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В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции - 10.08.2024 Украина.ру
В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
Режим контртеррористической операции (КТО) действует в Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом говорится в решении директора ФСБ РФ Александра Бортникова, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК)
2024-08-10T09:39
2024-08-10T09:39
2024-08-10T09:39
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"В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, Директором ФСБ России А.В. Бортниковым принято решение организовать с 9 августа 2024 г. проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях", - сказано в официальном сообщении.Режим КТО предусмотрен ст. 11 федерального закона № 35-ФЗ от 6 марта 2006 г. "О противодействии терроризму". Особый правовой режим предусматривает ряд ограничений и дополнительных мер госорганов, направленных на обеспечение безопасности граждан, поддержание правопорядка и усиление защищённости объектов."Результатом террористической атаки на территорию Курской области подразделений вооруженных сил Украины стали жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов и иных гражданских объектов",- констатировали в НАК.Об этом также говорится в публикации Украина.ру В Курской области введён режим контртеррористической операции"Обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня",- сообщал накануне ТГ-канал Дума ТВ. Подробности в публикации Украина.ру Депутаты Госдумы от Курской области рассказали о помощи эвакуированным
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, украина, александр бортников, фсб, белгородская область, брянская область, сво, терроризм, спецслужба, национальная безопасность, дрг, всу
Новости, Курская область, Россия, Украина, Александр Бортников, ФСБ, Белгородская область, Брянская область, СВО, терроризм, спецслужба, национальная безопасность, ДРГ, ВСУ
В Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции
Режим контртеррористической операции (КТО) действует в Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом говорится в решении директора ФСБ РФ Александра Бортникова, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК)
"В целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, Директором ФСБ России А.В. Бортниковым принято решение организовать с 9 августа 2024 г. проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях", - сказано в официальном сообщении.
Режим КТО предусмотрен ст. 11 федерального закона № 35-ФЗ от 6 марта 2006 г. "О противодействии терроризму". Особый правовой режим предусматривает ряд ограничений и дополнительных мер госорганов, направленных на обеспечение безопасности граждан, поддержание правопорядка и усиление защищённости объектов.
"Результатом террористической атаки на территорию Курской области подразделений вооруженных сил Украины стали жертвы среди мирного населения, разрушение жилых домов и иных гражданских объектов",- констатировали в НАК.
"Обстановка в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального уровня",-
сообщал накануне ТГ-канал Дума ТВ. Подробности в публикации Украина.ру Депутаты Госдумы от Курской области рассказали о помощи эвакуированным