https://ukraina.ru/20240812/1056831639.html

Заявление Путина, немцы хотят реванша, пропавшие дети. Итоги 12 августа на Украине

Заявление Путина, немцы хотят реванша, пропавшие дети. Итоги 12 августа на Украине - 12.08.2024 Украина.ру

Заявление Путина, немцы хотят реванша, пропавшие дети. Итоги 12 августа на Украине

Президент России Владимир Путин сделал заявление о происходящем в Курской области. Немецкий генерал в отставке Клаус Виттман вспомнил о Курской дуге и призвал причинить России боль. Неизвестна судьба около 2 тыс. человек, находящихся в занятых ВСУ районах Курской области, среди пропавших - дети

2024-08-12T19:00

2024-08-12T19:00

2024-08-12T19:00

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Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание по ситуации в Курской области. Он заявил, что атаковав этот регион России, киевский режим пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем."Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?" - заявил Путин.Он указал на то, что своей атакой Украина также хочет остановить полное освобождение Донбасса и Новороссии."Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования, так же как и от предложений заинтересованных и нейтральных посредников. Судя по всему, противник при помощи западных хозяев выполняет их волю", — указал Путин.Однако план Украины и Запада не удался: после событий в Курской области продвижение российской армии, добровольцев и ветеранов не только не снизилось, а, наоборот, увеличилось в 1,5 раза, подчеркнул Путин.Он также указал, что потери ВСУ и других украинских формирований растут, в т.ч. и среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые украинское командование перебрасывает к российской границе.Путин указал, что ещё одной целью ВСУ является посеять рознь, запугать людей, разрушить единство российского общества, то есть нанести удар по внутриполитической ситуации.Президент России перечислил цели, которые стоят перед разными ведомствами. Так, главная задача, которая стоит перед министерством обороны — выдавить, выбить украинских военных с территории страны и вместе с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы. ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим контртеррористической операции и эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника; гражданские ведомства — снабжение силовых структур всем необходимым. Что же до руководителей регионов, то они должны оказать поддержку мирным гражданам, которые нуждаются в помощи и защите."Главари киевского режима не только совершают преступление против российского народа, но, по сути, стали на путь истребления самих украинцев, украинского народа, которого, судя по всему, своим сегодня и не считают", - также указал Путин.В завершение своей речи Путин подчеркнул: противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, вне всяких сомнений, будут достигнуты.Немцы вспомнили о Курской дугеОтставной генерал бундесвера Клаус Виттман призвал помочь Украине с тем, чтобы нанести России болезненный удар, в т.ч. и по национальной памяти."Я историк по образованию. Я знаю, какую роль сыграл Курск в Великой Отечественной войне. И именно там сейчас России причиняют боль! И это просто грандиозно! И то, что вы говорите здесь о Западе, о западных разрешениях и ограничениях, я могу только чётко повторить: ограничения, которые мы накладываем на Украину, на использование западного оружия, я считаю их абсурдными, и они помогают Путину. Они работают только на Россию. И этот страх перед эскалацией должен прекратиться!" - заявил Виттман во время эфира на Die Welt.Ранее МИД Германии оправдал вторжение Украины в Курскую область."Украина имеет право на самооборону, закрепленное в международном праве. Это право не ограничивается ее собственной территорией", – заявило министерство иностранных дел Германии.Кроме того, многие немецкие политики одобрили применение Украиной немецкого оружия в атаке на Курскую область."Вопроса о том, задействовано ли западное оружие, не возникает, поскольку после доставки оно становится украинским оружием", — заявил депутат бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.Он также заявил, что нанесение ударов по "перевалочным пунктам" на территории России с помощью оружия, предоставленного Германией, "абсолютно законно".В феврале 2023 года лидер запрещённой в РФ группировки С14*, ныне — замкомандир 14-го полка БпЛА ВСУ, боевики которого сегодня принимают участие во вторжении в Курскую область, Евгений Карась заявил, что на Западе с одобрением относятся к украинским ультраправым."