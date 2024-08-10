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В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции

В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции - 10.08.2024 Украина.ру

В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции (КТО) действует в Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом говорится в решении директора ФСБ РФ Александра Бортникова, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК)

2024-08-10T09:39

2024-08-10T09:39

2024-08-10T09:39

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"В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, Директором ФСБ России А.В. Бортниковым принято решение организовать с 9 августа 2024 г. проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях", - сказано в официальном сообщении.Режим КТО предусмотрен ст. 11 федерального закона № 35-ФЗ от 6 марта 2006 г. "О противодействии терроризму". Особый правовой режим предусматривает ряд ограничений и дополнительных мер госорганов, направленных на обеспечение безопасности граждан, поддержание правопорядка и усиление защищённости объектов."Результатом террористической атаки на территорию Курской области подразделений вооруженных сил Украины стали жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов и иных гражданских объектов",- констатировали в НАК.Об этом также говорится в публикации Украина.ру В Курской области введён режим контртеррористической операции"Обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня",- сообщал накануне ТГ-канал Дума ТВ. Подробности в публикации Украина.ру Депутаты Госдумы от Курской области рассказали о помощи эвакуированным

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новости, курская область, россия, украина, александр бортников, фсб, белгородская область, брянская область, сво, терроризм, спецслужба, национальная безопасность, дрг, всу