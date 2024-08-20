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Бойцов ВСУ сажали в собачьи клетки за отказ воевать в Курской области

Бойцов ВСУ сажали в собачьи клетки за отказ воевать в Курской области - 20.08.2024 Украина.ру

Бойцов ВСУ сажали в собачьи клетки за отказ воевать в Курской области

Пленный украинский военнослужащий Виталий рассказал о зверствах командования Вооруженных сил Украины по отношению к подчиненным. Соответствующую видеозапись опубликовало 20 августа Минобороны РФ

2024-08-20T12:26

2024-08-20T12:26

2024-08-20T12:26

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Мужчина служил в 92-й штурмовой бригаде водителем. Однако командование заставляло его сражаться.Также пленный рассказал о больших потерях в рядах ВСУ."Людям ставят задачу, берут таких, как я. Надо идти на позицию. А куда идти на позицию? Ну, вот, мы вам покажем точку, вы и идите. Люди идут – и все. Я их отвозил сколько раз, назад никто не возвращался", – пожаловался он.В ходе этого же допроса он отметил, что в связи с нехваткой денег в бюджете военнослужащим угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября.Подробнее о незавидном положении украинских военных - в материале Рекордный отток украинцев, мощные взрывы, дырявые карманы ВСУ. Главное на Украине на утро 20 августа на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, командование