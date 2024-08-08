Виктор Кутырь: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи - 08.08.2024 Украина.ру
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Виктор Кутырь: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи
Виктор Кутырь: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи - 08.08.2024 Украина.ру
Виктор Кутырь: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи
Ударом по приграничным районам Курской области противник попытался отзеркалить наше наступление на Волчанск. Это традиционное украинское колесо генотьбы: то зрада, то перемога, эмоциональные качели. Уже все забыли, что происходит в Часов Яре, в Торецке. А там фронт ВСУ сыплется. И когда их аналитики просчитывали этот удар, они учли много факторов.
2024-08-08T16:43
2024-08-08T17:14
интервью
курская область
украина
камала харрис
владимир зеленский
всу
конотоп
киев
вооруженные силы украины
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь.По данным Минобороны России, за сутки боев в Курской области потери ВСУ составили 400 военных и 32 единицы бронетехники (один танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак").- Виктор Борисович, просматривается ли первоначальный замысел противника? Среди гипотетических целей называют город Курчатов, где расположена атомная электростанция. Такая версия имеет право на существование?- Любые прогнозы, даже самые бредовые, имеют место быть. Но всегда надо смотреть более глобально. Суджа − это единственный пункт, через который идет газ на Запад. Украина на своей территории газотранспортную систему подрывать не может. А что сделать, чтобы отключить словаков и венгров? Провести боевые действия в Судже. На мой взгляд, это главная цель этой затеи.- А с чисто военной точки зрения могут ли планы командования ВСУ заключаться в том, чтобы связать боем наши резервы и не дать нашему командованию возможность усилить Волчанское и Донбасское направление?- Первое, это вывести из строя газотранспортную систему на территории России, чтобы воздействовать на Венгрию и Словакию, сказав, что это Россия не сумела обеспечить, а мы тут ни при чем. Следующий момент, это медийная составляющая, потом оттягивание наших резервов.А возможно, наше командование планировало, допустим, сосредоточиться и навести, нанести удар в районе Сум. А противник задумал контрдействие, чтобы разрушить наши планы. Вспомним, Курскую битву 1943 года. Наше командование провело артиллерийскую контрподготовку накануне немецкого наступления.Повлиял ли этот упреждающий удар как-либо на наступающих немцев? Не очень. Но, штурм начался позднее, правильно? И атаки на Курской дуге начались позднее. И это внесло сумятицу в действия противника. То есть, когда нарушаются какие-то планы, начинается импровизация. Импровизация − это всегда плохо. То есть расчет был на то, что нашим войскам придется импровизировать.Это гипотеза, если отбросить медийку и то, что Киев торопят сделать что-либо, чтобы повысить авторитет той же Камалы Харрис, чтобы оправдать вложенные в Украину деньги. Здесь много влияющих факторов.- 7 августа 1999 года похожий сценарий бандформирования попытались реализовать в приграничных северах Дагестана, что стало началом второй Чеченской войны. Как ветеран чеченской кампании, как вы думаете, уместны ли параллели с событиями 25-летней давности?- Абсолютно нет. Возможно, когда наша атака на Сумскую область начнется, то потом где-нибудь промелькнет незначительная фраза, что началась она позже, чем планировалось. Это будет уже говорить, что со стороны Украины были сделаны упреждающие шаги.Если это сейчас закончится прекращением газотранспортного снабжения Венгрии и Словакии, это будет другой вариант. Если сейчас западные СМИ начнут раздувать для Камалы Харрис, что вот, смотрите, Украина совершила вот это, вот то-то, то-то-то, это будет третий вариант, и так далее.- Тем временем советник Офиса президента Украины Юрий Подоляк заявил, что ВСУ начали наступление на Курскую область, чтобы усилить переговорные позиции. На что рассчитывает киевский режим?- Следующее направление, куда они могут двинуться, это в сторону Курчатова, где находится АЭС. Скорее всего, это ядерный шантаж. Им надо показать своим западным партнерам, что они что-то могут. Тут два варианта: либо они нанесли упреждающий удар, либо они пошли ва-банк с надеждой захватить газораспределительную станцию и если получится, атомную.- И разменять ее на Запорожскую АЭС?- Да, это одно из предположений. Или шантажировать ядерной катастрофой. Но куда пойдет ядерное облако, никто не знает. Они-то хотят на Москву, а вдруг оно пойдет на Сумы и на Киев. Во всяком случае такие намерения могут продемонстрировать.- Судя по скудным фото и видео с мест боев, группировка ВСУ понесла ощутимые потери в бронетехнике, в том числе и среди западных бронемашин. Сточились ли ударные возможности наступающих?- Нет, это первый эшелон. При это очень много критиканства и разгона непроверенной информации для формирования недоверия к власти. Опять с нашей стороны, как в 2022 году, идет слабая контрпропаганда.Показывать надо кадры зверств ВСУ, пусть в закрытых телеграм-каналах, чтобы ярость благородная взыграла.