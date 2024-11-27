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Григорий Чупрынка: поэт, давший псевдоним командующему ОУН-УПА*

Григорий Чупрынка: поэт, давший псевдоним командующему ОУН-УПА* - 27.11.2024 Украина.ру

Григорий Чупрынка: поэт, давший псевдоним командующему ОУН-УПА*

27 ноября 1879 года в селе Гоголев Остёрского уезда Черниговской губернии родился украинский поэт Григорий Чупрынка. Любителям истории его фамилия знакома, как псевдоним Романа Шухевича, который он взял, приступая, по заданию ОУН*, к формированию УПА* осенью 1943 года. Что же связывало этих людей?

2024-11-27T08:00

2024-11-27T08:00

2024-11-27T08:00

история

1921 г

литература

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Отец Григория Чупринки, Аврам Юхимович, происходил из старого рода реестровых казаков, был человеком зажиточным, владел 40 десятинами земли. Гоголев вообще старое казацкое село – современные историки отождествляют его с летописным градом Носовым на Руди, упоминаемом в 1148 году. Как Гоголев местечко "засветилось" уже значительно позже, 25 февраля 1625 года, когда оно получило от польского короля "местную вольность". С началом восстания Богдана Хмельницкого в Гоголеве была сформирована сотня Переяславского казачьего полка, которая затем до самой ликвидации в Российской империи в 1782 году реестрового казачества входила в состав отдельного левобережного Киевского полка.По достижении семилетнего возраста родители отправили мальчика учиться в Гоголевскую народную школу, после окончания которой Грыцько продолжил обучение в Лубенской гимназии. В 1893 году он продолжил обучение в 3-й Киевской гимназии на Подоле.Грыцько поселился на Подоле. Среди живших вместе с ним гимназистов оказался земляк с Остёрского уезда Николай Галаган, дружба с которым оказалась для Чупрынки судьбоносной. Галаган вспоминал о тех днях:"Грыцько сразу в нашу жизнь внёс дух непокорства, протеста, бунтарства, даже анархичности и бурлачества. Стал верховодить на квартире и в гимназии, где был организатором разных акций против начальства и протестов против суровых правил. Учителя просто боялись вызывать его к доске, чтобы не попасть в какую-нибудь неприятную историю с отчаянным сорвиголовой".Уже в гимназические годы Грыцько стал выказывать задатки незаурядного поэтического дарования. На различные выпады в свой адрес он нередко отвечал рифмованным каламбуром или даже сатирическими стихами. Особенно гимназическим друзьям Чупрынки запомнилось, как яростно он защищал своего отца, приехавшего как-то в Киев в старомодном жупане.Однако вскоре учёба закончилось, началась взрослая жизнь киевского мещанина, к которой Григорий был плохо приспособлен. Николай Галаган пытался привлечь друга к работе в Революционной Украинской партии, в которой состоял сам, но у него это не получилось: Григорий "вечно конфликтовал с полицией, делал всяческие "выходки", а к систематической революционной работе приспособлен не был". Тем не менее деятельный характер и жажда свободы привели Чупрынку в Оглавовский кружок Украинского социал-демократического союза, относившего себя к меньшевистскому крылу РСДРП.Во время революции 1905 года, которая в Киеве вылилась в массовые беспорядки и уличные бои, товарищи отправили Григория в родные места, где он даже успел провести сельскую сходку, на которой призывал земляков не признавать царя и правительство, разделить землю поровну и не платить налоги. Власти вскоре арестовали Чупрынку и бросили в Лукьяновскую тюрьму. В 1906-м из "Лукьяновки" уже вышла сформировавшаяся заряженная на бескомпромиссную борьбу личность.Историк Владимир Дорошенко, хорошо знавший Чупрынку в послетюремный период его жизни, вспоминал:"Жил он правдивым скитальцем. Селился в каких-то "совместных" квартирах, где занимал один из углов. Водил компанию в основном с "бывшими людьми" по различным чайным и глухим углам на Демеевке или на Подоле. У него были среди преступников и проституток приятели, которые любили его и называли нашим поэтом. (…) Чувствовал себя Чупрынка хорошо только "на дне".В эти годы Григорий начал писать стихи. Первое стихотворение "Моя кобза" напечатала 13 мая 1907 года киевская газета "Рада". Первый сборник стихов "Огнецвiт" опубликовали в 1909-м. Минимизировав расходы на быт, Григорий всего себя посвятил поэзии, которая стала его средством борьбы против социальной несправедливости:"Крепко и сладостно, кровью упившись,Дремлют вражины вночиТихо с сараев плуги доставайте,Куйте в оврагах мечи".(пер. А.П. Стаценко)Такие стихотворения не публиковались, а "самиздатом" передавались из рук в руки, будоража воображение молодёжи из рабочих и крестьянских слоёв. В сегодняшнее время интернета, мобильной связи, засилья видеоконтента и "мемасиков" тяжело себе представить влияние на умы того времени рифмованного слова. Среди революционных слоёв, начиная от националистов и заканчивая большевиками, революционная поэзия Чупрынки приобрела огромную популярность. Официально же публиковались стихи другого рода, преисполненные "безутешным одиночеством" или же посвящённые родным местам, языку, истории казачества:"Рвутся, пляшут буйно волны,Бьются с морем козаки, —Легкокрылы, легкодонны,На Босфор, отвагой полны,Вихрем мчатся байдаки".