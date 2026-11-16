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Россия идет в МОК: от Канады потребуют ответа за недопуск хоккеистов вопреки решению суда

Россия идет в МОК: от Канады потребуют ответа за недопуск хоккеистов вопреки решению суда - 16.11.2026 Украина.ру

Россия идет в МОК: от Канады потребуют ответа за недопуск хоккеистов вопреки решению суда

Российских хоккеистов намерены не пустить на молодежный чемпионат мира в Канаде, несмотря на решение спортивного арбитража в их пользу. А уже 16 ноября Москва приняла "ответные меры": министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев объявил о намерении обратиться с жалобой в Международный олимпийский комитет (МОК)

2026-11-16T12:44

2026-11-16T12:44

2026-11-16T12:44

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Еще 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Это открывало молодежной команде дорогу на чемпионат мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.Однако в дело вмешались власти Канады. Премьер-министр Марк Карни заявил, что российским и белорусским хоккеистам не разрешат въезд в страну. Более того, канадская сторона дала понять, что не сделает исключения даже для спортсменов, у которых уже имеются действующие визы.В результате IIHF объявила, что сборная России на чемпионате мира не выступит. Переносить соревнования в другую страну федерация также не стала, хотя российская сторона настаивала именно на таком решении. Дегтярев назвал доводы международной федерации несостоятельными и напомнил, что вопрос возвращения российских хоккеистов не возник в последний момент.По мнению Дегтярева, организаторы не вправе прикрываться обстоятельствами непреодолимой силы, когда проблема связана с политическим решением страны — хозяйки турнира. Российская сторона считает, что чемпионат следовало перенести туда, где готовы принять все команды, получившие право на участие.Теперь Олимпийский комитет России намерен добиться разбирательства уже на уровне МОК. В Москве рассчитывают, что действия IIHF и канадских спортивных организаций получат оценку, а вопрос об их праве проводить международные турниры будет пересмотрен.Причем о возможных последствиях для Оттавы Дегтярев предупреждал заранее. Еще 10 ноября он сообщил, что у России есть запасной план на случай отказа в допуске хоккеистов. Тогда министр не стал раскрывать подробности, но допустил, что Канада может лишиться права принимать международные соревнования.Российские хоккейные сборные были отстранены от большинства международных турниров с 2022 года. Решение CAS в конце октября стало важным шагом к их возвращению, однако на практике добиться участия в ближайшем чемпионате пока не удалось.Между тем российская теннисистка впервые за 22 года выиграла итоговый турнир WTA: повержена украинка. Помимо престижного титула и призовых, Андреева гарантировала себе второе место в мировом рейтинге по итогам сезона-2026.

https://ukraina.ru/20261102/germaniya-mozhet-sorvat-chempionat-mira-po-khokkeyu-iz-za-vozrascheniya-rossii-1084230278.html

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новости, россия, канада, москва, михаил дегтярь, марк карни, спортивный арбитражный суд, мок