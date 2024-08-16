https://ukraina.ru/20240816/1056884069.html

Царев рассказал, почему Буданов* угрожает подорвать Крымский мост, но США запретили бить своим оружием

Царев рассказал, почему Буданов* угрожает подорвать Крымский мост, но США запретили бить своим оружием - 16.08.2024 Украина.ру

Царев рассказал, почему Буданов* угрожает подорвать Крымский мост, но США запретили бить своим оружием

Раньше только мертвый западный журналист не говорил, что Крымский мост будет выведен из строя. А потом все, включая украинских политиков, стали заявлять, что Крымскому мосту не идут военные грузы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царев

2024-08-16T04:30

2024-08-16T04:30

2024-08-16T04:30

новости

крымский мост

украина

олег царев

сша

кирилл буданов

сво

ракеты

atacms

атака

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Если ракета попадает в железнодорожное полотно, то путейцам достаточно 3-4 часов, чтобы устранить повреждения, мы видим это и по Украине. Вывести из строя ударами ракет железную дорогу невозможно, рассказал политик.Основная угроза здесь — это диверсионная деятельность, а также удары безэкипажных катеров (БЭК) по опорам моста. Поэтому для защиты переправы используют боновые заграждения и баржи, подчеркнул он.Время от времени глава ГУР Кирилл Буданов* заявляет, что будет подрывать Крымский мост, но украинская разведка это не ATACMS, а это безэкипажные катера. Именно против них выставлены боны и баржи, указал политик."Судя по всему, американцы запретили бить по Крымскому мосту своим оружием. Так что российская дипломатия вполне успешно работает", - заключил собеседник издания.* Признан в РФ террористом и экстремистомПолный текст интервью Олега Царева о том, почему ВСУ не бьют ракетами ATACMS по Крымскому мосту и зачем Зеленскому пиар на F-16 на сайте Украина.руО том, почему ВСУ не стараются закрепиться в Курской области и какую цель преследуют украинские власти - в интервью Михаила Онуфринеко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240815/1056878107.html

крымский мост

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новости, крымский мост, украина, олег царев, сша, кирилл буданов, сво, ракеты, atacms, атака, железная дорога