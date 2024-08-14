Первая фаза наступления ВСУ: военкор рассказал, как проходит локализация противника в Курской области - 14.08.2024 Украина.ру
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Первая фаза наступления ВСУ: военкор рассказал, как проходит локализация противника в Курской области
Первая фаза наступления ВСУ: военкор рассказал, как проходит локализация противника в Курской области - 14.08.2024 Украина.ру
Первая фаза наступления ВСУ: военкор рассказал, как проходит локализация противника в Курской области
Можно сказать, что в Курской области завершается локализация прорыва ВСУ. Есть данные, что на границе с Белоруссией стоит 20 тысяч, примерно такая же группировка противника собрана со стороны Рыльска. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2024-08-14T05:45
2024-08-14T05:45
новости
курская область
белоруссия
россия
вс рф
сво
война
наступление
белгородская область
всу
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Российские военные за сутки отразили семь атак украинских штурмовых групп в Курской области. За сутки потери ВСУ составили до 260 человек и 31 единицу техники, в том числе три танка, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Можно сказать, что в Курской области сейчас завершается локализация прорыва ВСУ. Пока это завершение первой фазы наступления ВСУ, сообщил военкор.Есть данные, что на границе с Белоруссией стоит 20 тысяч, примерно такая же группировка ВСУ собрана со стороны Рыльска, добавил он.Кроме того, близ границы Белгородской области, точной цифры не назову, тоже стоит крупная группировка ВСУ, и она уже пыталась зайти со стороны Колотиловки. Эти атаки были успешно отбиты, отметил Ермаков."Но говорить про какую-то успешную контроперацию пока не приходится. Пока завершился первый этап, может быть второй и третий. По времени все это будет происходить ровно столько, сколько [продолжалось] так называемое украинское контрнаступление 2023 года", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе читайте на сайте Украина.руО том, почему Соединенные Штаты недовольны Владимиром Зеленским и намерены сместить его с поста - в авторской статье Павла Котова: США нашли замену Зеленскому. Названа фамилия, готовится смена режима на сайте Украина.ру
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белоруссия
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, белоруссия, россия, вс рф, сво, война, наступление, белгородская область, всу, атака, курск
Новости, Курская область, Белоруссия, Россия, ВС РФ, СВО, война, наступление, Белгородская область, ВСУ, атака, Курск

Первая фаза наступления ВСУ: военкор рассказал, как проходит локализация противника в Курской области

05:45 14.08.2024
 
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Можно сказать, что в Курской области завершается локализация прорыва ВСУ. Есть данные, что на границе с Белоруссией стоит 20 тысяч, примерно такая же группировка противника собрана со стороны Рыльска. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Российские военные за сутки отразили семь атак украинских штурмовых групп в Курской области. За сутки потери ВСУ составили до 260 человек и 31 единицу техники, в том числе три танка, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Можно сказать, что в Курской области сейчас завершается локализация прорыва ВСУ. Пока это завершение первой фазы наступления ВСУ, сообщил военкор.
Есть данные, что на границе с Белоруссией стоит 20 тысяч, примерно такая же группировка ВСУ собрана со стороны Рыльска, добавил он.
Кроме того, близ границы Белгородской области, точной цифры не назову, тоже стоит крупная группировка ВСУ, и она уже пыталась зайти со стороны Колотиловки. Эти атаки были успешно отбиты, отметил Ермаков.
"Но говорить про какую-то успешную контроперацию пока не приходится. Пока завершился первый этап, может быть второй и третий. По времени все это будет происходить ровно столько, сколько [продолжалось] так называемое украинское контрнаступление 2023 года", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Соединенные Штаты недовольны Владимиром Зеленским и намерены сместить его с поста - в авторской статье Павла Котова: США нашли замену Зеленскому. Названа фамилия, готовится смена режима на сайте Украина.ру
Зеленский
Вчера, 13:10
Опасное лето Украины – 2024. Где миллионная армия Зеленского?В то время, как власти Украины заняты военными авантюрами, народ на Украине думает совершенно о другом: как спасаться и куда бежать?
 
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Заголовок открываемого материала
07:10Какие выводы стоит сделать из вторжения ВСУ в Курскую область?
06:48"Гусарская рулетка". Украинские эксперты о рисках курской авантюры киевского режима
06:15"Умри ты сегодня, а я завтра": Бавырин объяснил, почему в Курске Зеленскому нужно выиграть время
06:00"За это время смогут окопаться": военкор раскрыл, как изменится характер боев в Курской области
05:45Первая фаза наступления ВСУ: военкор рассказал, как проходит локализация противника в Курской области
05:30"Она при последнем издыхании": Ищенко о том, что означает разрыв дипотношений Украины с Нигером и Мали
05:15"У них один уже еле ходит": политолог объяснил, почему стремительно падает рейтинг пожилого Трампа
05:00Шансы Трампа падают: Бавырин о том, зачем Харрис "переобулась в воздухе" и стала "меньше хихикать"
04:45Нельзя дать ВСУ закрепиться: военкор раскрыл замысел "кавалерийского наскока" врага в Курской области
04:30Но они просчитались: военкор Ермаков рассказал, как ВСУ растянули фронт и попали в собственную ловушку
04:15"Он озлобляется": эксперт раскрыл, почему в случае проигрыша Трамп угрожает "кошмаром во всем мире"
04:00Был информационный шок: политолог о том, причастны ли спецслужбы Британии к атаке на Курскую область
03:45"Война 08.08.08": Ищенко объяснил, почему события в Грузии похожи на специальную военную операцию
03:30"Первый шок уже прошел". Военкор рассказал, сколько еще продлится "кавалерийский наскок" ВСУ в Курске
03:15"ГУР сказало, что это их люди": Ищенко рассказал, чем занимался украинский спецназ в Нигере и Мали
03:00Ищенко: осетинские народы мечтают объединиться в России, пока гордая Абхазия строит свое государство
19:30Дмитрий Бавырин: Вторжение ВСУ в Курскую область − не хитрый план, а попытка сделать хоть что-то в кризис
19:03Всесторонняя помощь курянам, продвижение ВС РФ в Донбассе, отношения Киева и Минска. Итоги 13 августа
18:16МИД Украины заявляет о несущественности проблем со странами континента в своей "Африканской стратегии"
17:47В МИД Украины отказались комментировать заявление о залете дронов ВСУ на территорию Белоруссии
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