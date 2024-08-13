США нашли замену Зеленскому. Названа фамилия, готовится смена режима - 13.08.2024 Украина.ру
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США нашли замену Зеленскому. Названа фамилия, готовится смена режима
США нашли замену Зеленскому. Названа фамилия, готовится смена режима - 13.08.2024 Украина.ру
США нашли замену Зеленскому. Названа фамилия, готовится смена режима
Соединенные Штаты недовольны Владимиром Зеленским и намерены сместить его с поста президента Украины. Более того, российская внешняя разведка выяснила, кого именно Вашингтон рассматривает в качестве следующего главы украинского государства
2024-08-13T12:09
2024-08-13T12:49
эксклюзив
украина
россия
сша
арсен аваков
служба внешней разведки
владимир зеленский
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Требуется более управляемыйВо вторник, 13 августа, пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России обнародовало ряд заявлений, касающихся Украины.Согласно этой информации, Зеленский сейчас перешел к "лихорадочным действиям", так как перед ним в полный рост стоит проблема сохранения личной власти.В СВР напомнили, что с точки зрения закона, нынешний президент Украины никаким президентом на самом деле не является, так как его полномочия истекли 20 мая, а новых выборов проведено не было. При этом, согласно Конституции, сохраняющееся в стране военное положение не может служить причиной отмены выборов главы государства.Отмечается, что в США начали прорабатывать вопрос замены Зеленского на менее коррумпированную и более управляемую фигуру, которая устроит большинство западных союзников.Белый дом готов пойти на такой шаг, полагают в СВР, чтобы "лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией по урегулированию конфликта".Украина превращается в черную дыруПо данным российской разведки, на место Зеленского уже подобран подходящий американцам кандидат. Им стал министр внутренних дел Украины в 2014-2021 гг. Арсен Аваков*. Власти США поручили аффилированным с ними некоммерческим организациям заняться раскруткой экс-главы украинского МВД и разработать сценарий его прихода к власти."К "сильным сторонам" Авакова американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран", - говорится в заявлении внешней разведки России.Как передает СВР, американцы рассчитывают, что кандидатура Авакова получит поддержку украинской парламентской оппозиции, а именно партий "Батькивщина" и "Европейская солидарность", с лидерами которых Юлией Тимошенко и Петром Порошенко идут соответствующие консультации.Кроме того, в этот процесс включены ряд влиятельных депутатов Верховной Рады от "Слуги народа", которая считается партией Зеленского.Взлет и падение АваковаАваков – одна из ключевых фигур первых лет постмайданной Украины. Наполовину армянин, наполовину осетин, он так и не овладел толком украинским языком, однако именно на Украине он сумел выбиться из рядового инженера во Всесоюзном научно-исследовательском институте охраны вод во всемогущего главу МВД.Влияние Авакова было настолько серьезным, что Зеленский, придя к власти в 2019 году, не решился резко порывать с министром внутренних дел и тот единственный из правительства времен Порошенко сохранил свою должность еще на пару лет.Тем не менее команда Зеленского все это время искала повод, чтобы избавиться от Авакова. Работа велась в том числе через скупленных Банковой активистов, запустивших протестную кампанию под лозунгом "Аваков – черт".Для дискредитации министра власти использовали дело об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Спустя три года после этого преступления Аваков доложил о задержании троих подозреваемых, которыми оказались националисты, участники боевых действий в Донбассе и волонтеры.После этого "патриотическая" общественность принялась обвинять главу МВД в том, что он поймал невиновных, а власти сделали вид, что прислушиваются к этому мнению, и допустили отставку Авакова.Формальной причиной для увольнения в итоге стала массовая бандитская разборка в Броварах Киевской области в конце мая 2020 года. В СМИ тогда появились утечки, что Зеленский вызвал после этих событий Авакова на ковер и заявил, что страна возвращается в 1990-е годы. После этого профильный комитет Рады анонсировал обсуждение отставки министра, которую в конечном итоге утвердили вскоре на заседании парламента.После этого Аваков отошел от активной политической деятельности и ушел в тень.Почему именно АваковВыбор Авакова американцами не удивляет, так как именно тогдашний глава МВД был ответственен за реформу правоохранительной системы Украины, которую проводили местные власти под диктовку США.Связи с заокеанскими кураторами, судя по всему, сохраняются у экс-министра по сей день. В феврале прошлого года он встречался в Киеве с бывшими послами Соединенных Штатов на Украине."Поговорили о пути к скорейшей победе и чем еще могут помочь нам в этой ужасной войне США и страны-союзники. Спасибо народу и правительству США. Ваша поддержка неоценима!" - прокомментировал он эту встречу у себя в соцсетях.Еще одна причина, по которой Аваков рассматривается как возможный будущий ставленник Соединенных Штатов на Украине – его связи с националистами.