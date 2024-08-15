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СК РФ расследовал дело француза-иноагента Винатье
СК РФ расследовал дело француза-иноагента Винатье - 15.08.2024 Украина.ру
СК РФ расследовал дело француза-иноагента Винатье
Московские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении французского гражданина, выполнявшего в России функции иноагента. Об этом 15 августа проинформировал российский Следком
2024-08-15T13:26
2024-08-15T13:26
2024-08-15T13:26
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Лоран Винатье* обвинён в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ). По данным Следкома, фигурант на протяжении нескольких лет посещал территорию России и встречался с российскими гражданами. При этом Винатье "не исполнял установленные законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, и осуществлял незаконный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации"."В ходе расследования уголовного дела проведен значительный комплекс следственных и процессуальных действий, получено заключение лингвистической судебной экспертизы, выводы которой в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемого в совершении преступления. В ходе допроса он признал вину в полном объеме", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что фигурант внесён в реестр иноагентов. Его преступная деятельность пресечена в ходе совместной работы следователей ГСУ СКР по Москве и ФСБ России."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - добавили в российском Следкоме.Об аналогичных процессах в ближнем зарубежье читайте в публикации Украина.ру Вернуть Грузию на путь русофобии. Кто пугает Тбилиси цветными революциями * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, москва, ск рф, скр, фсб, иноагент, франция, информационная безопасность
Новости, Россия, Москва, СК РФ, СКР, ФСБ, иноагент, Франция, информационная безопасность
СК РФ расследовал дело француза-иноагента Винатье
Московские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении французского гражданина, выполнявшего в России функции иноагента. Об этом 15 августа проинформировал российский Следком
Лоран Винатье* обвинён в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ).
По данным Следкома, фигурант на протяжении нескольких лет посещал территорию России и встречался с российскими гражданами. При этом Винатье "не исполнял установленные законодательством РФ обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, и осуществлял незаконный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
"В ходе расследования уголовного дела проведен значительный комплекс следственных и процессуальных действий, получено заключение лингвистической судебной экспертизы, выводы которой в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемого в совершении преступления. В ходе допроса он признал вину в полном объеме", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что фигурант внесён в реестр иноагентов. Его преступная деятельность пресечена в ходе совместной работы следователей ГСУ СКР по Москве и ФСБ России.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - добавили в российском Следкоме.
Об аналогичных процессах в ближнем зарубежье читайте в публикации Украина.ру Вернуть Грузию на путь русофобии. Кто пугает Тбилиси цветными революциями
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.