- Как вы полагаете, вооруженная борьба на участке порыва носит встречный характер? Пока рано говорить о нашем контрударе на территории Сумской области?- Я думаю, что враг попытался нам помешать, отзеркалив наше наступление на Волчанск. Но в Волчанске есть газораспределительная станция. Нет. В 60 километрах от границы есть АЭС? Нет. Но в украинских каналах также царил хаос: где линия Зеленского, где оборона, которую нам обещали?Это традиционное украинское колесо генотьбы: то зрада, то перемога, эмоциональные качели. Уже все забыли, что происходит в Часов Яре, в Торецке. А там фронт ВСУ сыплется. И когда их аналитики просчитывали этот удар, они учли много факторов.Первый – они проигрывают, надо медиаповестку перебить. Второе – надо отработать деньги, показать, что есть контрудар. Третье – решить вопрос с газопроводом в Венгрию и Словакию через Суджу. Четвертое - угроза АЭС для переговорных позиций. Сколько поводов они отработали за один удар.А мы что противопоставили? Вчера все писали о том, что произошло с Поддубным, который, к счастью, оказался жив, а не о том, что происходит на фронте. С нашей стороны надо показывать или успехи, или, да, мы отступили, но смотрите, сколько врагов сожгли.- В одном из интервью нашему изданию вы говорили, что целью нашего наступления в Сумкой области может быть Конотоп как транспортный узел. Будут ли эти планы скорректированы, или сейчас главная задача удержаться в Курской области?- Мы там не то, что удержимся, а опрокинем их и назад погоним. Мы физически сильнее. Это как ряженая баба выйдет на боксёрский ринг против мужика. Мы однозначно победим. Вопрос в другом. А наши планы нарушены или нет?Было ощущение, что они могут начать что-то в районе Теткино по реке Сейм. Но они не пошли по этой стороне. Значит, они не рискуют, либо там у нас есть ударная группировка. С этой стороны нам было удобно идти вдоль рек Сейм и Псел. А дорога на Конотоп идет по лесам и болотам. Это Спощанские леса, партизанские места. Значит, наступающие будут идти как в городе по улице, их проще расстрелять.Сейчас надо учебник по спецпропаганде переписывать под реалии. И работать более уверенно. И в любом случае победа будет за нами, враг будет разбит.Подробнее о ситуации в Сумах Эвакуация и ожидание ответного захода российских войск. Что происходит в Сумах
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https://ukraina.ru/20240808/1056764235.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, курская область, украина, камала харрис, владимир зеленский, всу, конотоп, киев, вооруженные силы украины, украина.ру
Интервью, Курская область, Украина, Камала Харрис, Владимир Зеленский, ВСУ, Конотоп, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Виктор Кутырь: ВСУ пытаются наступать в Курской области, чтобы решить для Киева четыре задачи

16:43 08.08.2024 (обновлено: 17:14 08.08.2024)
 
© из личного архиваВиктор Кутырь интервью
Виктор Кутырь интервью
© из личного архива
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Ударом по приграничным районам Курской области противник попытался отзеркалить наше наступление на Волчанск. Это традиционное украинское колесо генотьбы: то зрада, то перемога, эмоциональные качели. Уже все забыли, что происходит в Часов Яре, в Торецке. А там фронт ВСУ сыплется. И когда их аналитики просчитывали этот удар, они учли много факторов.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь.
По данным Минобороны России, за сутки боев в Курской области потери ВСУ составили 400 военных и 32 единицы бронетехники (один танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак").
- Виктор Борисович, просматривается ли первоначальный замысел противника? Среди гипотетических целей называют город Курчатов, где расположена атомная электростанция. Такая версия имеет право на существование?
- Любые прогнозы, даже самые бредовые, имеют место быть. Но всегда надо смотреть более глобально. Суджа − это единственный пункт, через который идет газ на Запад. Украина на своей территории газотранспортную систему подрывать не может. А что сделать, чтобы отключить словаков и венгров? Провести боевые действия в Судже. На мой взгляд, это главная цель этой затеи.
- А с чисто военной точки зрения могут ли планы командования ВСУ заключаться в том, чтобы связать боем наши резервы и не дать нашему командованию возможность усилить Волчанское и Донбасское направление?
- Первое, это вывести из строя газотранспортную систему на территории России, чтобы воздействовать на Венгрию и Словакию, сказав, что это Россия не сумела обеспечить, а мы тут ни при чем. Следующий момент, это медийная составляющая, потом оттягивание наших резервов.
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А возможно, наше командование планировало, допустим, сосредоточиться и навести, нанести удар в районе Сум. А противник задумал контрдействие, чтобы разрушить наши планы. Вспомним, Курскую битву 1943 года. Наше командование провело артиллерийскую контрподготовку накануне немецкого наступления.
Повлиял ли этот упреждающий удар как-либо на наступающих немцев? Не очень. Но, штурм начался позднее, правильно? И атаки на Курской дуге начались позднее. И это внесло сумятицу в действия противника. То есть, когда нарушаются какие-то планы, начинается импровизация. Импровизация − это всегда плохо. То есть расчет был на то, что нашим войскам придется импровизировать.
