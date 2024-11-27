Главное за ночь 27 ноября
Этой ночью ВС РФ снова нанесли масштабный удар по целям на Украине. Взрывы звучали в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Хмельницкой областями. Также удар был нанесен по объектам противника в Житомире, оккупированном Краматорске, Харькове. Серии взрывов вокруг пригородов Киева не прекращались всю ночь.
ПВО за ночь перехватила и уничтожила 22 украинских БПЛА над российскими регионами: 10 - над Ростовской областью, семь - над Белгородской, два - над Воронежской и по одному – над Курской, Брянской и Смоленской областями, - Минобороны РФ.
О следующих продвижениях на фронте сообщают Два Майора:
О следующих продвижениях на фронте сообщают Два Майора:
- на Покровском направлении расширяется зона контроля ВС РФ в районе н.п. Петровка;
- на Времевском направлении ВС РФ продвигаются в районе Раздольного и продавливают оборону ВСУ в лесополосах восточнее Великой (Большой) Новосёлки. Одновременно с юго-запада наши войска ведут наступление из района Ровнополя;
- в Запорожской области произошло повреждение на линии электропередач, нарушив электроснабжение региона, - губернатор. Электроснабжение будет восстановлено в полном объёме самое ближайшее время. Социально-значимые объекты подключены к резервным источникам питания.
Украинский кризис очень далек от политико-дипломатического урегулирования, о чем говорит ситуация "на поле боя", заявил Сергей Лавров.
"Эскалационным шагом стало нанесение ракетных ударов вглубь территории нашей страны", - сказал министр в интервью "Российской газете".
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Анпилогов раскрыл, как ВС РФ режут оборону ВСУ в Великой Новоселке, используя опыт Авдеевки и Угледара на сайте Украина.ру.