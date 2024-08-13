Ищенко: Украина пробует наступать в Курской области, потому что проигрывает, у нее нет других вариантов - 13.08.2024 Украина.ру
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Ищенко: Украина пробует наступать в Курской области, потому что проигрывает, у нее нет других вариантов
Ищенко: Украина пробует наступать в Курской области, потому что проигрывает, у нее нет других вариантов - 13.08.2024 Украина.ру
Ищенко: Украина пробует наступать в Курской области, потому что проигрывает, у нее нет других вариантов
Единственный шанс для Киева — это попытаться психологически надавить на российское население. Для этого Киеву надо устроить какую-то серьезную провокацию, продемонстрировать свои возможности наступать на территории РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-08-13T03:30
2024-08-13T03:30
новости
киев
курская область
украина
ростислав ищенко
владимир зеленский
александр сырский
всу
вс рф
нападение
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Власти Украины считают, что наступательными действиями в Курской области они могут усилить свои переговорные позиции. Можно поставить себя на место Владимира Зеленского или главкома ВСУ Александра Сырского, которым надо укрепить эти позиции, подчеркнул эксперт.Для этого Киеву надо устроить какую-то серьезную провокацию, продемонстрировать свои возможности наступать на российской территории. Вот это и делают киевские власти. Показывают свои возможности, подчеркнул Ищенко.Другое дело, что украинские власти принесут в жертву очередные несколько тысяч человек, и на этом дело закончится. Но у Киева сейчас нет других вариантов. То есть, если они не пробуют наступать в Курскую область, они однозначно проигрывают, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.руПодробно о ситуации в приграничных районах Курской области - в интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, курская область, украина, ростислав ищенко, владимир зеленский, александр сырский, всу, вс рф, нападение, наступление
Новости, Киев, Курская область, Украина, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Александр Сырский, ВСУ, ВС РФ, нападение, наступление

Ищенко: Украина пробует наступать в Курской области, потому что проигрывает, у нее нет других вариантов

03:30 13.08.2024
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Единственный шанс для Киева — это попытаться психологически надавить на российское население. Для этого Киеву надо устроить какую-то серьезную провокацию, продемонстрировать свои возможности наступать на территории РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Власти Украины считают, что наступательными действиями в Курской области они могут усилить свои переговорные позиции. Можно поставить себя на место Владимира Зеленского или главкома ВСУ Александра Сырского, которым надо укрепить эти позиции, подчеркнул эксперт.
"Что вы будете делать? Допустим, вы не нападаете на Курскую область. Ждете, пока вас прогонят за Днепр и запрут во Львове? Так это не усилит ваши переговорные позиции. Единственный ваш шанс — это попытаться психологически надавить на российское население", - отметил обозреватель.
Для этого Киеву надо устроить какую-то серьезную провокацию, продемонстрировать свои возможности наступать на российской территории. Вот это и делают киевские власти. Показывают свои возможности, подчеркнул Ищенко.
Другое дело, что украинские власти принесут в жертву очередные несколько тысяч человек, и на этом дело закончится. Но у Киева сейчас нет других вариантов. То есть, если они не пробуют наступать в Курскую область, они однозначно проигрывают, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.ру
Подробно о ситуации в приграничных районах Курской области - в интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 07:00
Ростислав Ищенко о приближающемся крахе Украины и уроках СВО образца 2008 года в ГрузииЕсли бы Украина была в нормальном состоянии, разрыв отношений со странами Африки стал бы для нее серьезным ударом. Но когда она находится в состоянии военно-политической катастрофы, и речь идет о том, сколько ей месяцев осталось существовать, то для нее это все равно, что объявление Аргентиной войны Германии в 1945 году
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Потери в быстром отступлении: Ищенко о том, почему падение Покровска обернется катастрофой для Украины
05:30Через пару недель: Полищук о том, когда ВС РФ размотают ВСУ в Курской области и "закроют все вопросы"
05:15"С разгона зашли вглубь территории": Полищук о том, где ВСУ собирали ударные группы для атаки в Курске
05:00"Ворвались в село и вывесили флаг": Ищенко о том, как Киев использует тактику психологического давления
04:45Фронт держится с трудом: эксперт раскрыл, какие резервы останутся у ВСУ после перемалывания под Курском
04:30Ищенко: Украина не может победить Россию на поле боя и поэтому делает ставку на "психологический слом"
04:15Ищенко объяснил, почему ВСУ уже не могут восполнить потери и стабилизировать ситуацию на фронте
04:00"Утопающий хватается за соломинку": Ищенко раскрыл, почему удар по Курску - это последний шанс для Киева
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03:30Ищенко: Украина пробует наступать в Курской области, потому что проигрывает, у нее нет других вариантов
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03:00"Противника не проспали": Полищук рассказал, почему ВСУ смогли зайти на территорию в Курской области
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