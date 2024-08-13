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США нашли замену Зеленскому. Названа фамилия, готовится смена режима

США нашли замену Зеленскому. Названа фамилия, готовится смена режима - 13.08.2024 Украина.ру

США нашли замену Зеленскому. Названа фамилия, готовится смена режима

Соединенные Штаты недовольны Владимиром Зеленским и намерены сместить его с поста президента Украины. Более того, российская внешняя разведка выяснила, кого именно Вашингтон рассматривает в качестве следующего главы украинского государства

2024-08-13T12:09

2024-08-13T12:09

2024-08-13T12:49

эксклюзив

украина

россия

сша

арсен аваков

служба внешней разведки

владимир зеленский

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Требуется более управляемыйВо вторник, 13 августа, пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России обнародовало ряд заявлений, касающихся Украины.Согласно этой информации, Зеленский сейчас перешел к "лихорадочным действиям", так как перед ним в полный рост стоит проблема сохранения личной власти.В СВР напомнили, что с точки зрения закона, нынешний президент Украины никаким президентом на самом деле не является, так как его полномочия истекли 20 мая, а новых выборов проведено не было. При этом, согласно Конституции, сохраняющееся в стране военное положение не может служить причиной отмены выборов главы государства.Отмечается, что в США начали прорабатывать вопрос замены Зеленского на менее коррумпированную и более управляемую фигуру, которая устроит большинство западных союзников.Белый дом готов пойти на такой шаг, полагают в СВР, чтобы "лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией по урегулированию конфликта".Украина превращается в черную дыруПо данным российской разведки, на место Зеленского уже подобран подходящий американцам кандидат. Им стал министр внутренних дел Украины в 2014-2021 гг. Арсен Аваков*. Власти США поручили аффилированным с ними некоммерческим организациям заняться раскруткой экс-главы украинского МВД и разработать сценарий его прихода к власти."К "сильным сторонам" Авакова американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран", - говорится в заявлении внешней разведки России.Как передает СВР, американцы рассчитывают, что кандидатура Авакова получит поддержку украинской парламентской оппозиции, а именно партий "Батькивщина" и "Европейская солидарность", с лидерами которых Юлией Тимошенко и Петром Порошенко идут соответствующие консультации.Кроме того, в этот процесс включены ряд влиятельных депутатов Верховной Рады от "Слуги народа", которая считается партией Зеленского.Взлет и падение АваковаАваков – одна из ключевых фигур первых лет постмайданной Украины. Наполовину армянин, наполовину осетин, он так и не овладел толком украинским языком, однако именно на Украине он сумел выбиться из рядового инженера во Всесоюзном научно-исследовательском институте охраны вод во всемогущего главу МВД.Влияние Авакова было настолько серьезным, что Зеленский, придя к власти в 2019 году, не решился резко порывать с министром внутренних дел и тот единственный из правительства времен Порошенко сохранил свою должность еще на пару лет.Тем не менее команда Зеленского все это время искала повод, чтобы избавиться от Авакова. Работа велась в том числе через скупленных Банковой активистов, запустивших протестную кампанию под лозунгом "Аваков – черт".Для дискредитации министра власти использовали дело об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Спустя три года после этого преступления Аваков доложил о задержании троих подозреваемых, которыми оказались националисты, участники боевых действий в Донбассе и волонтеры.После этого "патриотическая" общественность принялась обвинять главу МВД в том, что он поймал невиновных, а власти сделали вид, что прислушиваются к этому мнению, и допустили отставку Авакова.Формальной причиной для увольнения в итоге стала массовая бандитская разборка в Броварах Киевской области в конце мая 2020 года. В СМИ тогда появились утечки, что Зеленский вызвал после этих событий Авакова на ковер и заявил, что страна возвращается в 1990-е годы. После этого профильный комитет Рады анонсировал обсуждение отставки министра, которую в конечном итоге утвердили вскоре на заседании парламента.После этого Аваков отошел от активной политической деятельности и ушел в тень.Почему именно АваковВыбор Авакова американцами не удивляет, так как именно тогдашний глава МВД был ответственен за реформу правоохранительной системы Украины, которую проводили местные власти под диктовку США.Связи с заокеанскими кураторами, судя по всему, сохраняются у экс-министра по сей день. В феврале прошлого года он встречался в Киеве с бывшими послами Соединенных Штатов на Украине."Поговорили о пути к скорейшей победе и чем еще могут помочь нам в этой ужасной войне США и страны-союзники. Спасибо народу и правительству США. Ваша поддержка неоценима!" - прокомментировал он эту встречу у себя в соцсетях.Еще одна причина, по которой Аваков рассматривается как возможный будущий ставленник Соединенных Штатов на Украине – его связи с националистами.Не секрет, что именно экс-глава МВД Украины стоял за созданием многих добробатов и подразделений из ультраправых, которые получили "крышу" МВД и принимали участие в боевых действиях в Донбассе в качестве формирований министерства внутренних дел.Отношения с радикалами у нынешней власти сейчас непростые. Те же представители "Азова"**, который в свое время курировал Аваков, недовольны тем, как Зеленский работает над освобождением их "побратимов" из плена.В свете возможных мирных переговоров именно Аваков, как могут полагать американцы, сможет взять националистическую "вольницу" под контроль и погасить вероятные "зрадные" настроения среди неонацистов.А есть ли о чем говорить?После начала СВО Аваков периодически публикует в соцсетях посты, в которых рассказывает о своей помощи армии. Он, к примеру, несколько раз проводил благотворительные аукционы "Превратим вино в берцы", в ходе которых экс-министр распродавал вино из своей коллекции, а на вырученные деньги закупал обувь для военнослужащих. За это время он также запустил на свои деньги производства некоей украинской разработки, которая представляет собой систему видеомониторинга.Не ясно только, каким образом Вашингтон намерен продвигать Авакова как переговорщика с Москвой.В России на бывшего главу МВД Украины заведены уголовные дела по статьям о применении запрещенных средств и методов ведения войны, похищении человека организованной группой, убийстве двух и более лиц, возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, а также воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Он объявлен в розыск.Впрочем, хрен редьки не слаще. После вторжения ВСУ в Курскую область, убийства мирных граждан президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Киевом невозможны."О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить", - заявил он накануне.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.** Деятельность организации запрещена в РФ.

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, сша, арсен аваков, служба внешней разведки , владимир зеленский