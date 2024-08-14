Но они просчитались: военкор Ермаков рассказал, как ВСУ растянули фронт и попали в собственную ловушку - 14.08.2024 Украина.ру
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Но они просчитались: военкор Ермаков рассказал, как ВСУ растянули фронт и попали в собственную ловушку
Но они просчитались: военкор Ермаков рассказал, как ВСУ растянули фронт и попали в собственную ловушку - 14.08.2024 Украина.ру
Но они просчитались: военкор Ермаков рассказал, как ВСУ растянули фронт и попали в собственную ловушку
Украина просчиталась в том, что, искусственно растягивая фронт, ВСУ попадают в ловушку. Им тоже приходится снимать свои силы с разных участков и сажать на боеприпасный голод некоторые подразделения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-08-14T04:30
2024-08-14T04:30
новости
курская область
украина
всу
курск
фронт
сво
наступление
оборона
бои
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ВСУ не бросили свои резервы на Покровск (Красноармейск), потому что полагали, что ВС РФ снимут оттуда свои наиболее боеспособные части и отправят их в Курскую область, рассказал военкор.Но Украина просчиталась в том, что, искусственно растягивая фронт, ВСУ попадают в такую же ловушку. Им тоже приходится снимать свои силы с разных участков и сажать на боеприпасный голод некоторые подразделения. Такие сообщения поступали от 79-й бригады из Константиновки, отметил Ермаков.Удар в Курской области в моральном плане может "приободрить" бойцов ВСУ на линии фронта, но в материальном плане украинская армия много теряет. Здесь украинскому командованию пришлось выбирать и оно выбрало эту авантюру в приграничных регионах, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, чего хочет добиться украинское командование в Курской области - в интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи
https://ukraina.ru/20240813/1056848630.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, украина, всу, курск, фронт, сво, наступление, оборона, бои, граница, россия
Новости, Курская область, Украина, ВСУ, Курск, фронт, СВО, наступление, оборона, бои, граница, Россия

Но они просчитались: военкор Ермаков рассказал, как ВСУ растянули фронт и попали в собственную ловушку

04:30 14.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Украина просчиталась в том, что, искусственно растягивая фронт, ВСУ попадают в ловушку. Им тоже приходится снимать свои силы с разных участков и сажать на боеприпасный голод некоторые подразделения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
ВСУ не бросили свои резервы на Покровск (Красноармейск), потому что полагали, что ВС РФ снимут оттуда свои наиболее боеспособные части и отправят их в Курскую область, рассказал военкор.
"Они полагали, что мы снимем свои самые боеспособные части и пошлем их в Курскую область. А тех войск, которые обороняются на Покровском и Торецком направлениях, будет достаточно, чтобы наши оголенные фронта прорвать и оттеснить нас на границы хотя бы 2014 года", - указал журналист.
Но Украина просчиталась в том, что, искусственно растягивая фронт, ВСУ попадают в такую же ловушку. Им тоже приходится снимать свои силы с разных участков и сажать на боеприпасный голод некоторые подразделения. Такие сообщения поступали от 79-й бригады из Константиновки, отметил Ермаков.
Удар в Курской области в моральном плане может "приободрить" бойцов ВСУ на линии фронта, но в материальном плане украинская армия много теряет. Здесь украинскому командованию пришлось выбирать и оно выбрало эту авантюру в приграничных регионах, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, чего хочет добиться украинское командование в Курской области - в интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи
Зеленский камуфляж военная форма бронежилет
Вчера, 17:23
Беспроигрышная игра Зеленского: борьба за президентские полномочия На заседании ставки 12 августа бывший президент Украины Владимир Зеленский впервые признал, что Украина ведёт боевые действия на территории России – за пределами границ 1991 года. Это действительно сенсация – ранее за пределами территории Украины действовали то боевики РДК*, то какие-то "партизаны". Теперь ВСУ не маскируются.
 
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Заголовок открываемого материала
07:10Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область?
06:48"Гусарская рулетка". Украинские эксперты о рисках курской авантюры киевского режима
06:15"Умри ты сегодня, а я завтра": Бавырин объяснил, почему в Курске Зеленскому нужно выиграть время
06:00"За это время смогут окопаться": военкор раскрыл, как изменится характер боев в Курской области
05:45Первая фаза наступления ВСУ: военкор рассказал, как проходит локализация противника в Курской области
05:30"Она при последнем издыхании": Ищенко о том, что означает разрыв дипотношений Украины с Нигером и Мали
05:15"У них один уже еле ходит": политолог объяснил, почему стремительно падает рейтинг пожилого Трампа
05:00Шансы Трампа падают: Бавырин о том, зачем Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"
04:45Нельзя дать ВСУ закрепиться: военкор раскрыл замысел "кавалерийского наскока" врага в Курской области
04:30Но они просчитались: военкор Ермаков рассказал, как ВСУ растянули фронт и попали в собственную ловушку
04:15"Он озлобляется": эксперт раскрыл, почему в случае проигрыша Трамп угрожает "кошмаром во всем мире"
04:00Был информационный шок: политолог о том, причастны ли спецслужбы Британии к атаке на Курскую область
03:45"Война 08.08.08": Ищенко объяснил, почему события в Грузии похожи на специальную военную операцию
03:30"Первый шок уже прошел". Военкор рассказал, сколько еще продлится "кавалерийский наскок" ВСУ в Курске
03:15"ГУР сказало, что это их люди": Ищенко рассказал, чем занимался украинский спецназ в Нигере и Мали
03:00Ищенко: осетинские народы мечтают объединиться в России, пока гордая Абхазия строит свое государство
19:30Дмитрий Бавырин: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис
19:03Всесторонняя помощь курянам, продвижение ВС РФ в Донбассе, отношения Киева и Минска. Итоги 13 августа
18:16МИД Украины заявляет о несущественности проблем со странами континента в своей "Африканской стратегии"
17:47В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии
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