Опасность для Приднестровья. Итоги 19 августа на Украине - 19.08.2024 Украина.ру
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Опасность для Приднестровья. Итоги 19 августа на Украине
Опасность для Приднестровья. Итоги 19 августа на Украине - 19.08.2024 Украина.ру
Опасность для Приднестровья. Итоги 19 августа на Украине
В украинских СМИ начали обсуждать вероятность атаки на Приднестровскую Молдавскую Республику
2024-08-19T18:12
2024-08-19T19:05
эксклюзив
хроники
молдавия
украина
приднестровье
владимир зеленский
александр турчинов
мид
вооруженные силы украины
нато
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Бывший министр обороны Молдавии Анатолий Шталару прокомментировал в интервью каналу "Киев 24" вероятное нападение Украины на Приднестровье."Многие говорят и спрашивают меня, может ли Украина без разрешения Молдовы зайти на территорию Приднестровья? Украина хочет вступить в ЕС и придерживается международных договоров. Украине не будет нападать на Молдову (последняя считает Приднестровье своей частью. — Ред.). Было бы желательно, с моей точки зрения, если Молдова вместе с Украиной решат вопрос присутствия российских войск (миротворцев в ПМР. — Ред.) в Приднестровье", - заявил Шталару.Однако, по его словам, Молдавия рассматривает жителей Приднестровья как граждан Молдавии и "не может начитать какие-то военные действия против своих граждан"."У нас даже по закону армия не имеет права воевать с Приднестровьем потому, что армия не может воевать против своего народа", - подчеркнул Шталару.Интервью с ним было также посвящено выборам в президенты Молдавии, которые пройдут 20 октября. При этом голосование будет включать и референдум по членству в ЕС.Украинские СМИ заявления Шталару насторожили."Некоторые горячие головы в Республике Молдова хотят, чтобы ВСУ помогли решить вопрос с Приднестровьем. Сами не могут - армия не может воевать со своим народом. А ВСУ могут! Кстати, наше законодательство тоже запрещает применение армии против народа. Но ни Турчинову, ни Порошенко, ни Зеленскому такая мелочь, как законодательство, не помешала…" - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Сплетница".Другой популярный на Украине телеграм-канал - "ЗеРада" - отметил, что полыхнуть в Приднестровье может в любой момент."Пока вся летняя эскалация вокруг Молдовы носит риторический характер, но очень много подготовки было проведено ранее. Поэтому полыхнуть там может в любой момент", - указывалось в публикации этого телеграм-канала.Ещё один популярный на Украине канал - "Легитимный" - напомнил, что ранее предупреждал об атаке на Приднестровье."В украинских медиа начали прогревать приднестровский кейс, мол, сами молдаване просят Киев решить этот вопрос. Мы уже писали, что на открытие приднестровского кейса Зеленский решится только от агонии, когда всё будет плохо и надо идти в полный в ва-банк, чтобы втянуть Молдову и Румынию в войну, чтобы попытаться начать войну РФ с НАТО. Также предполагаем, что в этот момент может случиться то, о чем давно говорят, в игру вступит Беларусь, и тогда Украина окажется в сложнейшей ситуации. НАТО может не начать воевать, а вот по Украине и Молдове полетят уже ТЯО, что для украинского народа будет означать катастрофу. Готов ли Зеленский полностью рискнуть жизнью всей страны и стать агрессором вместо "жертвы". Время покажет", - отметили авторы канала.Примечательно, что накануне, 18 августа, глава связанного с Главным управлением разведки Минобороны Украины и Службой безопасности Украины фондом "Вернись живым" Тарас Чмут у себя на странице в X опубликовал карту Приднестровья."Ни на что не намекаю, но...", - подписал он изображение.До этого, 13 августа, в МИД России вызвали временного поверенного в делах Молдавии в РФ Александра Кетрару в связи с сообщениями о базировании западных самолетов F-16 на территории республики."Дипломату была выражена серьёзная озабоченность в связи с появившейся в российских и молдавских СМИ информацией о том, что самолёты F-16, передаваемые Западом киевскому режиму, будут базироваться на аэродромах в Молдавии и осуществлять с них вылеты для бомбардировок территории России", - говорилось в сообщении МИД РФ.Министерство указало, что "внимание временного поверенного было обращено на продолжающуюся милитаризацию Молдавии и проведение совместных учений вооруженных сил страны с контингентами государств - членов НАТО"."Было указано, что данные тенденции противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета Республики Молдова, её обязательствам в рамках уставных документов СНГ, негативно влияют на процесс приднестровского урегулирования и подрывают безопасность самой Молдавии, где проживает значительное число российских граждан", - отмечалось в сообщении МИД РФ.Москва призвала Кишинев "строго придерживаться нейтрального статуса, являющегося основой государственности Республики Молдова, и не предпринимать шагов, которые могут способствовать эскалации украинского кризиса, свидетельствовать о вовлечённости в него Кишинева и оказывать деструктивное влияние на ситуацию вокруг Приднестровья".