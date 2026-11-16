https://ukraina.ru/20261116/khegset-dazhe-ne-khotel-slyshat-slovo-ukraina-pentagon-otvernulsya-ot-kieva--1084525890.html

Хегсет даже не хотел слышать слово "Украина": Пентагон отвернулся от Киева

Хегсет даже не хотел слышать слово "Украина": Пентагон отвернулся от Киева - 16.11.2026 Украина.ру

Хегсет даже не хотел слышать слово "Украина": Пентагон отвернулся от Киева

Журнал The Atlantic со ссылкой на десятки источников в американских и украинских военных кругах сообщил: при новом главе Пентагона Пите Хегсете еженедельные брифинги по Украине просто прекратились. Более того, само упоминание этой страны в коридорах власти встречают с нескрываемым сарказмом

2026-11-16T12:21

2026-11-16T12:21

2026-11-16T12:21

украина

сша

ближний восток

пит хегсет

пентагон

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ллойд остин

новости

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Брифинги отменили, тему закрылиПри предшественнике Хегсета, Ллойде Остине, сводки по Украине были рутиной. Их готовила специальная Группа содействия безопасности Украины (SAG-U), базировавшаяся в немецком Висбадене, и министр получал их каждую неделю.Но с приходом Хегсета всё изменилось. Как рассказал изданию высокопоставленный украинский чиновник, новый министр обороны США "не хотел даже слышать слово "Украина".Американские офицеры, проходившие службу в Европе, подтвердили: атмосфера поменялась кардинально. По словам одного из них, если вы упоминали Украину в Пентагоне, то "в лучшем случае вас встречали презрительной усмешкой".Всё изменила та самая перепалкаЖурнал напрямую связывает такую перемену с февралём 2025 года. Именно тогда в Овальном кабинете произошла знаменитая перепалка между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским. По данным The Atlantic, после этого инцидента в Белом доме и Пентагоне Киев окончательно перестали воспринимать как союзника. Теперь Украина для новой администрации — исключительно "проситель".Дроны для Ближнего Востока? С этим "не к нам"Издание отмечает: американские офицеры неоднократно предлагали использовать украинский опыт и технологии для защиты самих США.Речь шла о развертывании на американских базах на Ближнем Востоке украинских дронов-перехватчиков. Они доказали свою эффективность и дешевизну в борьбе с беспилотниками. Однако, как пишет The Atlantic, политическая обстановка и нежелание Вашингтона ассоциироваться с украинской темой помешали этим планам. В итоге американские подразделения столкнулись с атаками БПЛА в регионе, но использовать для защиты украинский опыт так и не решились.А тем временем кресло под Хегсетом шатаетсяПока Хегсет игнорирует украинскую повестку, в США ходят разговоры о возможной замене министра. После поражения республиканцев на промежуточных выборах Дональд Трамп, по данным CBS News, начал обсуждать с советниками, стоит ли вообще оставлять Хегсета на посту.Демократы, получившие контроль над Конгрессом, уже готовятся к атаке. 11 ноября Палата представителей заблокировала первую попытку импичмента (инициативу выдвинул республиканец Томас Мэсси), но это лишь отсрочка. В январе, когда демократы официально возьмут власть, процедура импичмента возобновится. Лидер демократов Хаким Джеффрис уже заявил, что Хегсет "злоупотребил полномочиями" и "поставил под угрозу национальную безопасность Америки".

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украина, сша, ближний восток, пит хегсет, пентагон, дональд трамп, ллойд остин, новости