Американские наемники признались, что вторглись в Курскую область - 20.08.2024 Украина.ру
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Американские наемники признались, что вторглись в Курскую область
Американские наемники признались, что вторглись в Курскую область - 20.08.2024 Украина.ру
Американские наемники признались, что вторглись в Курскую область
На странице американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group в соцсетях появилась фотография, подтверждающая, что боевики из США находятся на территории Курской области в составе группы вторжения Вооруженных сил Украины
2024-08-20T10:27
2024-08-20T10:27
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На снимке боевики стоят рядом с бронеавтомобилем HMMWV, есть указание геолокации – Курская область, а также подпись: "The boys in Kursk" (парни в Курске).В центре находится основатель FOG Деррик Бейлс.Как пишет "Комсомольская правда", его можно опознать по "винтовке M4A1, которую американец возит с собой аж с 2021 года", "смартфону, который видно почти на каждой" его фотографии, и "по характерной татуировке на правой руке, изображению черепа".Инструкторы FOG работали с личным составом ВСУ еще до начала российской спецоперации. Бейлс приехал на Украину в 2022 году.С начала боевых действий на Украину приехали больше 13 тысяч иностранных наемников, заявили в марте в Минобороны РФ. Порядка шести тысяч из них уже уничтожены. Самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в РФ, наемничество законодательно запрещено и преследуется.Подробнее о зверствах наемников - в материале Егора Леева Расправы наёмников над военнопленными. Итоги 6 июля на Украине на сайте Украина.ру.
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иностранные наемники, новости, украина, курская область, сша, чвк, вооруженные силы украины, минобороны, америка
иностранные наемники, Новости, Украина, Курская область, США, ЧВК, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Америка

Американские наемники признались, что вторглись в Курскую область

10:27 20.08.2024
 
© Forward Observations Groupнаемники Forward Observations Group
наемники Forward Observations Group
© Forward Observations Group
Читать в
На странице американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group в соцсетях появилась фотография, подтверждающая, что боевики из США находятся на территории Курской области в составе группы вторжения Вооруженных сил Украины
На снимке боевики стоят рядом с бронеавтомобилем HMMWV, есть указание геолокации – Курская область, а также подпись: "The boys in Kursk" (парни в Курске).
В центре находится основатель FOG Деррик Бейлс.
Как пишет "Комсомольская правда", его можно опознать по "винтовке M4A1, которую американец возит с собой аж с 2021 года", "смартфону, который видно почти на каждой" его фотографии, и "по характерной татуировке на правой руке, изображению черепа".
Инструкторы FOG работали с личным составом ВСУ еще до начала российской спецоперации. Бейлс приехал на Украину в 2022 году.
С начала боевых действий на Украину приехали больше 13 тысяч иностранных наемников, заявили в марте в Минобороны РФ. Порядка шести тысяч из них уже уничтожены. Самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах, как и в РФ, наемничество законодательно запрещено и преследуется.
Подробнее о зверствах наемников - в материале Егора Леева Расправы наёмников над военнопленными. Итоги 6 июля на Украине на сайте Украина.ру.
 
иностранные наемникиНовостиУкраинаКурская областьСШАЧВКВооруженные силы УкраиныМинобороныАмерика
 
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