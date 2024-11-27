https://ukraina.ru/20241127/1059238060.html

Главное за ночь 27 ноября

Главное за ночь 27 ноября - 27.11.2024 Украина.ру

Главное за ночь 27 ноября

Этой ночью ВС РФ снова нанесли масштабный удар по целям на Украине. Взрывы звучали в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Хмельницкой областями. Также удар был... Украина.ру, 27.11.2024

2024-11-27T08:06

2024-11-27T08:06

2024-11-27T08:06

россия

тайвань

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сергей лавров

алексей анпилогов

вооруженные силы украины

ввс

новости

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Этой ночью ВС РФ снова нанесли масштабный удар по целям на Украине. Взрывы звучали в Днепропетровской, Киевской, Сумской, Хмельницкой областями. Также удар был нанесен по объектам противника в Житомире, оккупированном Краматорске, Харькове. Серии взрывов вокруг пригородов Киева не прекращались всю ночь.ПВО за ночь перехватила и уничтожила 22 украинских БПЛА над российскими регионами: 10 - над Ростовской областью, семь - над Белгородской, два - над Воронежской и по одному – над Курской, Брянской и Смоленской областями, - Минобороны РФ.О следующих продвижениях на фронте сообщают Два Майора:- на Покровском направлении расширяется зона контроля ВС РФ в районе н.п. Петровка;- на Времевском направлении ВС РФ продвигаются в районе Раздольного и продавливают оборону ВСУ в лесополосах восточнее Великой (Большой) Новосёлки. Одновременно с юго-запада наши войска ведут наступление из района Ровнополя;- в Запорожской области произошло повреждение на линии электропередач, нарушив электроснабжение региона, - губернатор. Электроснабжение будет восстановлено в полном объёме самое ближайшее время. Социально-значимые объекты подключены к резервным источникам питания.Украинский кризис очень далек от политико-дипломатического урегулирования, о чем говорит ситуация "на поле боя", заявил Сергей Лавров.Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу с 04.00 утра среды по местному времени (05.00 мск). При этом израильские ВВС нанесли серию ударов по южному пригороду Бейрута менее чем за час до его вступления в силу.Попытки добиться независимости с помощью США неизбежно приведут Тайвань к горестному финалу, - официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Анпилогов раскрыл, как ВС РФ режут оборону ВСУ в Великой Новоселке, используя опыт Авдеевки и Угледара на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, тайвань, украина, сергей лавров, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, ввс, новости