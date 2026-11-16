"Выпьем с горя": третьеклассникам облегчили стихотворение Пушкина - 16.11.2026 Украина.ру
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"Выпьем с горя": третьеклассникам облегчили стихотворение Пушкина
"Выпьем с горя": третьеклассникам облегчили стихотворение Пушкина - 16.11.2026 Украина.ру
"Выпьем с горя": третьеклассникам облегчили стихотворение Пушкина
Из учебника литературы для третьего класса российских школ вырезали строфу из стихотворения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина "Зимний вечер". Ту самую, где поэт предлагает няне "выпить с горя"
2026-11-16T12:51
2026-11-16T12:51
новости
россия
пушкин
школа
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Стихотворение "Зимний вечер" в учебнике серии "Литературное чтение. 1–4 классы" напечатано в урезанном виде. Под заголовком даже стоит приписка: "в сокращенном виде". Вырезали ровно ту строфу, где Пушкин обращается к няне:"Выпьем, добрая подружкаБедной юности моей,Выпьем с горя; где же кружка?Сердцу будет веселей".Ситуацию, развернувшуюся вокруг стихотворения, прокомментировала российский сенатор Екатерина Алтабаева. Она заявила, что дело вовсе не в цензуре или попытке оградить детей от упоминания алкоголя. По её словам, стихотворение сократили исключительно для того, чтобы ученикам начальной школы было легче выучить его наизусть:"Если наизусть учит ребенок постарше и нет необходимости сокращать объем, то корректировать стихотворение не нужно. Великие произведения, столпы русской литературы, совершенно точно не пропагандируют отрицательные стороны жизни. Они просто об этом правдиво пишут. Но в данном стихотворении вообще речь о другом", — отметила заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке.А вот Депутат Госдумы Виталий Милонов вовсе не одобрил методические "ножницы". Он, напротив, раскритиковал редактуру учебника, а также пообещал добиться отмены этой "цензуры" и возвращения строфы на место, подчеркнув, что эти строки никого ни к чему не побуждают."То, что вырезали эту строчку, по сути дела, исковеркав великого поэта, — это глупость называется. Абсолютно", — заявил парламентарий.На самом деле "Зимний вечер" — это не просто описание красивой метели, а очень личная и грустная история о спасении от одиночества. Пушкин написал его в ссылке в Михайловском, когда был отрезан от всего мира. Ветер за окном воет и кружит снег — это не просто погода, это метафора его тоски и тревоги. Внутри дома тоже неуютно и темно, а единственный близкий человек рядом — это его няня Арина Родионовна. Она сидит у окна и тоже грустит. Именно к ней, измученный одиночеством и тоской, Пушкин и обращается в этих строках — с предложением "выпить с горя" и спеть, чтобы хоть немного развеять мрачное настроение. Стихотворение увидело свет лишь в 1829 году.Сейчас в России готовят новую линейку учебников. Единые пособия для старших классов появятся с сентября 2027 года, а для начальной школы — с сентября 2028-го.
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новости, россия, пушкин, школа
Новости, Россия, Пушкин, Школа

"Выпьем с горя": третьеклассникам облегчили стихотворение Пушкина

12:51 16.11.2026
 
© РИА Новости . Игнатович / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Игнатович
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Из учебника литературы для третьего класса российских школ вырезали строфу из стихотворения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина "Зимний вечер". Ту самую, где поэт предлагает няне "выпить с горя"
Стихотворение "Зимний вечер" в учебнике серии "Литературное чтение. 1–4 классы" напечатано в урезанном виде. Под заголовком даже стоит приписка: "в сокращенном виде". Вырезали ровно ту строфу, где Пушкин обращается к няне:
"Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей".
Ситуацию, развернувшуюся вокруг стихотворения, прокомментировала российский сенатор Екатерина Алтабаева. Она заявила, что дело вовсе не в цензуре или попытке оградить детей от упоминания алкоголя. По её словам, стихотворение сократили исключительно для того, чтобы ученикам начальной школы было легче выучить его наизусть:
"Если наизусть учит ребенок постарше и нет необходимости сокращать объем, то корректировать стихотворение не нужно. Великие произведения, столпы русской литературы, совершенно точно не пропагандируют отрицательные стороны жизни. Они просто об этом правдиво пишут. Но в данном стихотворении вообще речь о другом", — отметила заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке.
А вот Депутат Госдумы Виталий Милонов вовсе не одобрил методические "ножницы". Он, напротив, раскритиковал редактуру учебника, а также пообещал добиться отмены этой "цензуры" и возвращения строфы на место, подчеркнув, что эти строки никого ни к чему не побуждают.
"То, что вырезали эту строчку, по сути дела, исковеркав великого поэта, — это глупость называется. Абсолютно", — заявил парламентарий.
На самом деле "Зимний вечер" — это не просто описание красивой метели, а очень личная и грустная история о спасении от одиночества. Пушкин написал его в ссылке в Михайловском, когда был отрезан от всего мира. Ветер за окном воет и кружит снег — это не просто погода, это метафора его тоски и тревоги. Внутри дома тоже неуютно и темно, а единственный близкий человек рядом — это его няня Арина Родионовна. Она сидит у окна и тоже грустит.
Именно к ней, измученный одиночеством и тоской, Пушкин и обращается в этих строках — с предложением "выпить с горя" и спеть, чтобы хоть немного развеять мрачное настроение. Стихотворение увидело свет лишь в 1829 году.
Сейчас в России готовят новую линейку учебников. Единые пособия для старших классов появятся с сентября 2027 года, а для начальной школы — с сентября 2028-го.
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