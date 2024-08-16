Царев рассказал, почему Буданов* угрожает подорвать Крымский мост, но США запретили бить своим оружием - 16.08.2024 Украина.ру
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Царев рассказал, почему Буданов* угрожает подорвать Крымский мост, но США запретили бить своим оружием
Царев рассказал, почему Буданов* угрожает подорвать Крымский мост, но США запретили бить своим оружием - 16.08.2024 Украина.ру
Царев рассказал, почему Буданов* угрожает подорвать Крымский мост, но США запретили бить своим оружием
Раньше только мертвый западный журналист не говорил, что Крымский мост будет выведен из строя. А потом все, включая украинских политиков, стали заявлять, что Крымскому мосту не идут военные грузы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев
2024-08-16T04:30
2024-08-16T04:30
новости
крымский мост
украина
олег царев
сша
кирилл буданов
сво
ракеты
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Если ракета попадает в железнодорожное полотно, то путейцам достаточно 3-4 часов, чтобы устранить повреждения, мы видим это и по Украине. Вывести из строя ударами ракет железную дорогу невозможно, рассказал политик.Основная угроза здесь — это диверсионная деятельность, а также удары безэкипажных катеров (БЭК) по опорам моста. Поэтому для защиты переправы используют боновые заграждения и баржи, подчеркнул он.Время от времени глава ГУР Кирилл Буданов* заявляет, что будет подрывать Крымский мост, но украинская разведка это не ATACMS, а это безэкипажные катера. Именно против них выставлены боны и баржи, указал политик."Судя по всему, американцы запретили бить по Крымскому мосту своим оружием. Так что российская дипломатия вполне успешно работает", - заключил собеседник издания.* Признан в РФ террористом и экстремистомПолный текст интервью Олега Царева о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16 на сайте Украина.руО том, почему ВСУ не стараются закрепиться в Курской области и какую цель преследуют украинские власти - в интервью Михаила Онуфринеко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
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украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крымский мост, украина, олег царев, сша, кирилл буданов, сво, ракеты, atacms, атака, железная дорога
Новости, Крымский мост, Украина, Олег Царев, США, Кирилл Буданов, СВО, ракеты, ATACMS, атака, железная дорога

Царев рассказал, почему Буданов* угрожает подорвать Крымский мост, но США запретили бить своим оружием

04:30 16.08.2024
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкСистема ПВО сбила атаковавшие Луганск ракеты ATACMS
Система ПВО сбила атаковавшие Луганск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Максим Захаров
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Раньше только мертвый западный журналист не говорил, что Крымский мост будет выведен из строя. А потом все, включая украинских политиков, стали заявлять, что Крымскому мосту не идут военные грузы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев
Если ракета попадает в железнодорожное полотно, то путейцам достаточно 3-4 часов, чтобы устранить повреждения, мы видим это и по Украине. Вывести из строя ударами ракет железную дорогу невозможно, рассказал политик.
Основная угроза здесь — это диверсионная деятельность, а также удары безэкипажных катеров (БЭК) по опорам моста. Поэтому для защиты переправы используют боновые заграждения и баржи, подчеркнул он.
"Раньше только мертвый западный журналист не говорил, что Крымский мост будет выведен из строя. Тем не менее по мосту даже не наносились удары. А потом все, включая украинских политиков, стали заявлять, что Крымскому мосту не идут военные грузы", - отметил Царев.
Время от времени глава ГУР Кирилл Буданов* заявляет, что будет подрывать Крымский мост, но украинская разведка это не ATACMS, а это безэкипажные катера. Именно против них выставлены боны и баржи, указал политик.
"Судя по всему, американцы запретили бить по Крымскому мосту своим оружием. Так что российская дипломатия вполне успешно работает", - заключил собеседник издания.
* Признан в РФ террористом и экстремистом
Полный текст интервью Олега Царева о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16 на сайте Украина.ру
О том, почему ВСУ не стараются закрепиться в Курской области и какую цель преследуют украинские власти - в интервью Михаила Онуфринеко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
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НовостиКрымский мостУкраинаОлег ЦаревСШАКирилл БудановСВОракетыATACMSатакажелезная дорога
 
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