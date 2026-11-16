Россия идет в МОК: от Канады потребуют ответа за недопуск хоккеистов вопреки решению суда - 16.11.2026 Украина.ру
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Россия идет в МОК: от Канады потребуют ответа за недопуск хоккеистов вопреки решению суда
Россия идет в МОК: от Канады потребуют ответа за недопуск хоккеистов вопреки решению суда - 16.11.2026 Украина.ру
Россия идет в МОК: от Канады потребуют ответа за недопуск хоккеистов вопреки решению суда
Российских хоккеистов намерены не пустить на молодежный чемпионат мира в Канаде, несмотря на решение спортивного арбитража в их пользу. А уже 16 ноября Москва приняла "ответные меры": министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев объявил о намерении обратиться с жалобой в Международный олимпийский комитет (МОК)
2026-11-16T12:44
2026-11-16T12:44
новости
россия
канада
москва
михаил дегтярь
марк карни
спортивный арбитражный суд
мок
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Еще 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Это открывало молодежной команде дорогу на чемпионат мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.Однако в дело вмешались власти Канады. Премьер-министр Марк Карни заявил, что российским и белорусским хоккеистам не разрешат въезд в страну. Более того, канадская сторона дала понять, что не сделает исключения даже для спортсменов, у которых уже имеются действующие визы.В результате IIHF объявила, что сборная России на чемпионате мира не выступит. Переносить соревнования в другую страну федерация также не стала, хотя российская сторона настаивала именно на таком решении. Дегтярев назвал доводы международной федерации несостоятельными и напомнил, что вопрос возвращения российских хоккеистов не возник в последний момент.По мнению Дегтярева, организаторы не вправе прикрываться обстоятельствами непреодолимой силы, когда проблема связана с политическим решением страны — хозяйки турнира. Российская сторона считает, что чемпионат следовало перенести туда, где готовы принять все команды, получившие право на участие.Теперь Олимпийский комитет России намерен добиться разбирательства уже на уровне МОК. В Москве рассчитывают, что действия IIHF и канадских спортивных организаций получат оценку, а вопрос об их праве проводить международные турниры будет пересмотрен.Причем о возможных последствиях для Оттавы Дегтярев предупреждал заранее. Еще 10 ноября он сообщил, что у России есть запасной план на случай отказа в допуске хоккеистов. Тогда министр не стал раскрывать подробности, но допустил, что Канада может лишиться права принимать международные соревнования.Российские хоккейные сборные были отстранены от большинства международных турниров с 2022 года. Решение CAS в конце октября стало важным шагом к их возвращению, однако на практике добиться участия в ближайшем чемпионате пока не удалось.Между тем российская теннисистка впервые за 22 года выиграла итоговый турнир WTA: повержена украинка. Помимо престижного титула и призовых, Андреева гарантировала себе второе место в мировом рейтинге по итогам сезона-2026.
https://ukraina.ru/20261102/germaniya-mozhet-sorvat-chempionat-mira-po-khokkeyu-iz-za-vozrascheniya-rossii-1084230278.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, канада, москва, михаил дегтярь, марк карни, спортивный арбитражный суд, мок
Новости, Россия, Канада, Москва, Михаил Дегтярь, Марк Карни, Спортивный арбитражный суд, МОК

Россия идет в МОК: от Канады потребуют ответа за недопуск хоккеистов вопреки решению суда

12:44 16.11.2026
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия XXIV Олимпийских игр в Пекине
Церемония закрытия XXIV Олимпийских игр в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Российских хоккеистов намерены не пустить на молодежный чемпионат мира в Канаде, несмотря на решение спортивного арбитража в их пользу. А уже 16 ноября Москва приняла "ответные меры": министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев объявил о намерении обратиться с жалобой в Международный олимпийский комитет (МОК)
Еще 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Это открывало молодежной команде дорогу на чемпионат мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.
Однако в дело вмешались власти Канады. Премьер-министр Марк Карни заявил, что российским и белорусским хоккеистам не разрешат въезд в страну. Более того, канадская сторона дала понять, что не сделает исключения даже для спортсменов, у которых уже имеются действующие визы.
В результате IIHF объявила, что сборная России на чемпионате мира не выступит. Переносить соревнования в другую страну федерация также не стала, хотя российская сторона настаивала именно на таком решении. Дегтярев назвал доводы международной федерации несостоятельными и напомнил, что вопрос возвращения российских хоккеистов не возник в последний момент.
"Федерация длительное время придерживалась заведомо дискриминационной позиции в отношении России вопреки решению собственного арбитражного органа. Решение CAS о допуске российских команд было ожидаемым и предсказуемым. У IIHF было достаточно времени, чтобы заблаговременно проработать возможность переноса соревнований", — заявил министр.
По мнению Дегтярева, организаторы не вправе прикрываться обстоятельствами непреодолимой силы, когда проблема связана с политическим решением страны — хозяйки турнира. Российская сторона считает, что чемпионат следовало перенести туда, где готовы принять все команды, получившие право на участие.
Теперь Олимпийский комитет России намерен добиться разбирательства уже на уровне МОК. В Москве рассчитывают, что действия IIHF и канадских спортивных организаций получат оценку, а вопрос об их праве проводить международные турниры будет пересмотрен.
Причем о возможных последствиях для Оттавы Дегтярев предупреждал заранее. Еще 10 ноября он сообщил, что у России есть запасной план на случай отказа в допуске хоккеистов. Тогда министр не стал раскрывать подробности, но допустил, что Канада может лишиться права принимать международные соревнования.
Хоккей. Товарищеский матч между любительскими командами России и США - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
2 ноября, 17:17
Германия может сорвать чемпионат мира по хоккею из-за возращения РоссииГермания допустила, что может отказаться от проведения чемпионата мира 2027 года по хоккею из-за допуска российских спортсменов. В то же время Украина рискует не попасть на турнир из-за возвращения российских спортсменов
Российские хоккейные сборные были отстранены от большинства международных турниров с 2022 года. Решение CAS в конце октября стало важным шагом к их возвращению, однако на практике добиться участия в ближайшем чемпионате пока не удалось.
Между тем российская теннисистка впервые за 22 года выиграла итоговый турнир WTA: повержена украинка. Помимо престижного титула и призовых, Андреева гарантировала себе второе место в мировом рейтинге по итогам сезона-2026.
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