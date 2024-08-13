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"Очнись, планета": Захарова призвала мир осудить восхваление нацистских офицеров бундесвером ФРГ
"Очнись, планета": Захарова призвала мир осудить восхваление нацистских офицеров бундесвером ФРГ - 13.08.2024 Украина.ру
"Очнись, планета": Захарова призвала мир осудить восхваление нацистских офицеров бундесвером ФРГ
Нужно бить в набат, чтобы планета очнулась по поводу того, что немецкий бундесвер включил германских военных времен Третьего Рейха в список тех, кто должен служить примером воинской доблести. Об этом заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-08-13T12:09
2024-08-13T12:09
2024-08-13T12:09
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В понедельник, 12 июля, начальник Управления готовности и обеспечения вооруженных сил Минобороны Германии Кай Роршнайдер издал директиву, в которой ряд нацистских офицеров представлен в качестве "примера военного превосходства, оперативной готовности и воли к борьбе для достижения цели"."Бригадный генерал Хайнц Карст. Получил Железный крест 1-й степени на Восточном фронте. Едва ли – за гуманитарную миссию. Полковник Эрих Хартманн, 352 воздушные победы за Люфтваффе. Во время Курской битвы в июле 1943 года, взлетев с аэродрома вблизи хутора Угрим, он сбил за один день 7 советских самолётов. В августе 1943 года на его счету было 49, а в сентябре он записал на счёт ещё 24 сбитых самолёта. Контр-адмирал Эрих Топп, один из самых успешных командиров Кригсмарине. Естественно – старый член нацистской партии. А ещё – СС-овец со стажем", - перечислила Захарова.Она напомнила, что "новые старые герои бундесвера 80 лет считались во всём мире военными преступниками", хотя при попустительстве оккупационных сил США, Британии и Франции их в 50-е 20-го века их взяли на службу в армию Западной Германии, "чтобы держать в страхе свой ещё не забывший ужасы национал-социализма народ и создавать напряжение в Европе".Ранее ряд немецких СМИ опубликовал выдержки из внутренней рассылки генерал-лейтенанта Кая Роршнайдера, согласно которым министерство обороны Германии намерено расширить составленный в 2018 году "указ о традициях", который регламентирует "культуру памяти" в немецких войсках. Представитель Минобороны Германии Арне Коллац подтвердил, что в указе намерены впервые начать чтить - наравне с участниками сопротивления нацистскому режиму - память некоторых членов Вермахта, которые после падения Третьего Рейха участвовали в построении новой армии ФРГ и открыто дистанцировались от своего прошлого.В СМИ ранее писали, что список был дополнен в связи с требованиями министра обороны Бориса Писториуса о "боевой готовности" бундесвера на фоне украинского конфликта. О воспитании нацистов - в материале Отравленные пирожки и выстрелы в спину: командир батальона о том, как Украина 10 лет воспитывала нацистов на сайте Украина.ру.
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новости, германия, россия, украина, мария захарова, минобороны, вермахт, адольф гитлер
Новости, Германия, Россия, Украина, Мария Захарова, Минобороны, вермахт, Адольф Гитлер
"Очнись, планета": Захарова призвала мир осудить восхваление нацистских офицеров бундесвером ФРГ
Нужно бить в набат, чтобы планета очнулась по поводу того, что немецкий бундесвер включил германских военных времен Третьего Рейха в список тех, кто должен служить примером воинской доблести. Об этом заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В понедельник, 12 июля, начальник Управления готовности и обеспечения вооруженных сил Минобороны Германии Кай Роршнайдер издал директиву, в которой ряд нацистских офицеров представлен в качестве "примера военного превосходства, оперативной готовности и воли к борьбе для достижения цели".
"Бригадный генерал Хайнц Карст. Получил Железный крест 1-й степени на Восточном фронте. Едва ли – за гуманитарную миссию. Полковник Эрих Хартманн, 352 воздушные победы за Люфтваффе.
Во время Курской битвы в июле 1943 года, взлетев с аэродрома вблизи хутора Угрим, он сбил за один день 7 советских самолётов. В августе 1943 года на его счету было 49, а в сентябре он записал на счёт ещё 24 сбитых самолёта. Контр-адмирал Эрих Топп, один из самых успешных командиров Кригсмарине. Естественно – старый член нацистской партии. А ещё – СС-овец со стажем", - перечислила Захарова.
Она напомнила, что "новые старые герои бундесвера 80 лет считались во всём мире военными преступниками", хотя при попустительстве оккупационных сил США, Британии и Франции их в 50-е 20-го века их взяли на службу в армию Западной Германии, "чтобы держать в страхе свой ещё не забывший ужасы национал-социализма народ и создавать напряжение в Европе".
"Вернулись на Украину обманом. Возвращаются в Молдову хитростью. Пытаются вернуться в Россию силой. Бывшие нацисты вновь стали "героями" Германии. Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась!" - резюмировала Захарова.
Ранее ряд немецких СМИ опубликовал выдержки из внутренней рассылки генерал-лейтенанта Кая Роршнайдера, согласно которым министерство обороны Германии намерено расширить составленный в 2018 году "указ о традициях", который регламентирует "культуру памяти" в немецких войсках.
Представитель Минобороны Германии Арне Коллац подтвердил, что в указе намерены впервые начать чтить - наравне с участниками сопротивления нацистскому режиму - память некоторых членов Вермахта, которые после падения Третьего Рейха участвовали в построении новой армии ФРГ и открыто дистанцировались от своего прошлого.
В СМИ ранее писали, что список был дополнен в связи с требованиями министра обороны Бориса Писториуса о "боевой готовности" бундесвера на фоне украинского конфликта.