Через два дня проект "Рыбарь" прокомментировал сообщение МИД, указав, что информация о переоборудовании молдавских аэродромов для F-16 для Украины появилась давно."Информация о том, что военный аэродром в Маркулештах готовят к базе под F-16 для ВСУ, циркулирует в СМИ давно. Тем более, как мы писали, аэродром должны были перестроить под гражданский аэропорт. Проект с финансированием был уже одобрен в 2022 году, но его реализацию вдруг отменили в 2023, когда заговорили о поставках F-16. То, что в Молдавии происходит как минимум подготовка военных для ВСУ, а также перебрасывается западная военная техника, уже ни для кого не секрет. Именно поэтому новости о возможном размещении F-16 в Маркулештах воспринимают всерьёз", - указали авторы проекта.Они также обратили внимание на официальную реакцию Молдавии на вызов временного поверенного в МИД РФ."К слову, в МИД Молдавии информацию предсказуемо опровергли. В ведомстве также внезапно сослались на нейтральный статус республики тогда, когда это стало удобным. Ведь команда президента Майи Санду активно критикует нейтральный статус и тяготеет к идее вступления в НАТО", - отмечалось в публикации проекта.Авторы "Рыбаря" уверены: шаги по отмене нейтрального статуса Молдавии и активную эксплуатацию аэродрома в Маркулештах следует ожидать после 20 октября."Шаги по де-факто отмене нейтрального статуса и активной эксплуатации аэродрома в Маркулештах следует ожидать только после переизбрания Санду на второй срок в октябре. Пока же перед офисом президента стоит задача по обеспечению выборного процесса", - отмечалось в публикации канала.В то же время, как свидетельствует атака на Курскую область, украинское военно-политическое руководство склонно к авантюрам и зачастую не предупреждает о своих планах своих же союзников и партнёров.О происходящем в Курской области - в статье Сергея Зуева "Первые под Курском после Гитлера. Украинские эксперты о происходящем".
https://ukraina.ru/20240819/1056938397.html
https://ukraina.ru/20240819/1056936265.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, молдавия, украина, приднестровье, владимир зеленский, александр турчинов, мид, вооруженные силы украины, нато, f-16
Эксклюзив, Хроники, Молдавия, Украина, Приднестровье, Владимир Зеленский, Александр Турчинов, МИД, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16

Опасность для Приднестровья. Итоги 19 августа на Украине

18:12 19.08.2024 (обновлено: 19:05 19.08.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 омпбр / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraineукраинский артиллерист / Град / ВСУ
украинский артиллерист / Град / ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 омпбр / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В украинских СМИ начали обсуждать вероятность атаки на Приднестровскую Молдавскую Республику
Бывший министр обороны Молдавии Анатолий Шталару прокомментировал в интервью каналу "Киев 24" вероятное нападение Украины на Приднестровье.
"Многие говорят и спрашивают меня, может ли Украина без разрешения Молдовы зайти на территорию Приднестровья? Украина хочет вступить в ЕС и придерживается международных договоров. Украине не будет нападать на Молдову (последняя считает Приднестровье своей частью. — Ред.). Было бы желательно, с моей точки зрения, если Молдова вместе с Украиной решат вопрос присутствия российских войск (миротворцев в ПМР. — Ред.) в Приднестровье", - заявил Шталару.
Однако, по его словам, Молдавия рассматривает жителей Приднестровья как граждан Молдавии и "не может начитать какие-то военные действия против своих граждан".
"У нас даже по закону армия не имеет права воевать с Приднестровьем потому, что армия не может воевать против своего народа", - подчеркнул Шталару.
Интервью с ним было также посвящено выборам в президенты Молдавии, которые пройдут 20 октября. При этом голосование будет включать и референдум по членству в ЕС.
Украинские СМИ заявления Шталару насторожили.
"Некоторые горячие головы в Республике Молдова хотят, чтобы ВСУ помогли решить вопрос с Приднестровьем. Сами не могут - армия не может воевать со своим народом. А ВСУ могут! Кстати, наше законодательство тоже запрещает применение армии против народа. Но ни Турчинову, ни Порошенко, ни Зеленскому такая мелочь, как законодательство, не помешала…" - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Сплетница".
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
13:00
Грядущий визит Моди, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 августаПремьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Другой популярный на Украине телеграм-канал - "ЗеРада" - отметил, что полыхнуть в Приднестровье может в любой момент.
"Пока вся летняя эскалация вокруг Молдовы носит риторический характер, но очень много подготовки было проведено ранее. Поэтому полыхнуть там может в любой момент", - указывалось в публикации этого телеграм-канала.
Ещё один популярный на Украине канал - "Легитимный" - напомнил, что ранее предупреждал об атаке на Приднестровье.