(пер. на рус. И.В. Стырта)Ежегодно у Чупрынки выходило по сборнику, а то и по два стихов. Григорий стал одним из основателей модернистского журнала "Українська хата". Всего он написал 425 стихотворений и 22 рецензии на произведения современников. В литературных кругах Киева Чупрынка стал известной фигурой. Поклонники называли его "украинским Блоком", способным творить поэзию "великой силы красоты и искренности".Так прошло десять лет, пока не наступил переломный 1917 год.1 мая в Киеве на добровольных началах был создан Первый украинский казацкий полк им. Богдана Хмельницкого. Временное правительство не понимало, что оно творит, и разрешило его формирование, тем самым положив начало украинизации военных подразделений Русской армии. Старого гимназического друга Чупрынки — Николая Галагана — назначили адъютантом командира полка. Он хотел пристроить Григория писарем в полковую канцелярию, но тот категорически отказался и, несмотря на свой 37-летний возраст, пошёл воевать в сотню рядовым казаком.Владимир Дорошенко писал, что Чупрынка "держался очень хорошо, был внимателен к своим обязанностям и имел большое влияние на казаков, которые его любили и уважали. Прежних, довоенных "дебошей" словно и не было. И все же армейские порядки, и дисциплина оказались слишком тяжелыми для богемного поэта и неугомонного казака".Его отпустили, но ненадолго.В июле 1919 года действовавший в Киеве Повстанческий комитет поручил Чупрынке организовать на родной Черниговщине восстание с целью дезорганизации большевистского подполья. Имя поэта было настолько популярным, что люди сами шли к нему, узнав только, что "Григорий Аврамович атаманом стал". Однако большевики восстание оперативно ликвидировали. Газета "Киевский коммунист" опубликовала заметку, в которой сообщалось о "ликвидации банды Чупрынки". Публикация оказалась для Григория спасением. Целый ряд писателей обратился к начальнику Всеукраинского ЦК Мартину Лацису с ходатайством о помиловании. Его поддержал и нарком образования Советской Украины Александр Шумский.Это спасло Григория, вместо расстрельного рва он очутился в Кожуховском концентрационном лагере для военнопленных, располагавшемся под Москвой.После окончания на Украине Гражданской войны Чупрынку выпустили на свободу, и он вернулся в Киев. Его произведения в то время всё ещё пользовались популярностью, их даже преподавали в республиканских школах. Тем не менее, уже в январе 1921 года Григорий снова был арестован за антисоветскую пропаганду. В этот раз его не вывезли в Москву только потому, что у киевского ЧК не оказалось средств на его транспортировку. Вскоре Чупрынку снова выпустили.Два предыдущих ареста-"звоночка" не остудили горячечный пыл украинского националиста. По предложению своего старого знакомого Капитона Бендрика он с новой неуёмной энергий окунулся в подпольную антисоветскую работу.Тем временем в Польше на средства Дефензивы (польской разведки) украинские националисты создали Партизанско-повстанческий штаб, призванный руководить вторжениями на территорию УССР боевых отрядов, восстаниями и диверсиями.18 марта 1921 года группа общественно-политических деятелей во главе с Иваном Чепилко создала Всеукраинский центральный повстанческий комитет (ВУЦПК), в разветвлённую сеть которого вошёл и Чупрынка. Он не знал, что эта организация была наводнена завербованными "черезвычайкой" агентами и чекисты давно знали всех её членов. Они подождали, пока националистическое подполье вберёт в себя как можно больше неблагонадёжного "элемента", после чего 18 июня 1921 года начали повальные аресты."Спусковым крючком" послужила информация о возможности перехода комитета в Холодный Яр, где в этот период времени шла ожесточённая борьба с атаманами Холодноярской республики. Накануне этих событий Чупрынка как раз собирался отправиться туда в качестве представителя, но 23 июня его арестовали. Уже через неделю Киевский губ. ЧК рапортовал в Москву о разгроме ВУЦПК и заключении под стражу всех его членов (132-х человек).Протокол допроса Чупрынки датирован 9 августа 1921 года. Никакой информации о подполье и его роли в нём чекистам не требовалось, за Григория всё уже давно рассказали его "коллеги". В связи с этим от поэта только добились признания, что он действительно состоял в подпольной антисоветской организации, после чего ничто спасти его уже не могло.Обвинение гласило: "Чупрынку Григория Аврамовича, 42 лет, виновного в том, что вступил в организацию Всеукрцентрповстанком, который согласился представлять Всеукрцентрповстанком на военно-политическом съезде в Холодном Яре, как врага республики, присудить к высшей мере наказания — расстрелять".На заседании коллегии Киевского губ. ЧК, происходившем 28 августа 1921 года, приговор был окончательно утверждён. Точная дата приведения приговора в исполнение в личном деле отсутствует.* Террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации

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