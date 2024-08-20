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Бойцов ВСУ сажали в собачьи клетки за отказ воевать в Курской области
Бойцов ВСУ сажали в собачьи клетки за отказ воевать в Курской области - 20.08.2024 Украина.ру
Бойцов ВСУ сажали в собачьи клетки за отказ воевать в Курской области
Пленный украинский военнослужащий Виталий рассказал о зверствах командования Вооруженных сил Украины по отношению к подчиненным. Соответствующую видеозапись опубликовало 20 августа Минобороны РФ
2024-08-20T12:26
2024-08-20T12:26
2024-08-20T12:26
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Мужчина служил в 92-й штурмовой бригаде водителем. Однако командование заставляло его сражаться.Также пленный рассказал о больших потерях в рядах ВСУ."Людям ставят задачу, берут таких, как я. Надо идти на позицию. А куда идти на позицию? Ну, вот, мы вам покажем точку, вы и идите. Люди идут – и все. Я их отвозил сколько раз, назад никто не возвращался", – пожаловался он.В ходе этого же допроса он отметил, что в связи с нехваткой денег в бюджете военнослужащим угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября.Подробнее о незавидном положении украинских военных - в материале Рекордный отток украинцев, мощные взрывы, дырявые карманы ВСУ. Главное на Украине на утро 20 августа на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, командование
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, командование
Бойцов ВСУ сажали в собачьи клетки за отказ воевать в Курской области
Пленный украинский военнослужащий Виталий рассказал о зверствах командования Вооруженных сил Украины по отношению к подчиненным. Соответствующую видеозапись опубликовало 20 августа Минобороны РФ
Мужчина служил в 92-й штурмовой бригаде водителем. Однако командование заставляло его сражаться.
"Я им говорил, что если вы меня сюда и привели, я нигде воевать не буду. Отвезти – отвезу. Забрать – заберу. Но ходить на позиции, воевать, стрелять в кого-то я не буду. Бывало, попадал в клетку, сидел в клетке. Сейчас там командира нет – его убили свои же за такое отношение. Я пару раз сидел в собачьей клетке за то, что отказывался что-то делать", - признал он.
Также пленный рассказал о больших потерях в рядах ВСУ.
"Людям ставят задачу, берут таких, как я. Надо идти на позицию. А куда идти на позицию? Ну, вот, мы вам покажем точку, вы и идите. Люди идут – и все. Я их отвозил сколько раз, назад никто не возвращался", – пожаловался он.
В ходе этого же допроса он отметил, что в связи с нехваткой денег в бюджете военнослужащим угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября.