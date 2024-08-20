https://ukraina.ru/20240820/1056947176.html

Рекордный отток украинцев, мощные взрывы, дырявые карманы ВСУ. Главное на Украине на утро 20 августа

Рекордный отток украинцев, мощные взрывы, дырявые карманы ВСУ. Главное на Украине на утро 20 августа - 20.08.2024 Украина.ру

Рекордный отток украинцев, мощные взрывы, дырявые карманы ВСУ. Главное на Украине на утро 20 августа

Украина.ру, 20.08.2024

2024-08-20T09:00

2024-08-20T09:00

2024-08-20T10:03

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Зеленский признал рекордный отток людей с Украины. На территории страны звучит воздушная тревога, раздаются взрывы, фиксируются повреждения. ВСУ могут перестать получать зарплату из-за нехватки денег в бюджетеВладимир Зеленский, выступая перед сотрудниками министерства иностранных дел Украины, признал рекордный отток населения страны."Раньше мы никогда не имели такой части нашего народа за границей... речь идет о миллионах и миллионах наших украинцев", - заявил Зеленский.По его словам, выехавшие за границу граждане якобы находятся "под воздействием российской пропаганды" и лишены культурной связи со своей страной.Для противодействия влиянию России на граждан Украины, покинувших страну, будет создано новое министерство, которое примет часть функций МИДа, добавил Зеленский.С февраля 2022 года на Украине ввели режим военного положения, тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.В июле председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха информировал, что ежедневно порядка двухсот мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предупреждала, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее словам, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.А бывший украинский премьер-министр Николай Азаров вообще считает, что 90 процентов покинувших Украину граждан не станут возвращаться в страну, если сохранится режим Зеленского.Неспокойная обстановкаВо вторник воздушная тревога была объявлена в Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.До этого, ночью, сигнал звучал также в Киеве, Киевской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Винницкой областях.Украинские СМИ сообщали о сильных взрывах в Киеве. А также о нескольких сериях взрывов в Хмельницкой и Винницкой областях.Тернопольская областная военная администрация заверила, что ночью регион подвергся удару российских военных. В результате возник пожар.Назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части региона.По его словам, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало 376 взрывов."Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров в своем телеграм-канале, но не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Несмотря на неудачи, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, за ночь они пытались совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа, но дежурные средства противовоздушной обороны РФ уничтожили два украинских беспилотника над Крымом, сообщило Минобороны России.Утром украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив за два часа семь снарядов калибра 155 миллиметров, включая кассетные, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:45 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 мм… 06:00 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 мм (кассетный). 07:45 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 мм", - говорится в материале.Мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что в результате обстрела украинскими войсками Горловки (ДНР) с применением беспилотника пострадали двое людей. Он отметил, что снаряд попал в гражданский автомобиль, он полностью уничтожен.В свою очередь военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко информировал, что в районе села Липцы и города Волчанска на Харьковском направлении идут интенсивные бои."Атаки противника продолжаются, а их интенсивность, невзирая на большие потери вооруженных формирований Украины, держится на высоком уровне", - указал Марочко.С его слов, украинские военные действуют чаще всего малыми маневренными группами при поддержке артиллерии и бронетехники. На некоторых участках отмечается увеличение использования ВСУ наземных и летательных дронов.Накануне Минобороны РФ сообщало, что российская группировка "Север" нанесла поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Старицы, Охримовки и Волчанска в Харьковской области, потери противника составили до 170 военнослужащих.Дырявые карманы ВСУМинобороны России опубликовало видеозапись, на которой украинский военнопленный Виталий рассказал, что в связи с нехваткой денег в бюджете военнослужащим угрожают прекратить выплачивать зарплату.Он напомнил, что украинские граждане платят налог на армию, который постоянно повышается."У нас просто в связи с этим блокируют счета, и ты больше ни в какую службу не обратишься. Все только через ТЦК сейчас. Любые документы, карточка зарплатная - все будет заблокировано", - объяснил пленный.Он также рассказал, что в последнее время всех мужчин и некоторых женщин обязали обновлять свои учетные данные в приложении "Резерв+" от Минобороны Украины.В июле глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа уже выражала озабоченность в связи с недостаточным финансированием военного бюджета страны, указывая на отсутствие средств на зарплаты силовикам на осень текущего года.Она также отмечала, что Резервный фонд страны, который использовался для финансирования строительства фортификаций и других экстренных расходов, практически исчерпан.В то же время расходы Украины на обслуживание госдолга по итогам прошлого года впервые превысили 200 долларов на человека, а в абсолютном выражении приблизились к восьми миллиардам долларов.В расчете на одного человека украинская задолженность выросла в 1,5 раза, а в абсолютном выражении - на треть.Такой рост расходов на обслуживание украинского госдолга произошел несмотря на долговые каникулы от стран "Большой семерки" и деньги частных кредиторов.

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