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СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область

СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область - 07.08.2024 Украина.ру

СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область

Вторжению украинских военнослужащих в Курскую область будет дана уголовно-правовая оценка. Об этом 7 августа заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко

2024-08-07T14:20

2024-08-07T14:20

2024-08-07T14:20

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уголовное дело

следственный комитет рф

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"По факту нападения вооруженных формирований Украины на приграничные населенные пункты Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие", - заявила официальный представитель российского Следкома.По данным ведомства, результате вышеуказанных преступных действий пострадали не только военнослужащие, но также десятки мирных граждан, включая детей.Петренко отметила также, что российские следователи уже "принимают исчерпывающие меры для установления лиц из числа вооруженных формирований Украины, которые отдавали и исполняли преступные приказы об атаке гражданских объектов".Накануне, 6 августа секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу сообщил журналистам, что за два месяца СВО российская армия освободила 420 квадратных километров и "войска движутся вперёд". При этом потери ВСУ с 14 июня составили более 115 тыс человек и 3 тыс бронетехники.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на Курскую область является очередным терактом против мирного населения. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области. При атаке ВСУ обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры, есть раненые и погибшие среди мирных жителей.О развитии событий читайте в публикации Украина.ру Алаудинов объяснил, как ВСУ проникли в Курскую область и чем ответят ВС РФ

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