, "ахмат", вс рф, всу, сво