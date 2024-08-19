https://ukraina.ru/20240819/1056915669.html

Они смогли создать "экран": Самойлов раскрыл, в чем уникальность наступления ВСУ в Курской области

Они смогли создать "экран": Самойлов раскрыл, в чем уникальность наступления ВСУ в Курской области - 19.08.2024 Украина.ру

Они смогли создать "экран": Самойлов раскрыл, в чем уникальность наступления ВСУ в Курской области

В тактике наступления ВСУ на Курскую область уникальным было то, что они смогли создать экран и подавить российские системы радиоэлектронного и оптоэлектронного обнаружения и управления БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-08-19T04:00

2024-08-19T04:00

2024-08-19T04:00

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Эксперты, сведущие в военном искусстве, утверждают, что в Курской области ВСУ могли вновь применить тактику, которую использовали во время наступления в Харьковской области в 2022 году.Обычная военная тактика, российские войска ее использовали в Сирии. Уникального было то, что украинские военные смогли создать экран и подавить российские системы радиоэлектронного и оптоэлектронного обнаружения и управления БПЛА на участке прорыва, рассказал политолог.То есть это радиоэлектронное устройство, которое с большой мощностью излучает в эфир широкий диапазон сигналов, в котором все управляющие сигналы теряются, отметил эксперт.Такие установки должны иметь очень мощное электропитание. А это либо дизельные электростанции, которые тянут с собой, либо это подключение к линиям электропередач, подстанциям и так далее, подчеркнул он."И, конечно, это все легко обнаруживается как раз теми, против кого они борются. Самолеты, вертолеты все это видят. Или БПЛА, работающие в других диапазонах. Поэтому эффект был, но сейчас он уже кончился", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года на сайте Украина.руПодробнее о процессе распада ВСУ, грозящий перерасти в распад государственных структур - в авторской статье Ростислава Ищенко: Украина – распад на сайте Укрина.ру

https://ukraina.ru/20240815/1056879599.html

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новости, курская область, харьков, харьковская область, самойлов, рэб, бпла, электроподстанции, сирия, вс рф, вертолеты, сво, всу