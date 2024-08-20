Алаудинов анонсировал завершение СВО через пару месяцев - 20.08.2024 Украина.ру
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Алаудинов анонсировал завершение СВО через пару месяцев
Алаудинов анонсировал завершение СВО через пару месяцев - 20.08.2024 Украина.ру
Алаудинов анонсировал завершение СВО через пару месяцев
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в интервью китайскому военкору Лю Юйгуану рассказал об обстановке на Курском направлении
2024-08-20T13:05
2024-08-20T13:05
новости
апти алаудинов
россия
курская область
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Он назвал обстановку на фронте абсолютно подконтрольной."Пока нас не было противник продвинулся на территорию РФ. С момента, как "Ахмат" прибыл на этот участок, мы остановили полностью продвижение противника и сейчас уже уничтожаем его в рамках этого изоляционного круга", - сказал Алаудинов.По его словам, в ближайшие два-три месяца "полностью всё завершится",Также во вторник в эфире телеканала "Россия 1" Алаудинов рассказал, что ВС РФ зачищают некоторые населенные пункты. Он предположил, что на данный момент "мы уже можем не беспокоиться о том, что противник, сколько бы у него не было еще ресурса, что он мог бы там пройти на том участке, где мы находимся".В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, апти алаудинов, россия, курская область, "ахмат", вс рф, всу, сво
Новости, Апти Алаудинов, Россия, Курская область, "Ахмат", ВС РФ, ВСУ, СВО

Алаудинов анонсировал завершение СВО через пару месяцев

13:05 20.08.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в интервью китайскому военкору Лю Юйгуану рассказал об обстановке на Курском направлении
Он назвал обстановку на фронте абсолютно подконтрольной.
"Пока нас не было противник продвинулся на территорию РФ. С момента, как "Ахмат" прибыл на этот участок, мы остановили полностью продвижение противника и сейчас уже уничтожаем его в рамках этого изоляционного круга", - сказал Алаудинов.
По его словам, в ближайшие два-три месяца "полностью всё завершится",
"Причем не только на Курском направлении, а завершится вся СВО", - сказал он.
Также во вторник в эфире телеканала "Россия 1" Алаудинов рассказал, что ВС РФ зачищают некоторые населенные пункты. Он предположил, что на данный момент "мы уже можем не беспокоиться о том, что противник, сколько бы у него не было еще ресурса, что он мог бы там пройти на том участке, где мы находимся".
В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Подробнее о ситуации в регионе - в материале Егора Леева ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиАпти АлаудиновРоссияКурская область"Ахмат"ВС РФВСУСВО
 
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