"Очнись, планета": Захарова призвала мир осудить восхваление нацистских офицеров бундесвером ФРГ - 13.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240813/1056836540.html
"Очнись, планета": Захарова призвала мир осудить восхваление нацистских офицеров бундесвером ФРГ
"Очнись, планета": Захарова призвала мир осудить восхваление нацистских офицеров бундесвером ФРГ - 13.08.2024 Украина.ру
"Очнись, планета": Захарова призвала мир осудить восхваление нацистских офицеров бундесвером ФРГ
Нужно бить в набат, чтобы планета очнулась по поводу того, что немецкий бундесвер включил германских военных времен Третьего Рейха в список тех, кто должен служить примером воинской доблести. Об этом заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-08-13T12:09
2024-08-13T12:09
новости
германия
россия
украина
мария захарова
минобороны
вермахт
адольф гитлер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_e72663d6b6a54064b10207d16b529ff5.jpg
В понедельник, 12 июля, начальник Управления готовности и обеспечения вооруженных сил Минобороны Германии Кай Роршнайдер издал директиву, в которой ряд нацистских офицеров представлен в качестве "примера военного превосходства, оперативной готовности и воли к борьбе для достижения цели"."Бригадный генерал Хайнц Карст. Получил Железный крест 1-й степени на Восточном фронте. Едва ли – за гуманитарную миссию. Полковник Эрих Хартманн, 352 воздушные победы за Люфтваффе. Во время Курской битвы в июле 1943 года, взлетев с аэродрома вблизи хутора Угрим, он сбил за один день 7 советских самолётов. В августе 1943 года на его счету было 49, а в сентябре он записал на счёт ещё 24 сбитых самолёта. Контр-адмирал Эрих Топп, один из самых успешных командиров Кригсмарине. Естественно – старый член нацистской партии. А ещё – СС-овец со стажем", - перечислила Захарова.Она напомнила, что "новые старые герои бундесвера 80 лет считались во всём мире военными преступниками", хотя при попустительстве оккупационных сил США, Британии и Франции их в 50-е 20-го века их взяли на службу в армию Западной Германии, "чтобы держать в страхе свой ещё не забывший ужасы национал-социализма народ и создавать напряжение в Европе".Ранее ряд немецких СМИ опубликовал выдержки из внутренней рассылки генерал-лейтенанта Кая Роршнайдера, согласно которым министерство обороны Германии намерено расширить составленный в 2018 году "указ о традициях", который регламентирует "культуру памяти" в немецких войсках. Представитель Минобороны Германии Арне Коллац подтвердил, что в указе намерены впервые начать чтить - наравне с участниками сопротивления нацистскому режиму - память некоторых членов Вермахта, которые после падения Третьего Рейха участвовали в построении новой армии ФРГ и открыто дистанцировались от своего прошлого.В СМИ ранее писали, что список был дополнен в связи с требованиями министра обороны Бориса Писториуса о "боевой готовности" бундесвера на фоне украинского конфликта. О воспитании нацистов - в материале Отравленные пирожки и выстрелы в спину: командир батальона о том, как Украина 10 лет воспитывала нацистов на сайте Украина.ру.
германия
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9e10f4b9c221b9d3af1daf937b4879f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, россия, украина, мария захарова, минобороны, вермахт, адольф гитлер
Новости, Германия, Россия, Украина, Мария Захарова, Минобороны, вермахт, Адольф Гитлер

"Очнись, планета": Захарова призвала мир осудить восхваление нацистских офицеров бундесвером ФРГ

