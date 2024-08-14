https://ukraina.ru/20240814/1056869355.html

Вернуть Грузию на путь русофобии. Кто пугает Тбилиси цветными революциями

Вернуть Грузию на путь русофобии. Кто пугает Тбилиси цветными революциями - 14.08.2024 Украина.ру

Вернуть Грузию на путь русофобии. Кто пугает Тбилиси цветными революциями

Власти Грузии полагают, что в стране после парламентских выборов может произойти новая попытка организации цветной революции. Подобные опасения 13 августа высказал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили

2024-08-14T18:47

2024-08-14T18:47

2024-08-14T18:47

эксклюзив

грузия

парламентские выборы

сша

саломе зурабишвили

саакашвили

"грузинский легион"

ес

европейская комиссия

цветная революция

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В правящей партии „Грузинская мечта“ считают, что оппозиция не имеет никаких шансов на победу в демократической борьбе. Поэтому после голосования ее представители могут заявить о том, что они не признают итоги выборов и устроить беспорядки. Все это произойдет при поддержке Запада, полагают грузинские власти.По словам Папуашвили, если оппозиция получит „хоть каплю власти“, в Тбилиси уже через неделю станут формировать отряды добровольцев для помощи Киеву. Это как минимум приведет к экономической катастрофе для Грузии, а скорее всего – к войне с Россией, полагает спикер грузинского парламента.Обоснованность опасений представителей власти подтверждают итоги визита в Грузию американских конгрессменов Джинн Шахин и Майка Тернера, начавшегося на минувших выходных. Американские политики встретились в Тбилиси с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Кобахидзе, министром обороны Ираклием Чиковани, а также с представителями организаций гражданского общества. В рамках двухпартийного визита состоялась неформальная встреча с представителями политических партий.Представители оппозиционных партий, принявшие участие во встрече с американскими сенаторами, позже поделились с журналистами своими впечатлениями. По словам Ираклия Купрадзе из коалиции „За сильную Грузию“, „послания Шахин населению Грузии недвусмысленно говорят о том, что невозможно и несовместимо, чтобы „Грузинская мечта“ оставалась у власти, и чтобы Грузия при этом продолжала путь европейской интеграции“.„Она еще раз ясно увидела, что Бидзина Иванишвили (лидер „Грузинской мечти“, - Ред.) и его команда не собираются менять свою пророссийскую политику. Никакой ясности и аргументированных ответов на прошлые ошибки и (про)российские действия они не услышали, а с другой стороны, не услышали и никаких обещаний об изменениях в будущем", - пересказал политик слова сенатора Шахин.Независимый депутат парламента Грузии Теона Акубардия со своей стороны отметила, что двухпартийный визит американских конгрессменов показывает, что "США продолжают поддерживать западный вектор грузинского народа, включая выборы, которые будут критически важны". В этом отношении они существенно помогут оппозиционных партиям Грузии посредством наблюдательных миссий, сказала Акубардия.Для победы на выборах 26 октября оппозиционные партии попробовали создать единый фронт. В этом им помогала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она предложила оппозиционным силам подписать "Хартию", декларирующую стремление политиков ввести страну в Евросоюз и евроатлантические структуры.Позже Зурабишвили призналась, что амбиции не позволят оппозиционным партиям договориться по единой кандидатуре на пост премьер-министра Грузии. Вместе с тем президент высказала уверенность по поводу того, что оппозиции удастся договориться о техническом правительстве, которое было бы обязано выполнить хартию.В самых США отрицают намерение организовать беспорядки в Грузии после парламентских выборов в случае победы правящей "Грузинской мечты". Однако определенные предпосылки для проведения цветной революции в Грузии все-таки существуют.Во-первых, у США и их европейских партнеров есть мотив для вмешательства в ход грузинских выборов. Это в том числе отказ действующих властей от дальнейшей конфронтации с Россией, но прежде всего - закон об иноагентах, который в парламенте Грузии был принят благодаря инициативе и усилиям „Грузинской мечты“.