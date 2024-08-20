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Американские наемники признались, что вторглись в Курскую область

Американские наемники признались, что вторглись в Курскую область - 20.08.2024 Украина.ру

Американские наемники признались, что вторглись в Курскую область

На странице американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group в соцсетях появилась фотография, подтверждающая, что боевики из США находятся на территории Курской области в составе группы вторжения Вооруженных сил Украины

2024-08-20T10:27

2024-08-20T10:27

2024-08-20T10:27

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На снимке боевики стоят рядом с бронеавтомобилем HMMWV, есть указание геолокации – Курская область, а также подпись: "The boys in Kursk" (парни в Курске).В центре находится основатель FOG Деррик Бейлс.Как пишет "Комсомольская правда", его можно опознать по "винтовке M4A1, которую американец возит с собой аж с 2021 года", "смартфону, который видно почти на каждой" его фотографии, и "по характерной татуировке на правой руке, изображению черепа".Инструкторы FOG работали с личным составом ВСУ еще до начала российской спецоперации. Бейлс приехал на Украину в 2022 году.С начала боевых действий на Украину приехали больше 13 тысяч иностранных наемников, заявили в марте в Минобороны РФ. Порядка шести тысяч из них уже уничтожены. Самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в РФ, наемничество законодательно запрещено и преследуется.Подробнее о зверствах наемников - в материале Егора Леева Расправы наёмников над военнопленными. Итоги 6 июля на Украине на сайте Украина.ру.

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иностранные наемники, новости, украина, курская область, сша, чвк, вооруженные силы украины, минобороны, америка