https://ukraina.ru/20261116/khegset-dazhe-ne-khotel-slyshat-slovo-ukraina-pentagon-otvernulsya-ot-kieva--1084525890.html
Хегсет даже не хотел слышать слово "Украина": Пентагон отвернулся от Киева
Хегсет даже не хотел слышать слово "Украина": Пентагон отвернулся от Киева - 16.11.2026 Украина.ру
Хегсет даже не хотел слышать слово "Украина": Пентагон отвернулся от Киева
Журнал The Atlantic со ссылкой на десятки источников в американских и украинских военных кругах сообщил: при новом главе Пентагона Пите Хегсете еженедельные брифинги по Украине просто прекратились. Более того, само упоминание этой страны в коридорах власти встречают с нескрываемым сарказмом
2026-11-16T12:21
2026-11-16T12:21
2026-11-16T12:21
украина
сша
ближний восток
пит хегсет
пентагон
дональд трамп
ллойд остин
новости
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Брифинги отменили, тему закрылиПри предшественнике Хегсета, Ллойде Остине, сводки по Украине были рутиной. Их готовила специальная Группа содействия безопасности Украины (SAG-U), базировавшаяся в немецком Висбадене, и министр получал их каждую неделю.Но с приходом Хегсета всё изменилось. Как рассказал изданию высокопоставленный украинский чиновник, новый министр обороны США "не хотел даже слышать слово "Украина".Американские офицеры, проходившие службу в Европе, подтвердили: атмосфера поменялась кардинально. По словам одного из них, если вы упоминали Украину в Пентагоне, то "в лучшем случае вас встречали презрительной усмешкой".Всё изменила та самая перепалкаЖурнал напрямую связывает такую перемену с февралём 2025 года. Именно тогда в Овальном кабинете произошла знаменитая перепалка между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским. По данным The Atlantic, после этого инцидента в Белом доме и Пентагоне Киев окончательно перестали воспринимать как союзника. Теперь Украина для новой администрации — исключительно "проситель".Дроны для Ближнего Востока? С этим "не к нам"Издание отмечает: американские офицеры неоднократно предлагали использовать украинский опыт и технологии для защиты самих США.Речь шла о развертывании на американских базах на Ближнем Востоке украинских дронов-перехватчиков. Они доказали свою эффективность и дешевизну в борьбе с беспилотниками. Однако, как пишет The Atlantic, политическая обстановка и нежелание Вашингтона ассоциироваться с украинской темой помешали этим планам. В итоге американские подразделения столкнулись с атаками БПЛА в регионе, но использовать для защиты украинский опыт так и не решились.А тем временем кресло под Хегсетом шатаетсяПока Хегсет игнорирует украинскую повестку, в США ходят разговоры о возможной замене министра. После поражения республиканцев на промежуточных выборах Дональд Трамп, по данным CBS News, начал обсуждать с советниками, стоит ли вообще оставлять Хегсета на посту.Демократы, получившие контроль над Конгрессом, уже готовятся к атаке. 11 ноября Палата представителей заблокировала первую попытку импичмента (инициативу выдвинул республиканец Томас Мэсси), но это лишь отсрочка. В январе, когда демократы официально возьмут власть, процедура импичмента возобновится. Лидер демократов Хаким Джеффрис уже заявил, что Хегсет "злоупотребил полномочиями" и "поставил под угрозу национальную безопасность Америки".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, сша, ближний восток, пит хегсет, пентагон, дональд трамп, ллойд остин, новости
Украина, США, Ближний Восток, Пит Хегсет, Пентагон, Дональд Трамп, Ллойд Остин, Новости
Хегсет даже не хотел слышать слово "Украина": Пентагон отвернулся от Киева
Журнал The Atlantic со ссылкой на десятки источников в американских и украинских военных кругах сообщил: при новом главе Пентагона Пите Хегсете еженедельные брифинги по Украине просто прекратились. Более того, само упоминание этой страны в коридорах власти встречают с нескрываемым сарказмом
Брифинги отменили, тему закрыли
При предшественнике Хегсета, Ллойде Остине, сводки по Украине были рутиной. Их готовила специальная Группа содействия безопасности Украины (SAG-U), базировавшаяся в немецком Висбадене, и министр получал их каждую неделю.
Но с приходом Хегсета всё изменилось. Как рассказал изданию высокопоставленный украинский чиновник, новый министр обороны США "не хотел даже слышать слово "Украина".
Американские офицеры, проходившие службу в Европе, подтвердили: атмосфера поменялась кардинально. По словам одного из них, если вы упоминали Украину в Пентагоне, то "в лучшем случае вас встречали презрительной усмешкой".
Всё изменила та самая перепалка
Журнал напрямую связывает такую перемену с февралём 2025 года. Именно тогда в Овальном кабинете произошла знаменитая перепалка между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.
По данным The Atlantic, после этого инцидента в Белом доме и Пентагоне Киев окончательно перестали воспринимать как союзника. Теперь Украина для новой администрации — исключительно "проситель".
Дроны для Ближнего Востока? С этим "не к нам"
Издание отмечает: американские офицеры неоднократно предлагали использовать украинский опыт и технологии для защиты самих США.
Речь шла о развертывании на американских базах на Ближнем Востоке украинских дронов-перехватчиков. Они доказали свою эффективность и дешевизну в борьбе с беспилотниками. Однако, как пишет The Atlantic, политическая обстановка и нежелание Вашингтона ассоциироваться с украинской темой помешали этим планам.
В итоге американские подразделения столкнулись с атаками БПЛА в регионе, но использовать для защиты украинский опыт так и не решились.
А тем временем кресло под Хегсетом шатается
Пока Хегсет игнорирует украинскую повестку, в США ходят разговоры о возможной замене министра. После поражения республиканцев на промежуточных выборах Дональд Трамп, по данным CBS News, начал обсуждать с советниками, стоит ли вообще оставлять Хегсета на посту.
Демократы, получившие контроль над Конгрессом, уже готовятся к атаке. 11 ноября Палата представителей заблокировала первую попытку импичмента (инициативу выдвинул республиканец Томас Мэсси), но это лишь отсрочка. В январе, когда демократы официально возьмут власть, процедура импичмента возобновится.
Лидер демократов Хаким Джеффрис уже заявил, что Хегсет "злоупотребил полномочиями" и "поставил под угрозу национальную безопасность Америки".