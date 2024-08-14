https://ukraina.ru/20240814/1056851483.html

Но они просчитались: военкор Ермаков рассказал, как ВСУ растянули фронт и попали в собственную ловушку

Но они просчитались: военкор Ермаков рассказал, как ВСУ растянули фронт и попали в собственную ловушку - 14.08.2024 Украина.ру

Но они просчитались: военкор Ермаков рассказал, как ВСУ растянули фронт и попали в собственную ловушку

Украина просчиталась в том, что, искусственно растягивая фронт, ВСУ попадают в ловушку. Им тоже приходится снимать свои силы с разных участков и сажать на боеприпасный голод некоторые подразделения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2024-08-14T04:30

2024-08-14T04:30

2024-08-14T04:30

новости

курская область

украина

всу

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оборона

бои

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ВСУ не бросили свои резервы на Покровск (Красноармейск), потому что полагали, что ВС РФ снимут оттуда свои наиболее боеспособные части и отправят их в Курскую область, рассказал военкор.Но Украина просчиталась в том, что, искусственно растягивая фронт, ВСУ попадают в такую же ловушку. Им тоже приходится снимать свои силы с разных участков и сажать на боеприпасный голод некоторые подразделения. Такие сообщения поступали от 79-й бригады из Константиновки, отметил Ермаков.Удар в Курской области в моральном плане может "приободрить" бойцов ВСУ на линии фронта, но в материальном плане украинская армия много теряет. Здесь украинскому командованию пришлось выбирать и оно выбрало эту авантюру в приграничных регионах, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, чего хочет добиться украинское командование в Курской области - в интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи

https://ukraina.ru/20240813/1056848630.html

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