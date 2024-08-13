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Вторжение ВСУ в Курскую область имеет для Зеленского медийное значение - немецкий военный
Вторжение ВСУ в Курскую область имеет для Зеленского медийное значение - немецкий военный - 13.08.2024 Украина.ру
Вторжение ВСУ в Курскую область имеет для Зеленского медийное значение - немецкий военный
Операция ВСУ в Курской области призвана продемонстрировать оправданность западных оружейных поставок на Украину и имеет скорее пропагандистский эффект. Об этом 13 августа заявил РИА "Новости" бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад
2024-08-13T13:59
2024-08-13T13:59
2024-08-13T13:59
новости
курская область
украина
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"Это наступление имеет для Зеленского скорее символическое, политическое и медийное значение, подобно прошлогодним успешным, но ограниченным в территориальном масштабе украинским наступлениям, в ходе которых не удалось прорвать российскую линию обороны. Наступление в Курской области призвано показать, что западные поставки оружия имеют позитивный эффект, а также отвлечь внимание от очень сложной для Украины военной ситуации на Донбассе", - заявил немецкий генерал.Вад считает, что операция ВСУ в Курской области не имеет особого военного смысла: Украина лишь растянула линию боевого соприкосновения, для удержания которой ей и без того приходилось прилагать значительные усилия. Эксперт уверен, что у ВСУ недостаточно сил ни для продолжения наступления в направлении Курска, ни для постоянного удержания занятых территорий."Я не уверен, что украинцы таким образом хотят улучшить свою переговорную позицию. Наступление в этом регионе (Курской области - ред.) для этого недостаточно перспективно и устойчиво. Оно также не улучшит общую военную ситуацию для Украины. Тем не менее было бы хорошо, если бы обе стороны - Россия и Украина - вскоре начали переговоры", - добавил бывший военный советник главы правительства Германии.ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Белгородской, Брянской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО). Подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операцииКак сообщала Украина.ру, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область Тем временем МИД России обратил внимание на последствия милитаризации Западом киевского режима. Подробности в публикации Украина.ру "Очнись, планета": Захарова призвала мир осудить восхваление нацистских офицеров бундесвером ФРГ
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новости, курская область, украина, германия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, сво
Новости, Курская область, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО
Вторжение ВСУ в Курскую область имеет для Зеленского медийное значение - немецкий военный
Операция ВСУ в Курской области призвана продемонстрировать оправданность западных оружейных поставок на Украину и имеет скорее пропагандистский эффект. Об этом 13 августа заявил РИА "Новости" бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад
"Это наступление имеет для Зеленского скорее символическое, политическое и медийное значение, подобно прошлогодним успешным, но ограниченным в территориальном масштабе украинским наступлениям, в ходе которых не удалось прорвать российскую линию обороны. Наступление в Курской области призвано показать, что западные поставки оружия имеют позитивный эффект, а также отвлечь внимание от очень сложной для Украины военной ситуации на Донбассе", - заявил немецкий генерал.
Вад считает, что операция ВСУ в Курской области не имеет особого военного смысла: Украина лишь растянула линию боевого соприкосновения, для удержания которой ей и без того приходилось прилагать значительные усилия. Эксперт уверен, что у ВСУ недостаточно сил ни для продолжения наступления в направлении Курска, ни для постоянного удержания занятых территорий.
"Я не уверен, что украинцы таким образом хотят улучшить свою переговорную позицию. Наступление в этом регионе (Курской области - ред.) для этого недостаточно перспективно и устойчиво. Оно также не улучшит общую военную ситуацию для Украины. Тем не менее было бы хорошо, если бы обе стороны - Россия и Украина - вскоре начали переговоры", - добавил бывший военный советник главы правительства Германии.
ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о введении в Белгородской, Брянской и Курской областях режима контртеррористической операции (КТО). Подробности в публикации Украина.ру В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции Тем временем МИД России обратил внимание на последствия милитаризации Западом киевского режима. Подробности в публикации Украина.ру "Очнись, планета": Захарова призвала мир осудить восхваление нацистских офицеров бундесвером ФРГ