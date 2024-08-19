Они смогли создать "экран": Самойлов раскрыл, в чем уникальность наступления ВСУ в Курской области - 19.08.2024 Украина.ру
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Они смогли создать "экран": Самойлов раскрыл, в чем уникальность наступления ВСУ в Курской области
Они смогли создать "экран": Самойлов раскрыл, в чем уникальность наступления ВСУ в Курской области - 19.08.2024 Украина.ру
Они смогли создать "экран": Самойлов раскрыл, в чем уникальность наступления ВСУ в Курской области
В тактике наступления ВСУ на Курскую область уникальным было то, что они смогли создать экран и подавить российские системы радиоэлектронного и оптоэлектронного обнаружения и управления БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-08-19T04:00
2024-08-19T04:00
новости
курская область
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харьковская область
самойлов
рэб
бпла
электроподстанции
сирия
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Эксперты, сведущие в военном искусстве, утверждают, что в Курской области ВСУ могли вновь применить тактику, которую использовали во время наступления в Харьковской области в 2022 году.Обычная военная тактика, российские войска ее использовали в Сирии. Уникального было то, что украинские военные смогли создать экран и подавить российские системы радиоэлектронного и оптоэлектронного обнаружения и управления БПЛА на участке прорыва, рассказал политолог.То есть это радиоэлектронное устройство, которое с большой мощностью излучает в эфир широкий диапазон сигналов, в котором все управляющие сигналы теряются, отметил эксперт.Такие установки должны иметь очень мощное электропитание. А это либо дизельные электростанции, которые тянут с собой, либо это подключение к линиям электропередач, подстанциям и так далее, подчеркнул он."И, конечно, это все легко обнаруживается как раз теми, против кого они борются. Самолеты, вертолеты все это видят. Или БПЛА, работающие в других диапазонах. Поэтому эффект был, но сейчас он уже кончился", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года на сайте Украина.руПодробнее о процессе распада ВСУ, грозящий перерасти в распад государственных структур - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украина – распад на сайте Укрина.ру
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новости, курская область, харьков, харьковская область, самойлов, рэб, бпла, электроподстанции, сирия, вс рф, вертолеты, сво, всу
Новости, Курская область, Харьков, Харьковская область, Самойлов, РЭБ, БПЛА, электроподстанции, Сирия, ВС РФ, вертолеты, СВО, ВСУ

Они смогли создать "экран": Самойлов раскрыл, в чем уникальность наступления ВСУ в Курской области

04:00 19.08.2024
 
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Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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В тактике наступления ВСУ на Курскую область уникальным было то, что они смогли создать экран и подавить российские системы радиоэлектронного и оптоэлектронного обнаружения и управления БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Эксперты, сведущие в военном искусстве, утверждают, что в Курской области ВСУ могли вновь применить тактику, которую использовали во время наступления в Харьковской области в 2022 году.
Обычная военная тактика, российские войска ее использовали в Сирии. Уникального было то, что украинские военные смогли создать экран и подавить российские системы радиоэлектронного и оптоэлектронного обнаружения и управления БПЛА на участке прорыва, рассказал политолог.
То есть это радиоэлектронное устройство, которое с большой мощностью излучает в эфир широкий диапазон сигналов, в котором все управляющие сигналы теряются, отметил эксперт.
"Но сейчас наши управляемые бомбы и ракеты эффективно поражают цели, значит, их РЭБ уже не такая эффективная. Эти установки также уязвимы для ответного огня, и, полагаю, некоторые из них уже не существуют", - указал Самойлов.
Такие установки должны иметь очень мощное электропитание. А это либо дизельные электростанции, которые тянут с собой, либо это подключение к линиям электропередач, подстанциям и так далее, подчеркнул он.
"И, конечно, это все легко обнаруживается как раз теми, против кого они борются. Самолеты, вертолеты все это видят. Или БПЛА, работающие в других диапазонах. Поэтому эффект был, но сейчас он уже кончился", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года на сайте Украина.ру
Подробнее о процессе распада ВСУ, грозящий перерасти в распад государственных структур - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украина – распад на сайте Укрина.ру
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
15 августа, 15:01
Алексей Самойлов: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года Командование ВСУ бросило в наступление минимум шесть бригад. Причем это все бригады боевые, с очень хорошей подготовкой и с очень мощным вооружением. Натовцы, ребята, которые соображают в военном и оперативном искусстве, увидели, что рейдовая тактика экспедиционных корпусов не сработала даже на ослабленном участке границы
 
НовостиКурская областьХарьковХарьковская областьСамойловРЭББПЛАэлектроподстанцииСирияВС РФвертолетыСВОВСУ
 
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