Не секрет, что именно экс-глава МВД Украины стоял за созданием многих добробатов и подразделений из ультраправых, которые получили "крышу" МВД и принимали участие в боевых действиях в Донбассе в качестве формирований министерства внутренних дел.Отношения с радикалами у нынешней власти сейчас непростые. Те же представители "Азова"**, который в свое время курировал Аваков, недовольны тем, как Зеленский работает над освобождением их "побратимов" из плена.В свете возможных мирных переговоров именно Аваков, как могут полагать американцы, сможет взять националистическую "вольницу" под контроль и погасить вероятные "зрадные" настроения среди неонацистов.А есть ли о чем говорить?После начала СВО Аваков периодически публикует в соцсетях посты, в которых рассказывает о своей помощи армии. Он, к примеру, несколько раз проводил благотворительные аукционы "Превратим вино в берцы", в ходе которых экс-министр распродавал вино из своей коллекции, а на вырученные деньги закупал обувь для военнослужащих. За это время он также запустил на свои деньги производства некоей украинской разработки, которая представляет собой систему видеомониторинга.Не ясно только, каким образом Вашингтон намерен продвигать Авакова как переговорщика с Москвой.В России на бывшего главу МВД Украины заведены уголовные дела по статьям о применении запрещенных средств и методов ведения войны, похищении человека организованной группой, убийстве двух и более лиц, возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, а также воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Он объявлен в розыск.Впрочем, хрен редьки не слаще. После вторжения ВСУ в Курскую область, убийства мирных граждан президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Киевом невозможны."О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить", - заявил он накануне.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.** Деятельность организации запрещена в РФ.
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Павел Котов
Павел Котов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, сша, арсен аваков, служба внешней разведки , владимир зеленский
Эксклюзив, Украина, Россия, США, Арсен Аваков, Служба внешней разведки , Владимир Зеленский

США нашли замену Зеленскому. Названа фамилия, готовится смена режима

12:09 13.08.2024 (обновлено: 12:49 13.08.2024)
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Арсен АваковАрсен Аваков
Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Арсен Аваков
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Соединенные Штаты недовольны Владимиром Зеленским и намерены сместить его с поста президента Украины. Более того, российская внешняя разведка выяснила, кого именно Вашингтон рассматривает в качестве следующего главы украинского государства
Требуется более управляемый
Во вторник, 13 августа, пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России обнародовало ряд заявлений, касающихся Украины.
Согласно этой информации, Зеленский сейчас перешел к "лихорадочным действиям", так как перед ним в полный рост стоит проблема сохранения личной власти.
В СВР напомнили, что с точки зрения закона, нынешний президент Украины никаким президентом на самом деле не является, так как его полномочия истекли 20 мая, а новых выборов проведено не было. При этом, согласно Конституции, сохраняющееся в стране военное положение не может служить причиной отмены выборов главы государства.
"По поступающим в СВР данным, в американской элите растет недовольство Зеленским. Как в Демократической, так и в Республиканской партии все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в "целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи", которую получает Киев. Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины", - говорится в сообщении разведки.
Отмечается, что в США начали прорабатывать вопрос замены Зеленского на менее коррумпированную и более управляемую фигуру, которая устроит большинство западных союзников.
Белый дом готов пойти на такой шаг, полагают в СВР, чтобы "лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией по урегулированию конфликта".
Украина превращается в черную дыру
По данным российской разведки, на место Зеленского уже подобран подходящий американцам кандидат. Им стал министр внутренних дел Украины в 2014-2021 гг. Арсен Аваков*. Власти США поручили аффилированным с ними некоммерческим организациям заняться раскруткой экс-главы украинского МВД и разработать сценарий его прихода к власти.
"К "сильным сторонам" Авакова американцы относят его тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран", - говорится в заявлении внешней разведки России.
Как передает СВР, американцы рассчитывают, что кандидатура Авакова получит поддержку украинской парламентской оппозиции, а именно партий "Батькивщина" и "Европейская солидарность", с лидерами которых Юлией Тимошенко и Петром Порошенко идут соответствующие консультации.
Кроме того, в этот процесс включены ряд влиятельных депутатов Верховной Рады от "Слуги народа", которая считается партией Зеленского.
"Как представляется, пока американцы занимаются поисками "черной кошки в черной комнате" - легитимного вменяемого политика в постмайданной украинской "верхушке", Украина медленно, но верно превращается в "черную дыру" Европы. Единственная реальная основа для переговоров, неоднократно озвученная президентом России [Владимиром] Путиным, при этом неизменна. Остался бы предмет для разговора", - резюмировали в СВР.
