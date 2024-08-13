https://ukraina.ru/20240813/1056814528.html

Ищенко: Украина пробует наступать в Курской области, потому что проигрывает, у нее нет других вариантов

Ищенко: Украина пробует наступать в Курской области, потому что проигрывает, у нее нет других вариантов - 13.08.2024 Украина.ру

Ищенко: Украина пробует наступать в Курской области, потому что проигрывает, у нее нет других вариантов

Единственный шанс для Киева — это попытаться психологически надавить на российское население. Для этого Киеву надо устроить какую-то серьезную провокацию, продемонстрировать свои возможности наступать на территории РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-08-13T03:30

2024-08-13T03:30

2024-08-13T03:30

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киев

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украина

ростислав ищенко

владимир зеленский

александр сырский

всу

вс рф

нападение

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Власти Украины считают, что наступательными действиями в Курской области они могут усилить свои переговорные позиции. Можно поставить себя на место Владимира Зеленского или главкома ВСУ Александра Сырского, которым надо укрепить эти позиции, подчеркнул эксперт.Для этого Киеву надо устроить какую-то серьезную провокацию, продемонстрировать свои возможности наступать на российской территории. Вот это и делают киевские власти. Показывают свои возможности, подчеркнул Ищенко.Другое дело, что украинские власти принесут в жертву очередные несколько тысяч человек, и на этом дело закончится. Но у Киева сейчас нет других вариантов. То есть, если они не пробуют наступать в Курскую область, они однозначно проигрывают, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: После потери Покровска ВСУ побегут до Днепра, оставив сгоревшую технику под Курском на сайте Украина.руПодробно о ситуации в приграничных районах Курской области - в интервью Романа Шкурлатова: Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый контрнаступ ВСУ на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240812/1056798170.html

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новости, киев, курская область, украина, ростислав ищенко, владимир зеленский, александр сырский, всу, вс рф, нападение, наступление