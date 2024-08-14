Но они просчитались: военкор Ермаков рассказал, как ВСУ растянули фронт и попали в собственную ловушку
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Украина просчиталась в том, что, искусственно растягивая фронт, ВСУ попадают в ловушку. Им тоже приходится снимать свои силы с разных участков и сажать на боеприпасный голод некоторые подразделения. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
ВСУ не бросили свои резервы на Покровск (Красноармейск), потому что полагали, что ВС РФ снимут оттуда свои наиболее боеспособные части и отправят их в Курскую область, рассказал военкор.
"Они полагали, что мы снимем свои самые боеспособные части и пошлем их в Курскую область. А тех войск, которые обороняются на Покровском и Торецком направлениях, будет достаточно, чтобы наши оголенные фронта прорвать и оттеснить нас на границы хотя бы 2014 года", - указал журналист.
Но Украина просчиталась в том, что, искусственно растягивая фронт, ВСУ попадают в такую же ловушку. Им тоже приходится снимать свои силы с разных участков и сажать на боеприпасный голод некоторые подразделения. Такие сообщения поступали от 79-й бригады из Константиновки, отметил Ермаков.
Удар в Курской области в моральном плане может "приободрить" бойцов ВСУ на линии фронта, но в материальном плане украинская армия много теряет. Здесь украинскому командованию пришлось выбирать и оно выбрало эту авантюру в приграничных регионах, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, чего хочет добиться украинское командование в Курской области - в интервью Виктора Кутыря: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи
Вчера, 17:23Беспроигрышная игра Зеленского: борьба за президентские полномочия На заседании ставки 12 августа бывший президент Украины Владимир Зеленский впервые признал, что Украина ведёт боевые действия на территории России – за пределами границ 1991 года. Это действительно сенсация – ранее за пределами территории Украины действовали то боевики РДК*, то какие-то "партизаны". Теперь ВСУ не маскируются.