12:09 13.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Нужно бить в набат, чтобы планета очнулась по поводу того, что немецкий бундесвер включил германских военных времен Третьего Рейха в список тех, кто должен служить примером воинской доблести. Об этом заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В понедельник, 12 июля, начальник Управления готовности и обеспечения вооруженных сил Минобороны Германии Кай Роршнайдер издал директиву, в которой ряд нацистских офицеров представлен в качестве "примера военного превосходства, оперативной готовности и воли к борьбе для достижения цели".
"Бригадный генерал Хайнц Карст. Получил Железный крест 1-й степени на Восточном фронте. Едва ли – за гуманитарную миссию. Полковник Эрих Хартманн, 352 воздушные победы за Люфтваффе.
Во время Курской битвы в июле 1943 года, взлетев с аэродрома вблизи хутора Угрим, он сбил за один день 7 советских самолётов. В августе 1943 года на его счету было 49, а в сентябре он записал на счёт ещё 24 сбитых самолёта. Контр-адмирал Эрих Топп, один из самых успешных командиров Кригсмарине. Естественно – старый член нацистской партии. А ещё – СС-овец со стажем", - перечислила Захарова.
Она напомнила, что "новые старые герои бундесвера 80 лет считались во всём мире военными преступниками", хотя при попустительстве оккупационных сил США, Британии и Франции их в 50-е 20-го века их взяли на службу в армию Западной Германии, "чтобы держать в страхе свой ещё не забывший ужасы национал-социализма народ и создавать напряжение в Европе".
"Вернулись на Украину обманом. Возвращаются в Молдову хитростью. Пытаются вернуться в Россию силой. Бывшие нацисты вновь стали "героями" Германии. Мы должны бить в набат, чтобы планета очнулась!" - резюмировала Захарова.
Ранее ряд немецких СМИ опубликовал выдержки из внутренней рассылки генерал-лейтенанта Кая Роршнайдера, согласно которым министерство обороны Германии намерено расширить составленный в 2018 году "указ о традициях", который регламентирует "культуру памяти" в немецких войсках.
Представитель Минобороны Германии Арне Коллац подтвердил, что в указе намерены впервые начать чтить - наравне с участниками сопротивления нацистскому режиму - память некоторых членов Вермахта, которые после падения Третьего Рейха участвовали в построении новой армии ФРГ и открыто дистанцировались от своего прошлого.
В СМИ ранее писали, что список был дополнен в связи с требованиями министра обороны Бориса Писториуса о "боевой готовности" бундесвера на фоне украинского конфликта.
О воспитании нацистов - в материале Отравленные пирожки и выстрелы в спину: командир батальона о том, как Украина 10 лет воспитывала нацистов на сайте Украина.ру.
 
НовостиГерманияРоссияУкраинаМария ЗахароваМиноборонывермахтАдольф Гитлер
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:31Генштаб ВСУ объявил об особом режиме пропуска на Сумщину
12:15Россия отзывает лицензии у иностранных компаний, восстанавливающих советскую технику для ВСУ
12:09Белорусские ракетчики и артиллеристы отработают в России ракетные удары с боевыми пусками
12:09США нашли замену Зеленскому. Названа фамилия, готовится смена режима
12:09"Очнись, планета": Захарова призвала мир осудить восхваление нацистских офицеров бундесвером ФРГ
12:07Сотрудницу Южного военного округа задержали по подозрению в госизмене
12:07"Хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие" – Захарова
12:02Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник
11:59"Это уже война?": эксперты о том, какова роль Украины в событиях на Курщине и почему именно сейчас
11:56"Молдавия готовится к войне?": Санду спросили о строительстве 23 новых военных объектов
11:10"Замочим террористов в сортире": Мухин о последствиях атак Украины на Курскую и Запорожскую АЭС
11:00В Службе внешней разведки РФ рассказали, как Штаты вынудят Зеленского покинуть пост
10:03Служба внешней разведки РФ рассказала, кем США планируют заменить Зеленского
09:43Творит безумства. Служба внешней разведки РФ указала на недовольство Зеленским в американской элите
09:00Ответственность за атаку на РФ, провалы ВСУ, признания Трампа. Главное на Украине на утро 13 августа
08:15Ядерный терроризм как последняя фаза украинского кризиса: эксперты с Украины о происходящем
08:06Главное за ночь 13 августа
07:37Донецкий фронт. Российская армия подходит к Угледару с севера
07:01Народ, который теряет все. Происходит ли в Сербии майдан, и если да, тогда какой
06:30Михаил Поликарпов: ВСУ играют ва-банк под Курском, как немцы в Арденнах в 1945 году
Лента новостейМолния