Они смогли создать "экран": Самойлов раскрыл, в чем уникальность наступления ВСУ в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУчения ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
В тактике наступления ВСУ на Курскую область уникальным было то, что они смогли создать экран и подавить российские системы радиоэлектронного и оптоэлектронного обнаружения и управления БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Эксперты, сведущие в военном искусстве, утверждают, что в Курской области ВСУ могли вновь применить тактику, которую использовали во время наступления в Харьковской области в 2022 году.
Обычная военная тактика, российские войска ее использовали в Сирии. Уникального было то, что украинские военные смогли создать экран и подавить российские системы радиоэлектронного и оптоэлектронного обнаружения и управления БПЛА на участке прорыва, рассказал политолог.
То есть это радиоэлектронное устройство, которое с большой мощностью излучает в эфир широкий диапазон сигналов, в котором все управляющие сигналы теряются, отметил эксперт.
"Но сейчас наши управляемые бомбы и ракеты эффективно поражают цели, значит, их РЭБ уже не такая эффективная. Эти установки также уязвимы для ответного огня, и, полагаю, некоторые из них уже не существуют", - указал Самойлов.
Такие установки должны иметь очень мощное электропитание. А это либо дизельные электростанции, которые тянут с собой, либо это подключение к линиям электропередач, подстанциям и так далее, подчеркнул он.
"И, конечно, это все легко обнаруживается как раз теми, против кого они борются. Самолеты, вертолеты все это видят. Или БПЛА, работающие в других диапазонах. Поэтому эффект был, но сейчас он уже кончился", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года на сайте Украина.ру
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15 августа, 15:01Алексей Самойлов: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года Командование ВСУ бросило в наступление минимум шесть бригад. Причем это все бригады боевые, с очень хорошей подготовкой и с очень мощным вооружением. Натовцы, ребята, которые соображают в военном и оперативном искусстве, увидели, что рейдовая тактика экспедиционных корпусов не сработала даже на ослабленном участке границы