Правда, не единожды проверенная, состоит в том, что: националисты, те, кого шельмы обзывают "радикалы" воюют все и с повышенной мотивацией: партнёры на разговорах на Западе видели в упор "радикальные" шевроны — ржут, выдают нетолерантные шутки, это их радует; западные солдаты гораздо больше доверяют фанатикам. Некоторые фанатики принимали участие в переговорах и контракты были подписаны. Т.е. Запад прямо вручал оружие радикалам, ведь они военнослужащие, эффективные, лучшие, те, кого отобрали. Сегодня много об этом услышал от товарищей из других подразделений", - заявлял тогда Карась.Примечательно, что один из батальонов его полка называется "Нахтигаль" в честь одноимённой дивизии СС. Этот батальон также принимает участие во вторжении в Курскую область.Пропавшие детиВрио губернатора Курской области Алексей Смирнов, докладывая Путину на оперативном совещании об обстановке в области, сообщил о людях, очутившихся на подконтрольной ВСУ территории."Двадцать восемь населённых пунктов находятся в этой зоне, это порядка двух тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем", — отметил Смирнов.По его словам, глубина проникновения противника на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина — 40 километров. Там нет чёткой линии фронта, что осложняет определение местоположения ВСУ, рассказал врио губернатора.Он также рассказал об убитых и раненых в результате вторжения ВСУ."Погибших гражданских лиц - 12, раненых - 121, в том числе 10 детей", — рассказал Смирнов.Слова врио губернатора Курской области у себя в телеграм-канале прокомментировал первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв."Добавлю, что за время вторжения ВСУ в Курскую область с 7 по 11 августа в поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" поступило 222 заявки о поиске пропавших в Курской обл. Большинство – это жители Суджанского района. Среди пропавших много детей. Самому маленькому 11 месяцев. Причем одна заявка – это не всегда один пропавший, заявки могут быть на двух, трех и даже четырех человек сразу. Близкие ищут целые семьи", - указал Царёв.Он привёл пример одного из подобных объявлений.Также 12 августа Центр общественный связей ФСБ сообщил о взятии в плен одного из украинских солдат. Позднее РИА Новости опубликовало видео допроса этого украинского военнопленного."Я — Полторацкий Руслан Николаевич, [19]97-го рождения, 16 декабря. На данный момент нахожусь на службе в ВСУ в 80-й десантно-штурмовой бригаде, 6-я рота, 2-й взвод, 2-е отделение. 28 июля нас перебазировали в лес возле села Песчаное. Мы там пробыли неделю. Спустя где-то 4 дня из этой недели командир собрал нас — у командира позывной "Стриж" - собрал на ознакомление с информацией. Информацию доложил такую: мы сейчас ждём, пока остальные силы подготовятся к нападению на Россию <...>. Командир нам отдельно говорил: мужчинам стрелять в ноги и бросать в подвал. Если с оружием, то расстреливать. По поводу пленных указаний особых не было. Скорее всего, их просто не брать в плен. Когда заходили в дома, да, было мародёрство. Выносили, всё, что видели: всё ценное и всё, что было унести", - рассказал тот.Пленный также отметил, что целью ставилось дойти до Курска и Белгорода, чтобы захватить побольше территории для последующего обмена в ходе мирных переговоров."Когда пересекали границу с Россией, сначала думал, помехи с рацией, а потом разбирал речь. Там говорили на английском, польском, может, даже, французском. Странно, ничего не понимал. В рацию говорил: "Повтори, повтори", а там какая-то белиберда. Когда уже заняли позиции, тоже выходили в эфир с начальством, с нашими выходили. И тоже слышал, что-то говорят по-английски, что-то про дома, house, и стрельбу слышал. И мы хоть далековато находились, отдельно крики звучали", - отметил пленный.Он также обратился к сослуживцам с призывом заканчивать войну и уходить.Ранее, 10 августа, адвокат Максим Пашков рассказал о том, что ему сообщили его знакомые из Курска."Поговорил сейчас с Курском. Из новостей которые шокируют - в Курск из зоны боев привезли трех девочек - старшей лет тринадцать - колени им прострелили - такое случайно не сделать. Из хороших - подтянули регулярные войска и кому-то сейчас будет плохо", - отмечал Пашков.В Курской области продолжаются ожесточённые бои.Об особенностях режима КТО — в статье Павла Котова "КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях: суть режима, особенности и ограничения".

https://ukraina.ru/20240812/1056820012.html

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https://ukraina.ru/20240811/1056806271.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, курская область, россия, украина, владимир путин, алексей смирнов (губернатор), евгений карась, вооруженные силы украины, фсб, росгвардия, дети