"В украинских медиа начали прогревать приднестровский кейс, мол, сами молдаване просят Киев решить этот вопрос. Мы уже писали, что на открытие приднестровского кейса Зеленский решится только от агонии, когда всё будет плохо и надо идти в полный в ва-банк, чтобы втянуть Молдову и Румынию в войну, чтобы попытаться начать войну РФ с НАТО. Также предполагаем, что в этот момент может случиться то, о чем давно говорят, в игру вступит Беларусь, и тогда Украина окажется в сложнейшей ситуации. НАТО может не начать воевать, а вот по Украине и Молдове полетят уже ТЯО, что для украинского народа будет означать катастрофу. Готов ли Зеленский полностью рискнуть жизнью всей страны и стать агрессором вместо "жертвы". Время покажет", - отметили авторы канала.
Примечательно, что накануне, 18 августа, глава связанного с Главным управлением разведки Минобороны Украины и Службой безопасности Украины фондом "Вернись живым" Тарас Чмут у себя на странице в X опубликовал карту Приднестровья.
"Ни на что не намекаю, но...", - подписал он изображение.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
09:50
Угроза Сырскому, западные СМИ на побегушках у ЦИПсО. Главное на Украине на утро 19 августаЗападные СМИ сообщили, что на вторжение в Курскую область главком ВСУ Александр Сырский решился под давлением. Украина привлекла западных журналистов к информационной атаке в Курской области
До этого, 13 августа, в МИД России вызвали временного поверенного в делах Молдавии в РФ Александра Кетрару в связи с сообщениями о базировании западных самолетов F-16 на территории республики.
"Дипломату была выражена серьёзная озабоченность в связи с появившейся в российских и молдавских СМИ информацией о том, что самолёты F-16, передаваемые Западом киевскому режиму, будут базироваться на аэродромах в Молдавии и осуществлять с них вылеты для бомбардировок территории России", - говорилось в сообщении МИД РФ.
Министерство указало, что "внимание временного поверенного было обращено на продолжающуюся милитаризацию Молдавии и проведение совместных учений вооруженных сил страны с контингентами государств - членов НАТО".
"Было указано, что данные тенденции противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета Республики Молдова, её обязательствам в рамках уставных документов СНГ, негативно влияют на процесс приднестровского урегулирования и подрывают безопасность самой Молдавии, где проживает значительное число российских граждан", - отмечалось в сообщении МИД РФ.
Москва призвала Кишинев "строго придерживаться нейтрального статуса, являющегося основой государственности Республики Молдова, и не предпринимать шагов, которые могут способствовать эскалации украинского кризиса, свидетельствовать о вовлечённости в него Кишинева и оказывать деструктивное влияние на ситуацию вокруг Приднестровья".
Через два дня проект "Рыбарь" прокомментировал сообщение МИД, указав, что информация о переоборудовании молдавских аэродромов для F-16 для Украины появилась давно.
"Информация о том, что военный аэродром в Маркулештах готовят к базе под F-16 для ВСУ, циркулирует в СМИ давно. Тем более, как мы писали, аэродром должны были перестроить под гражданский аэропорт. Проект с финансированием был уже одобрен в 2022 году, но его реализацию вдруг отменили в 2023, когда заговорили о поставках F-16. То, что в Молдавии происходит как минимум подготовка военных для ВСУ, а также перебрасывается западная военная техника, уже ни для кого не секрет. Именно поэтому новости о возможном размещении F-16 в Маркулештах воспринимают всерьёз", - указали авторы проекта.
Российские военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота захватили колесную боевую бронированную машину ВСУ Roshel Senator
Вчера, 18:55
ВСУ бросили под Курск новейшую технику. Итоги 18 августа на УкраинеПоявились документы, подтверждающие, что во вторжении в Курскую область ВСУ применяли технику из недавних западных поставок. При этом на Западе встревожены тем, как Украина теряет технику
Они также обратили внимание на официальную реакцию Молдавии на вызов временного поверенного в МИД РФ.
"К слову, в МИД Молдавии информацию предсказуемо опровергли. В ведомстве также внезапно сослались на нейтральный статус республики тогда, когда это стало удобным. Ведь команда президента Майи Санду активно критикует нейтральный статус и тяготеет к идее вступления в НАТО", - отмечалось в публикации проекта.
Авторы "Рыбаря" уверены: шаги по отмене нейтрального статуса Молдавии и активную эксплуатацию аэродрома в Маркулештах следует ожидать после 20 октября.
"Шаги по де-факто отмене нейтрального статуса и активной эксплуатации аэродрома в Маркулештах следует ожидать только после переизбрания Санду на второй срок в октябре. Пока же перед офисом президента стоит задача по обеспечению выборного процесса", - отмечалось в публикации канала.
В то же время, как свидетельствует атака на Курскую область, украинское военно-политическое руководство склонно к авантюрам и зачастую не предупреждает о своих планах своих же союзников и партнёров.
О происходящем в Курской области - в статье Сергея Зуева "Первые под Курском после Гитлера. Украинские эксперты о происходящем".
 
ЭксклюзивХроникиМолдавияУкраинаПриднестровьеВладимир ЗеленскийАлександр ТурчиновМИДВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
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