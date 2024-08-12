Путину доложили об ухудшении ситуации на российском приграничье - 12.08.2024 Украина.ру
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Путину доложили об ухудшении ситуации на российском приграничье
Путину доложили об ухудшении ситуации на российском приграничье - 12.08.2024 Украина.ру
Путину доложили об ухудшении ситуации на российском приграничье
Ситуация в приграничных районах Белгородской области из-за обстрелов украинской армии в последнее время резко ухудшилась. Об этом президенту страны Владимиру Путину доложил губернатор региона Вячеслав Гладков 12 августа
2024-08-12T16:50
2024-08-12T16:50
новости
белгородская область
россия
вячеслав гладков
владимир путин
вооруженные силы украины
сво
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По его словам, улучшение обстановки наблюдается только в районе Белгорода, в то время как количество обстрелов ВСУ приграничного района из ствольной артиллерии и минометов возросло.В ходе совещания с президентом РФ Гладков указал на участившиеся атаки дронов. При этом, в регионе растет социальное напряжение, эвакуация продолжается, только Шебекино покинули 50-70% мирных жителей.В результате атак ВСУ всего за 2,5 года повреждено более 30 тысяч домов и квартир, из которых восстановлено 25 тысяч. Дальнейший ремонт, сказал Гладков, затруднителен ввиду напряженной обстановки вдоль границы.За последний год было ранено почти 300 мирных жителей, 36 человек погибли.Ранее в этот же день сообщалось, что из-за активности ВСУ в Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района.Читайте также как ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе в интервью военкора, автора телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофея Ермакова Денису Рудометову на Украина.ру.
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новости, белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины, сво
Новости, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, СВО

Путину доложили об ухудшении ситуации на российском приграничье

16:50 12.08.2024
 
© РИА Новости . Павел Колядин / Перейти в фотобанкВоенно-исторические сборы "Армата" в Белгородской области
Военно-исторические сборы Армата в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Павел Колядин
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Ситуация в приграничных районах Белгородской области из-за обстрелов украинской армии в последнее время резко ухудшилась. Об этом президенту страны Владимиру Путину доложил губернатор региона Вячеслав Гладков 12 августа
По его словам, улучшение обстановки наблюдается только в районе Белгорода, в то время как количество обстрелов ВСУ приграничного района из ствольной артиллерии и минометов возросло.
В ходе совещания с президентом РФ Гладков указал на участившиеся атаки дронов. При этом, в регионе растет социальное напряжение, эвакуация продолжается, только Шебекино покинули 50-70% мирных жителей.
В результате атак ВСУ всего за 2,5 года повреждено более 30 тысяч домов и квартир, из которых восстановлено 25 тысяч. Дальнейший ремонт, сказал Гладков, затруднителен ввиду напряженной обстановки вдоль границы.
За последний год было ранено почти 300 мирных жителей, 36 человек погибли.
Ранее в этот же день сообщалось, что из-за активности ВСУ в Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района.
Читайте также как ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе в интервью военкора, автора телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофея Ермакова Денису Рудометову на Украина.ру.
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Второй конец курской палки. Украина проиграет "вторжение" по всем параметрам Спустя неделю после вторжения ВСУ в Курскую область "материковой" России весь мир ожидает, чем же закончится этот эпизод СВО. Она все больше обретает все признаки полноценной войны, о которой министр обороны России Андрей Белоусов уже сказал: это "вооруженное противостояние России и коллективного Запада"
 
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