В соответствии с этим законом, все НКО и средства массовой информации в Грузии, соответствующие определению "организации, работающей в интересах иностранной силы", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Это подразумевает декларирование всех доходов компании тоже.Таким образом власти страны сделали финансирование неправительственного сектора прозрачным. Это коснулось в том числе интересов США и других западных государств, которые поддерживают НКО в третьих странах для того, чтобы иметь там собственных агентов влияния. Поэтому Госдеп США тут же заявил, что цель закона — разрушить активное гражданское общество Грузии. Абсурд ситуации в том, что в самых США действует закон об иноагентах, который намного строже грузинского.После вступления закона в силу глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что правящая "Грузинская мечта" новым законом еще больше отдалила страну от пути евроинтеграции и "проигнорировала евроатлантические устремления грузинского народа". Европейская комиссия тем временем приостановила евроинтеграцию Грузии, пока власти страны не вернутся на ранее выбранный курс.Во-вторых, у оппозиционных партий Грузии, которые в случае проведения госпереворота могут стать носителями протестного движения, есть поддержка элит, прежде всего в лице президента Саломе Зурабишвили.Важной составляющей любой цветной революции являются экстремистский настроенные группировки и организации, которые смешиваются с мирными демонстрантами, устраивают провокации и в определенный момент превращают политический протест в насильственный. Эти группировки всегда управляются той частью силовых структур, которые нелояльны по отношению к действующим властям. Под их давлением формируется критическая масса, которая заставляет власти пойти на попятную.В Грузии такой экстремистской организацией является „Грузинский легион“*, принимающий участие в конфликте на Украине на стороне киевского режима.Служба безопасности Грузии ранее заявляла, что располагает данными об участии этой группировки в планировании беспорядков в стране в октябре-декабре 2024 года в целях смены власти насильственным путем. В ведомстве полагают, что за разработкой этого плана стоят заместитель главы МВД в годы правления Михаила Саакашвили Георгий Лордкипанидзе, бывший телохранитель Саакашвили Михаил Батурин и командир "Грузинского легиона"* Мамука Мамулашвили**.Однако неизвестно, будет ли в Грузии соблюдено еще одно важное для успешного проведения цветной революции условие. Это небольшой разрыв в количестве полученных голосов между правительственными и оппозиционными политическими силами. Если разрыв значителен, даже самые совершенные политтехнологии и все западные деньги зачастую оказываются бессильными перед волей народа.Подобная ситуация произошла в 2022 году в Республике Сербской (Босния и Герцеговина), когда оппозиция оспаривала победу Милорада Додика на президентских выборах. После многодневных акций протеста оппозиции Додик согласился на пересчет голосов, который показал, что он является победителем выборов с отрывом в пять процентов по отношению к своему конкуренту Елене Тривич.Если бы парламентские выборы в Грузии прошли весной 2024 года, „Грузинская мечта“ могла бы рассчитывать на 60% голосов избирателей. Об этом говорят данные опроса общественного мнения, проведенного в марте.До выборов осталось более двух месяцев, предвыборная кампания в разгаре и непонятно, с каким настроем граждане Грузии пойдут на избирательные участки 26 октября. Однако уже сейчас кажется весьма вероятным, что волнения в грузинском обществе не закончатся в день объявления результатов голосования. Неясно также, поднимает ли Запад градус напряженности перед выборами для того, чтобы организовать цветную революцию, или для того, чтобы вернуть "заблудившихся" представителей грузинской власти на "верный" путь русофобии и евроатлантизма. * - террористическая организация, запрещенная в России** - внесён в РФ в список экстремистов и террористовБолее детально о внутриполитической ситуации в Грузии в материале В Грузию возвращают наемников с Украины для репетиции нового майдана

https://ukraina.ru/20240724/1056461232.html

https://ukraina.ru/20240727/1056470521.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, грузия, парламентские выборы, сша, саломе зурабишвили, саакашвили, "грузинский легион", ес, европейская комиссия, цветная революция