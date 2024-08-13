Ищенко: Украина пробует наступать в Курской области, потому что проигрывает, у нее нет других вариантов
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Единственный шанс для Киева — это попытаться психологически надавить на российское население. Для этого Киеву надо устроить какую-то серьезную провокацию, продемонстрировать свои возможности наступать на территории РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Власти Украины считают, что наступательными действиями в Курской области они могут усилить свои переговорные позиции. Можно поставить себя на место Владимира Зеленского или главкома ВСУ Александра Сырского, которым надо укрепить эти позиции, подчеркнул эксперт.
"Что вы будете делать? Допустим, вы не нападаете на Курскую область. Ждете, пока вас прогонят за Днепр и запрут во Львове? Так это не усилит ваши переговорные позиции. Единственный ваш шанс — это попытаться психологически надавить на российское население", - отметил обозреватель.
Для этого Киеву надо устроить какую-то серьезную провокацию, продемонстрировать свои возможности наступать на российской территории. Вот это и делают киевские власти. Показывают свои возможности, подчеркнул Ищенко.
Другое дело, что украинские власти принесут в жертву очередные несколько тысяч человек, и на этом дело закончится. Но у Киева сейчас нет других вариантов. То есть, если они не пробуют наступать в Курскую область, они однозначно проигрывают, резюмировал собеседник издания.
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