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Путину доложили об ухудшении ситуации на российском приграничье

Путину доложили об ухудшении ситуации на российском приграничье - 12.08.2024 Украина.ру

Путину доложили об ухудшении ситуации на российском приграничье

Ситуация в приграничных районах Белгородской области из-за обстрелов украинской армии в последнее время резко ухудшилась. Об этом президенту страны Владимиру Путину доложил губернатор региона Вячеслав Гладков 12 августа

2024-08-12T16:50

2024-08-12T16:50

2024-08-12T16:50

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По его словам, улучшение обстановки наблюдается только в районе Белгорода, в то время как количество обстрелов ВСУ приграничного района из ствольной артиллерии и минометов возросло.В ходе совещания с президентом РФ Гладков указал на участившиеся атаки дронов. При этом, в регионе растет социальное напряжение, эвакуация продолжается, только Шебекино покинули 50-70% мирных жителей.В результате атак ВСУ всего за 2,5 года повреждено более 30 тысяч домов и квартир, из которых восстановлено 25 тысяч. Дальнейший ремонт, сказал Гладков, затруднителен ввиду напряженной обстановки вдоль границы.За последний год было ранено почти 300 мирных жителей, 36 человек погибли.Ранее в этот же день сообщалось, что из-за активности ВСУ в Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района.Читайте также как ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе в интервью военкора, автора телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофея Ермакова Денису Рудометову на Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240812/1056823901.html

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новости, белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины, сво