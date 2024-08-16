Царев рассказал, почему Буданов* угрожает подорвать Крымский мост, но США запретили бить своим оружием
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкСистема ПВО сбила атаковавшие Луганск ракеты ATACMS
Раньше только мертвый западный журналист не говорил, что Крымский мост будет выведен из строя. А потом все, включая украинских политиков, стали заявлять, что Крымскому мосту не идут военные грузы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев
Если ракета попадает в железнодорожное полотно, то путейцам достаточно 3-4 часов, чтобы устранить повреждения, мы видим это и по Украине. Вывести из строя ударами ракет железную дорогу невозможно, рассказал политик.
Основная угроза здесь — это диверсионная деятельность, а также удары безэкипажных катеров (БЭК) по опорам моста. Поэтому для защиты переправы используют боновые заграждения и баржи, подчеркнул он.
"Раньше только мертвый западный журналист не говорил, что Крымский мост будет выведен из строя. Тем не менее по мосту даже не наносились удары. А потом все, включая украинских политиков, стали заявлять, что Крымскому мосту не идут военные грузы", - отметил Царев.
Время от времени глава ГУР Кирилл Буданов* заявляет, что будет подрывать Крымский мост, но украинская разведка это не ATACMS, а это безэкипажные катера. Именно против них выставлены боны и баржи, указал политик.
"Судя по всему, американцы запретили бить по Крымскому мосту своим оружием. Так что российская дипломатия вполне успешно работает", - заключил собеседник издания.
* Признан в РФ террористом и экстремистом
Полный текст интервью Олега Царева о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16 на сайте Украина.ру
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