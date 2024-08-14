Первая фаза наступления ВСУ: военкор рассказал, как проходит локализация противника в Курской области
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Можно сказать, что в Курской области завершается локализация прорыва ВСУ. Есть данные, что на границе с Белоруссией стоит 20 тысяч, примерно такая же группировка противника собрана со стороны Рыльска. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Российские военные за сутки отразили семь атак украинских штурмовых групп в Курской области. За сутки потери ВСУ составили до 260 человек и 31 единицу техники, в том числе три танка, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Можно сказать, что в Курской области сейчас завершается локализация прорыва ВСУ. Пока это завершение первой фазы наступления ВСУ, сообщил военкор.
Есть данные, что на границе с Белоруссией стоит 20 тысяч, примерно такая же группировка ВСУ собрана со стороны Рыльска, добавил он.
Кроме того, близ границы Белгородской области, точной цифры не назову, тоже стоит крупная группировка ВСУ, и она уже пыталась зайти со стороны Колотиловки. Эти атаки были успешно отбиты, отметил Ермаков.
"Но говорить про какую-то успешную контроперацию пока не приходится. Пока завершился первый этап, может быть второй и третий. По времени все это будет происходить ровно столько, сколько [продолжалось] так называемое украинское контрнаступление 2023 года", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе читайте на сайте Украина.ру
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