Взлет и падение Авакова
Аваков – одна из ключевых фигур первых лет постмайданной Украины. Наполовину армянин, наполовину осетин, он так и не овладел толком украинским языком, однако именно на Украине он сумел выбиться из рядового инженера во Всесоюзном научно-исследовательском институте охраны вод во всемогущего главу МВД.
Влияние Авакова было настолько серьезным, что Зеленский, придя к власти в 2019 году, не решился резко порывать с министром внутренних дел и тот единственный из правительства времен Порошенко сохранил свою должность еще на пару лет.
Тем не менее команда Зеленского все это время искала повод, чтобы избавиться от Авакова. Работа велась в том числе через скупленных Банковой активистов, запустивших протестную кампанию под лозунгом "Аваков – черт".
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция в Киеве против Арсена Авакова
Акция в Киеве против Арсена Авакова - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Акция в Киеве против Арсена Авакова
Для дискредитации министра власти использовали дело об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Спустя три года после этого преступления Аваков доложил о задержании троих подозреваемых, которыми оказались националисты, участники боевых действий в Донбассе и волонтеры.
После этого "патриотическая" общественность принялась обвинять главу МВД в том, что он поймал невиновных, а власти сделали вид, что прислушиваются к этому мнению, и допустили отставку Авакова.
Формальной причиной для увольнения в итоге стала массовая бандитская разборка в Броварах Киевской области в конце мая 2020 года. В СМИ тогда появились утечки, что Зеленский вызвал после этих событий Авакова на ковер и заявил, что страна возвращается в 1990-е годы. После этого профильный комитет Рады анонсировал обсуждение отставки министра, которую в конечном итоге утвердили вскоре на заседании парламента.
После этого Аваков отошел от активной политической деятельности и ушел в тень.
Почему именно Аваков
Выбор Авакова американцами не удивляет, так как именно тогдашний глава МВД был ответственен за реформу правоохранительной системы Украины, которую проводили местные власти под диктовку США.
Связи с заокеанскими кураторами, судя по всему, сохраняются у экс-министра по сей день. В феврале прошлого года он встречался в Киеве с бывшими послами Соединенных Штатов на Украине.
"Поговорили о пути к скорейшей победе и чем еще могут помочь нам в этой ужасной войне США и страны-союзники. Спасибо народу и правительству США. Ваша поддержка неоценима!" - прокомментировал он эту встречу у себя в соцсетях.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Арсен АваковАрсен Аваков и экс-послы США на Украине
Арсен Аваков и экс-послы США на Украине - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Арсен Аваков
Арсен Аваков и экс-послы США на Украине
Еще одна причина, по которой Аваков рассматривается как возможный будущий ставленник Соединенных Штатов на Украине – его связи с националистами.
Не секрет, что именно экс-глава МВД Украины стоял за созданием многих добробатов и подразделений из ультраправых, которые получили "крышу" МВД и принимали участие в боевых действиях в Донбассе в качестве формирований министерства внутренних дел.
© azov.org.uaАваков Азов
Аваков Азов
© azov.org.ua
Аваков Азов
Отношения с радикалами у нынешней власти сейчас непростые. Те же представители "Азова"**, который в свое время курировал Аваков, недовольны тем, как Зеленский работает над освобождением их "побратимов" из плена.
В свете возможных мирных переговоров именно Аваков, как могут полагать американцы, сможет взять националистическую "вольницу" под контроль и погасить вероятные "зрадные" настроения среди неонацистов.
А есть ли о чем говорить?
После начала СВО Аваков периодически публикует в соцсетях посты, в которых рассказывает о своей помощи армии. Он, к примеру, несколько раз проводил благотворительные аукционы "Превратим вино в берцы", в ходе которых экс-министр распродавал вино из своей коллекции, а на вырученные деньги закупал обувь для военнослужащих. За это время он также запустил на свои деньги производства некоей украинской разработки, которая представляет собой систему видеомониторинга.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Арсен АваковАрсен Аваков
Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Арсен Аваков
Арсен Аваков
Не ясно только, каким образом Вашингтон намерен продвигать Авакова как переговорщика с Москвой.
В России на бывшего главу МВД Украины заведены уголовные дела по статьям о применении запрещенных средств и методов ведения войны, похищении человека организованной группой, убийстве двух и более лиц, возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, а также воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Он объявлен в розыск.
Впрочем, хрен редьки не слаще. После вторжения ВСУ в Курскую область, убийства мирных граждан президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Киевом невозможны.
"О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. О чем с ними вообще можно говорить", - заявил он накануне.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
** Деятельность организации запрещена в РФ.
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияСШААрсен АваковСлужба внешней разведкиВладимир Зеленский
 
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