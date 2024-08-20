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Алаудинов анонсировал завершение СВО через пару месяцев
Алаудинов анонсировал завершение СВО через пару месяцев - 20.08.2024 Украина.ру
Алаудинов анонсировал завершение СВО через пару месяцев
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в интервью китайскому военкору Лю Юйгуану рассказал об обстановке на Курском направлении
2024-08-20T13:05
2024-08-20T13:05
2024-08-20T13:05
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Он назвал обстановку на фронте абсолютно подконтрольной."Пока нас не было противник продвинулся на территорию РФ. С момента, как "Ахмат" прибыл на этот участок, мы остановили полностью продвижение противника и сейчас уже уничтожаем его в рамках этого изоляционного круга", - сказал Алаудинов.По его словам, в ближайшие два-три месяца "полностью всё завершится",Также во вторник в эфире телеканала "Россия 1" Алаудинов рассказал, что ВС РФ зачищают некоторые населенные пункты. Он предположил, что на данный момент "мы уже можем не беспокоиться о том, что противник, сколько бы у него не было еще ресурса, что он мог бы там пройти на том участке, где мы находимся".В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, апти алаудинов, россия, курская область, "ахмат", вс рф, всу, сво
Новости, Апти Алаудинов, Россия, Курская область, "Ахмат", ВС РФ, ВСУ, СВО
Алаудинов анонсировал завершение СВО через пару месяцев
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в интервью китайскому военкору Лю Юйгуану рассказал об обстановке на Курском направлении
Он назвал обстановку на фронте абсолютно подконтрольной.
"Пока нас не было противник продвинулся на территорию РФ. С момента, как "Ахмат" прибыл на этот участок, мы остановили полностью продвижение противника и сейчас уже уничтожаем его в рамках этого изоляционного круга", - сказал Алаудинов.
По его словам, в ближайшие два-три месяца "полностью всё завершится",
"Причем не только на Курском направлении, а завершится вся СВО", - сказал он.
Также во вторник в эфире телеканала "Россия 1" Алаудинов рассказал, что ВС РФ зачищают некоторые населенные пункты. Он предположил, что на данный момент "мы уже можем не беспокоиться о том, что противник, сколько бы у него не было еще ресурса, что он мог бы там пройти на том участке, где мы находимся".
В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.