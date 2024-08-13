США нашли замену Зеленскому. Названа фамилия, готовится смена режима
12:09 13.08.2024 (обновлено: 12:49 13.08.2024)
Соединенные Штаты недовольны Владимиром Зеленским и намерены сместить его с поста президента Украины. Более того, российская внешняя разведка выяснила, кого именно Вашингтон рассматривает в качестве следующего главы украинского государства
Требуется более управляемый
Во вторник, 13 августа, пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России обнародовало ряд заявлений, касающихся Украины.
Согласно этой информации, Зеленский сейчас перешел к "лихорадочным действиям", так как перед ним в полный рост стоит проблема сохранения личной власти.
В СВР напомнили, что с точки зрения закона, нынешний президент Украины никаким президентом на самом деле не является, так как его полномочия истекли 20 мая, а новых выборов проведено не было. При этом, согласно Конституции, сохраняющееся в стране военное положение не может служить причиной отмены выборов главы государства.
"По поступающим в СВР данным, в американской элите растет недовольство Зеленским. Как в Демократической, так и в Республиканской партии все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в "целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи", которую получает Киев. Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины", - говорится в сообщении разведки.
Отмечается, что в США начали прорабатывать вопрос замены Зеленского на менее коррумпированную и более управляемую фигуру, которая устроит большинство западных союзников.
Белый дом готов пойти на такой шаг, полагают в СВР, чтобы "лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией по урегулированию конфликта".
Украина превращается в черную дыру
По данным российской разведки, на место Зеленского уже подобран подходящий американцам кандидат. Им стал министр внутренних дел Украины в 2014-2021 гг. Арсен Аваков*. Власти США поручили аффилированным с ними некоммерческим организациям заняться раскруткой экс-главы украинского МВД и разработать сценарий его прихода к власти.
"К "сильным сторонам" Авакова американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран", - говорится в заявлении внешней разведки России.
Как передает СВР, американцы рассчитывают, что кандидатура Авакова получит поддержку украинской парламентской оппозиции, а именно партий "Батькивщина" и "Европейская солидарность", с лидерами которых Юлией Тимошенко и Петром Порошенко идут соответствующие консультации.
Кроме того, в этот процесс включены ряд влиятельных депутатов Верховной Рады от "Слуги народа", которая считается партией Зеленского.
"Как представляется, пока американцы занимаются поисками "черной кошки в черной комнате" - легитимного вменяемого политика в постмайданной украинской "верхушке", Украина медленно, но верно превращается в "черную дыру" Европы. Единственная реальная основа для переговоров, неоднократно озвученная президентом России [Владимиром] Путиным, при этом неизменна. Остался бы предмет для разговора", - резюмировали в СВР.
Взлет и падение Авакова
Аваков – одна из ключевых фигур первых лет постмайданной Украины. Наполовину армянин, наполовину осетин, он так и не овладел толком украинским языком, однако именно на Украине он сумел выбиться из рядового инженера во Всесоюзном научно-исследовательском институте охраны вод во всемогущего главу МВД.
Влияние Авакова было настолько серьезным, что Зеленский, придя к власти в 2019 году, не решился резко порывать с министром внутренних дел и тот единственный из правительства времен Порошенко сохранил свою должность еще на пару лет.
Тем не менее команда Зеленского все это время искала повод, чтобы избавиться от Авакова. Работа велась в том числе через скупленных Банковой активистов, запустивших протестную кампанию под лозунгом "Аваков – черт".
Акция в Киеве против Арсена Авакова
Для дискредитации министра власти использовали дело об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Спустя три года после этого преступления Аваков доложил о задержании троих подозреваемых, которыми оказались националисты, участники боевых действий в Донбассе и волонтеры.
После этого "патриотическая" общественность принялась обвинять главу МВД в том, что он поймал невиновных, а власти сделали вид, что прислушиваются к этому мнению, и допустили отставку Авакова.
Формальной причиной для увольнения в итоге стала массовая бандитская разборка в Броварах Киевской области в конце мая 2020 года. В СМИ тогда появились утечки, что Зеленский вызвал после этих событий Авакова на ковер и заявил, что страна возвращается в 1990-е годы. После этого профильный комитет Рады анонсировал обсуждение отставки министра, которую в конечном итоге утвердили вскоре на заседании парламента.
После этого Аваков отошел от активной политической деятельности и ушел в тень.
Почему именно Аваков
Выбор Авакова американцами не удивляет, так как именно тогдашний глава МВД был ответственен за реформу правоохранительной системы Украины, которую проводили местные власти под диктовку США.
Связи с заокеанскими кураторами, судя по всему, сохраняются у экс-министра по сей день. В феврале прошлого года он встречался в Киеве с бывшими послами Соединенных Штатов на Украине.
"Поговорили о пути к скорейшей победе и чем еще могут помочь нам в этой ужасной войне США и страны-союзники. Спасибо народу и правительству США. Ваша поддержка неоценима!" - прокомментировал он эту встречу у себя в соцсетях.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Арсен АваковАрсен Аваков и экс-послы США на Украине
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Арсен Аваков
Арсен Аваков и экс-послы США на Украине
Еще одна причина, по которой Аваков рассматривается как возможный будущий ставленник Соединенных Штатов на Украине – его связи с националистами.
Не секрет, что именно экс-глава МВД Украины стоял за созданием многих добробатов и подразделений из ультраправых, которые получили "крышу" МВД и принимали участие в боевых действиях в Донбассе в качестве формирований министерства внутренних дел.
Отношения с радикалами у нынешней власти сейчас непростые. Те же представители "Азова"**, который в свое время курировал Аваков, недовольны тем, как Зеленский работает над освобождением их "побратимов" из плена.
В свете возможных мирных переговоров именно Аваков, как могут полагать американцы, сможет взять националистическую "вольницу" под контроль и погасить вероятные "зрадные" настроения среди неонацистов.
А есть ли о чем говорить?
После начала СВО Аваков периодически публикует в соцсетях посты, в которых рассказывает о своей помощи армии. Он, к примеру, несколько раз проводил благотворительные аукционы "Превратим вино в берцы", в ходе которых экс-министр распродавал вино из своей коллекции, а на вырученные деньги закупал обувь для военнослужащих. За это время он также запустил на свои деньги производства некоей украинской разработки, которая представляет собой систему видеомониторинга.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Арсен АваковАрсен Аваков
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Арсен Аваков
Арсен Аваков
Не ясно только, каким образом Вашингтон намерен продвигать Авакова как переговорщика с Москвой.
В России на бывшего главу МВД Украины заведены уголовные дела по статьям о применении запрещенных средств и методов ведения войны, похищении человека организованной группой, убийстве двух и более лиц, возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, а также воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Он объявлен в розыск.
Впрочем, хрен редьки не слаще. После вторжения ВСУ в Курскую область, убийства мирных граждан президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Киевом невозможны.
"О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить", - заявил он накануне.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
** Деятельность организации запрещена в РФ.