Это гипотеза, если отбросить медийку и то, что Киев торопят сделать что-либо, чтобы повысить авторитет той же Камалы Харрис, чтобы оправдать вложенные в Украину деньги. Здесь много влияющих факторов.
- 7 августа 1999 года похожий сценарий бандформирования попытались реализовать в приграничных северах Дагестана, что стало началом второй Чеченской войны. Как ветеран чеченской кампании, как вы думаете, уместны ли параллели с событиями 25-летней давности?
- Абсолютно нет. Возможно, когда наша атака на Сумскую область начнется, то потом где-нибудь промелькнет незначительная фраза, что началась она позже, чем планировалось. Это будет уже говорить, что со стороны Украины были сделаны упреждающие шаги.
Если это сейчас закончится прекращением газотранспортного снабжения Венгрии и Словакии, это будет другой вариант. Если сейчас западные СМИ начнут раздувать для Камалы Харрис, что вот, смотрите, Украина совершила вот это, вот то-то, то-то-то, это будет третий вариант, и так далее.
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- Тем временем советник Офиса президента Украины Юрий Подоляк заявил, что ВСУ начали наступление на Курскую область, чтобы усилить переговорные позиции. На что рассчитывает киевский режим?
- Следующее направление, куда они могут двинуться, это в сторону Курчатова, где находится АЭС. Скорее всего, это ядерный шантаж. Им надо показать своим западным партнерам, что они что-то могут. Тут два варианта: либо они нанесли упреждающий удар, либо они пошли ва-банк с надеждой захватить газораспределительную станцию и если получится, атомную.
- И разменять ее на Запорожскую АЭС?
- Да, это одно из предположений. Или шантажировать ядерной катастрофой. Но куда пойдет ядерное облако, никто не знает. Они-то хотят на Москву, а вдруг оно пойдет на Сумы и на Киев. Во всяком случае такие намерения могут продемонстрировать.
- Судя по скудным фото и видео с мест боев, группировка ВСУ понесла ощутимые потери в бронетехнике, в том числе и среди западных бронемашин. Сточились ли ударные возможности наступающих?
- Нет, это первый эшелон.
При это очень много критиканства и разгона непроверенной информации для формирования недоверия к власти. Опять с нашей стороны, как в 2022 году, идет слабая контрпропаганда.
Показывать надо кадры зверств ВСУ, пусть в закрытых телеграм-каналах, чтобы ярость благородная взыграла.
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- Как вы полагаете, вооруженная борьба на участке порыва носит встречный характер? Пока рано говорить о нашем контрударе на территории Сумской области?
- Я думаю, что враг попытался нам помешать, отзеркалив наше наступление на Волчанск. Но в Волчанске есть газораспределительная станция. Нет. В 60 километрах от границы есть АЭС? Нет. Но в украинских каналах также царил хаос: где линия Зеленского, где оборона, которую нам обещали?
Это традиционное украинское колесо генотьбы: то зрада, то перемога, эмоциональные качели. Уже все забыли, что происходит в Часов Яре, в Торецке. А там фронт ВСУ сыплется. И когда их аналитики просчитывали этот удар, они учли много факторов.
Первый – они проигрывают, надо медиаповестку перебить. Второе – надо отработать деньги, показать, что есть контрудар. Третье – решить вопрос с газопроводом в Венгрию и Словакию через Суджу. Четвертое - угроза АЭС для переговорных позиций. Сколько поводов они отработали за один удар.
А мы что противопоставили? Вчера все писали о том, что произошло с Поддубным, который, к счастью, оказался жив, а не о том, что происходит на фронте. С нашей стороны надо показывать или успехи, или, да, мы отступили, но смотрите, сколько врагов сожгли.
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- В одном из интервью нашему изданию вы говорили, что целью нашего наступления в Сумкой области может быть Конотоп как транспортный узел. Будут ли эти планы скорректированы, или сейчас главная задача удержаться в Курской области?
- Мы там не то, что удержимся, а опрокинем их и назад погоним. Мы физически сильнее. Это как ряженая баба выйдет на боксёрский ринг против мужика. Мы однозначно победим. Вопрос в другом. А наши планы нарушены или нет?
Было ощущение, что они могут начать что-то в районе Теткино по реке Сейм. Но они не пошли по этой стороне. Значит, они не рискуют, либо там у нас есть ударная группировка. С этой стороны нам было удобно идти вдоль рек Сейм и Псел. А дорога на Конотоп идет по лесам и болотам. Это Спощанские леса, партизанские места. Значит, наступающие будут идти как в городе по улице, их проще расстрелять.
Сейчас надо учебник по спецпропаганде переписывать под реалии. И работать более уверенно. И в любом случае победа будет за нами, враг будет разбит.
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ИнтервьюКурская областьУкраинаКамала ХаррисВладимир ЗеленскийВСУКонотопКиевВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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