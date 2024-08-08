https://ukraina.ru/20240808/1056767392.html

Виктор Кутырь: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи

Виктор Кутырь: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи - 08.08.2024 Украина.ру

Виктор Кутырь: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи

Ударом по приграничным районам Курской области противник попытался отзеркалить наше наступление на Волчанск. Это традиционное украинское колесо генотьбы: то зрада, то перемога, эмоциональные качели. Уже все забыли, что происходит в Часов Яре, в Торецке. А там фронт ВСУ сыплется. И когда их аналитики просчитывали этот удар, они учли много факторов.

2024-08-08T16:43

2024-08-08T16:43

2024-08-08T17:14

интервью

курская область

украина

камала харрис

владимир зеленский

всу

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украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь.По данным Минобороны России, за сутки боев в Курской области потери ВСУ составили 400 военных и 32 единицы бронетехники (один танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак").- Виктор Борисович, просматривается ли первоначальный замысел противника? Среди гипотетических целей называют город Курчатов, где расположена атомная электростанция. Такая версия имеет право на существование?- Любые прогнозы, даже самые бредовые, имеют место быть. Но всегда надо смотреть более глобально. Суджа − это единственный пункт, через который идет газ на Запад. Украина на своей территории газотранспортную систему подрывать не может. А что сделать, чтобы отключить словаков и венгров? Провести боевые действия в Судже. На мой взгляд, это главная цель этой затеи.- А с чисто военной точки зрения могут ли планы командования ВСУ заключаться в том, чтобы связать боем наши резервы и не дать нашему командованию возможность усилить Волчанское и Донбасское направление?- Первое, это вывести из строя газотранспортную систему на территории России, чтобы воздействовать на Венгрию и Словакию, сказав, что это Россия не сумела обеспечить, а мы тут ни при чем. Следующий момент, это медийная составляющая, потом оттягивание наших резервов.А возможно, наше командование планировало, допустим, сосредоточиться и навести, нанести удар в районе Сум. А противник задумал контрдействие, чтобы разрушить наши планы. Вспомним, Курскую битву 1943 года. Наше командование провело артиллерийскую контрподготовку накануне немецкого наступления.Повлиял ли этот упреждающий удар как-либо на наступающих немцев? Не очень. Но, штурм начался позднее, правильно? И атаки на Курской дуге начались позднее. И это внесло сумятицу в действия противника. То есть, когда нарушаются какие-то планы, начинается импровизация. Импровизация − это всегда плохо. То есть расчет был на то, что нашим войскам придется импровизировать.Это гипотеза, если отбросить медийку и то, что Киев торопят сделать что-либо, чтобы повысить авторитет той же Камалы Харрис, чтобы оправдать вложенные в Украину деньги. Здесь много влияющих факторов.- 7 августа 1999 года похожий сценарий бандформирования попытались реализовать в приграничных северах Дагестана, что стало началом второй Чеченской войны. Как ветеран чеченской кампании, как вы думаете, уместны ли параллели с событиями 25-летней давности?- Абсолютно нет. Возможно, когда наша атака на Сумскую область начнется, то потом где-нибудь промелькнет незначительная фраза, что началась она позже, чем планировалось. Это будет уже говорить, что со стороны Украины были сделаны упреждающие шаги.Если это сейчас закончится прекращением газотранспортного снабжения Венгрии и Словакии, это будет другой вариант. Если сейчас западные СМИ начнут раздувать для Камалы Харрис, что вот, смотрите, Украина совершила вот это, вот то-то, то-то-то, это будет третий вариант, и так далее.- Тем временем советник Офиса президента Украины Юрий Подоляк заявил, что ВСУ начали наступление на Курскую область, чтобы усилить переговорные позиции. На что рассчитывает киевский режим?- Следующее направление, куда они могут двинуться, это в сторону Курчатова, где находится АЭС. Скорее всего, это ядерный шантаж. Им надо показать своим западным партнерам, что они что-то могут. Тут два варианта: либо они нанесли упреждающий удар, либо они пошли ва-банк с надеждой захватить газораспределительную станцию и если получится, атомную.- И разменять ее на Запорожскую АЭС?- Да, это одно из предположений. Или шантажировать ядерной катастрофой. Но куда пойдет ядерное облако, никто не знает. Они-то хотят на Москву, а вдруг оно пойдет на Сумы и на Киев. Во всяком случае такие намерения могут продемонстрировать.- Судя по скудным фото и видео с мест боев, группировка ВСУ понесла ощутимые потери в бронетехнике, в том числе и среди западных бронемашин. Сточились ли ударные возможности наступающих?- Нет, это первый эшелон. При это очень много критиканства и разгона непроверенной информации для формирования недоверия к власти. Опять с нашей стороны, как в 2022 году, идет слабая контрпропаганда.Показывать надо кадры зверств ВСУ, пусть в закрытых телеграм-каналах, чтобы ярость благородная взыграла.- Как вы полагаете, вооруженная борьба на участке порыва носит встречный характер? Пока рано говорить о нашем контрударе на территории Сумской области?- Я думаю, что враг попытался нам помешать, отзеркалив наше наступление на Волчанск. Но в Волчанске есть газораспределительная станция. Нет. В 60 километрах от границы есть АЭС? Нет. Но в украинских каналах также царил хаос: где линия Зеленского, где оборона, которую нам обещали?Это традиционное украинское колесо генотьбы: то зрада, то перемога, эмоциональные качели. Уже все забыли, что происходит в Часов Яре, в Торецке. А там фронт ВСУ сыплется. И когда их аналитики просчитывали этот удар, они учли много факторов.Первый – они проигрывают, надо медиаповестку перебить. Второе – надо отработать деньги, показать, что есть контрудар. Третье – решить вопрос с газопроводом в Венгрию и Словакию через Суджу. Четвертое - угроза АЭС для переговорных позиций. Сколько поводов они отработали за один удар.А мы что противопоставили? Вчера все писали о том, что произошло с Поддубным, который, к счастью, оказался жив, а не о том, что происходит на фронте. С нашей стороны надо показывать или успехи, или, да, мы отступили, но смотрите, сколько врагов сожгли.- В одном из интервью нашему изданию вы говорили, что целью нашего наступления в Сумкой области может быть Конотоп как транспортный узел. Будут ли эти планы скорректированы, или сейчас главная задача удержаться в Курской области?- Мы там не то, что удержимся, а опрокинем их и назад погоним. Мы физически сильнее. Это как ряженая баба выйдет на боксёрский ринг против мужика. Мы однозначно победим. Вопрос в другом. А наши планы нарушены или нет?Было ощущение, что они могут начать что-то в районе Теткино по реке Сейм. Но они не пошли по этой стороне. Значит, они не рискуют, либо там у нас есть ударная группировка. С этой стороны нам было удобно идти вдоль рек Сейм и Псел. А дорога на Конотоп идет по лесам и болотам. Это Спощанские леса, партизанские места. Значит, наступающие будут идти как в городе по улице, их проще расстрелять.Сейчас надо учебник по спецпропаганде переписывать под реалии. И работать более уверенно. И в любом случае победа будет за нами, враг будет разбит.Подробнее о ситуации в Сумах Эвакуация и ожидание ответного захода российских войск. Что происходит в Сумах

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https://ukraina.ru/20240808/1056764235.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, курская область, украина, камала харрис, владимир зеленский, всу, конотоп, киев, вооруженные силы украины, украина.ру