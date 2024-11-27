Главное за ночь 27 ноября - 27.11.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 27 ноября
Главное за ночь 27 ноября - 27.11.2024 Украина.ру
Главное за ночь 27 ноября
Этой ночью ВС РФ снова нанесли масштабный удар по целям на Украине. Взрывы звучали в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Хмельницкой областями. Также удар был... Украина.ру, 27.11.2024
2024-11-27T08:06
2024-11-27T08:06
россия
тайвань
украина
сергей лавров
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
ввс
новости
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Этой ночью ВС РФ снова нанесли масштабный удар по целям на Украине. Взрывы звучали в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Хмельницкой областями. Также удар был нанесен по объектам противника в Житомире, оккупированном Краматорске, Харькове. Серии взрывов вокруг пригородов Киева не прекращались всю ночь.ПВО за ночь перехватила и уничтожила 22 украинских БПЛА над российскими регионами: 10 - над Ростовской областью, семь - над Белгородской, два - над Воронежской и по одному – над Курской, Брянской и Смоленской областями, - Минобороны РФ.О следующих продвижениях на фронте сообщают Два Майора:- на Покровском направлении расширяется зона контроля ВС РФ в районе н.п. Петровка;- на Времевском направлении ВС РФ продвигаются в районе Раздольного и продавливают оборону ВСУ в лесополосах восточнее Великой (Большой) Новосёлки. Одновременно с юго-запада наши войска ведут наступление из района Ровнополя;- в Запорожской области произошло повреждение на линии электропередач, нарушив электроснабжение региона, - губернатор. Электроснабжение будет восстановлено в полном объёме самое ближайшее время. Социально-значимые объекты подключены к резервным источникам питания.Украинский кризис очень далек от политико-дипломатического урегулирования, о чем говорит ситуация "на поле боя", заявил Сергей Лавров.Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу с 04.00 утра среды по местному времени (05.00 мск). При этом израильские ВВС нанесли серию ударов по южному пригороду Бейрута менее чем за час до его вступления в силу.Попытки добиться независимости с помощью США неизбежно приведут Тайвань к горестному финалу, - официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Анпилогов раскрыл, как ВС РФ режут оборону ВСУ в Великой Новоселке, используя опыт Авдеевки и Угледара на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, тайвань, украина, сергей лавров, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, ввс, новости
Россия, Тайвань, Украина, Сергей Лавров, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, ВВС, Новости

Главное за ночь 27 ноября

08:06 27.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Этой ночью ВС РФ снова нанесли масштабный удар по целям на Украине. Взрывы звучали в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Хмельницкой областями. Также удар был нанесен по объектам противника в Житомире, оккупированном Краматорске, Харькове. Серии взрывов вокруг пригородов Киева не прекращались всю ночь.
ПВО за ночь перехватила и уничтожила 22 украинских БПЛА над российскими регионами: 10 - над Ростовской областью, семь - над Белгородской, два - над Воронежской и по одному – над Курской, Брянской и Смоленской областями, - Минобороны РФ.

О следующих продвижениях на фронте сообщают Два Майора:
- на Покровском направлении расширяется зона контроля ВС РФ в районе н.п. Петровка;
- на Времевском направлении ВС РФ продвигаются в районе Раздольного и продавливают оборону ВСУ в лесополосах восточнее Великой (Большой) Новосёлки. Одновременно с юго-запада наши войска ведут наступление из района Ровнополя;
- в Запорожской области произошло повреждение на линии электропередач, нарушив электроснабжение региона, - губернатор. Электроснабжение будет восстановлено в полном объёме самое ближайшее время. Социально-значимые объекты подключены к резервным источникам питания.
Украинский кризис очень далек от политико-дипломатического урегулирования, о чем говорит ситуация "на поле боя", заявил Сергей Лавров.

"Эскалационным шагом стало нанесение ракетных ударов вглубь территории нашей страны", - сказал министр в интервью "Российской газете".

Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу с 04.00 утра среды по местному времени (05.00 мск). При этом израильские ВВС нанесли серию ударов по южному пригороду Бейрута менее чем за час до его вступления в силу.
Попытки добиться независимости с помощью США неизбежно приведут Тайвань к горестному финалу, - официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Анпилогов раскрыл, как ВС РФ режут оборону ВСУ в Великой Новоселке, используя опыт Авдеевки и Угледара на сайте Украина.ру.
 
РоссияТайваньУкраинаСергей ЛавровАлексей АнпилоговВооруженные силы УкраиныВВСНовости
 
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