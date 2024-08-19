https://ukraina.ru/20240819/1056931926.html

Первые под Курском после Гитлера. Украинские эксперты о происходящем

Первые под Курском после Гитлера. Украинские эксперты о происходящем - 19.08.2024 Украина.ру

Первые под Курском после Гитлера. Украинские эксперты о происходящем

На Украине эксперты и политики по-прежнему спорят о ситуации в Курской области России, где часть территории пока находится под контролем ВСУ. Там идут встречные бои, вторгшиеся на территорию РФ украинские подразделения несут значительные потери.

2024-08-19T06:21

2024-08-19T06:21

2024-08-19T06:21

эксклюзив

украина

россия

курская область

михаил подоляк

адольф гитлер

игорь мосийчук

сво

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По данным МО РФ, за все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более трех тысяч военнослужащих, 44 танка, 43 БТР, 24 БМП, 244 боевые бронированные машины, 111 автомобилей, пять установок ЗРК, четыре станции РЭБ и другую технику — этот список потерь ВСУ растет каждый день.При этом многие украинские эксперты отмечают, что российские военные продолжают наступать на Донбассе, надежды Киева на то, что курский рейд замедлит это наступление, не оправдались.Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что среди политических целей операции ВСУ в Курской области – показать несостоятельность российского военного и гражданского руководства, которые, по его мнению, своими действиями показывают, что слабо управляют ситуацией, а также перенести войну на территорию России, отодвинуть российскую артиллерию от Украины, перерезать логистику.Чьи это цели? Советник в интервью британской газете Indepenent признал, что Киев обсуждал планирующуюся атаку украинских сил на Курскую область с западными партнерами. По его словам, эти обсуждения проходили "не на публичном уровне".Комментируя эти высказывания Подоляка, экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО Игорь Мосийчук* заявил, что он говорил о переносе боевых действий на территорию России еще год тому назад, а теперь эта мера несколько запоздала. Сейчас курский рейд начался в момент, когда российские войска активно наступают на Донбассе и вошли в Харьковскую область, напомнил он.Экс-депутат в очередной раз выразил опасение, что скоро может быть потерян Покровск (бывший Красноармейск), и тогда украинская металлургия останется без коксующегося угля. Кроме того, у ВСУ возникнут большие логистические проблемы. Потому, продолжил Мосийчук, он не вполне понимает соизмеримость целей курского рейда с потерями на Донбассе.Политик отметил: есть такая точка зрения, в том числе и у западных политконсультантов, с которыми он общается, что "рейд на Курскую область является больше информационной пылью войны, чем какой-то военной стратегией".Рейд отвлекает внимание от событий на Донбассе и, кроме того, он призван показать американскому избирателю – не зря помогаем Киеву, "впервые после Второй мировой войны мы на территории Российской Федерации…", - пояснил Мосийчук.В то же время, по его словам, возможны и другие цели, например, нельзя исключать, что на занятой территории "может появиться какое-то "правительство свободной России", которое будет состоять из "хороших, с точки зрения Украины и Запада, русских".Кроме того, возможность переговоров уже заблокирована, если на выборах в США победит Дональд Трамп, то он все равно будет вынужден двигаться только "в коридоре войны", вот только этот коридор войны выстраивается из тел украинских солдат, подчеркнул политик. По его словам, сейчас "на кону существование государства (Украины) и существование нации…".Некоторые деятели на Украине с подъемом говорят о том, что бои в Курской области — первый случай после Второй мировой войны, когда армия другой страны вторглась на территорию России. Об этом, в частности, ранее сказал в эфире канала "Фабрика новин" украинский журналист, телеведущий Матвей Ганапольский**.По его мнению, россияне в этом случае попали в ловушку, поскольку в Кремле понимают, что нельзя снимать войска с других фронтов. А захваченные газораспределительная станция в Судже и АЭС (таковы были планы Киева) сыграют роль в торгах с РФ.Эти планы реализовать не удалось, и теперь часто обсуждается возможность применения "грязной бомбы" и удар по Курской АЭС. В Киеве это сообщения опровергают, но в России к угрозе отнеслись со всем вниманием.В МО РФ заявили, что "с надлежащей серьезностью оценивают информацию, поступающую по независимым каналам о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской атомной электростанции"."Целью данной провокации является обвинение Российской Федерации в "самообстреле" станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины. Расцениваем подобные действия киевского режима при поддержке западных покровителей, как прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 г. "О борьбе с актами ядерного терроризма", - говорится в заявлении ведомства.В МО РФ заверили, что "в случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры".Но вернемся к оценке вторжения бандеровцев на территорию России. Митрополит Курский и Рыльский Герман сравнил "нашествие" ВСУ на регион с нападением Гитлера. Об этом он заявил на открытии центра помощи переселенцам."Церковь всегда молится об избавлении от нашествий иноплеменных и междоусобной брани. И вот нашествие иноплеменных постигло нас. Подобно тому, как в Великую Отечественную войну 22 июня рано ночью фашистские разбойники напали на нашу родину, так и здесь - разбойники, объединенные прежде всего злобой к нашей стране, пересекли нашу границу и захватили часть территории южных пределов Курской области", - сказал митрополит, чьи слова приводит РИА Новости.Священнослужитель призвал помогать вынужденным переселенцам, такая помощь - это тоже вклад в защиту Отечества.* - внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов** - признан в РФ иноагентомПодробнее о происходящем на Украине и вокруг нее читайте в статье Евгении Кондаковой "Киев тянет Вашингтон на дно. На Украине рассказали о роли США в подготовке вторжения в Курскую область"

https://ukraina.ru/20240818/1056912686.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, курская область, михаил подоляк, адольф гитлер, игорь мосийчук, сво