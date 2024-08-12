Путину доложили об ухудшении ситуации на российском приграничье
© РИА Новости . Павел Колядин / Перейти в фотобанкВоенно-исторические сборы "Армата" в Белгородской области
Ситуация в приграничных районах Белгородской области из-за обстрелов украинской армии в последнее время резко ухудшилась. Об этом президенту страны Владимиру Путину доложил губернатор региона Вячеслав Гладков 12 августа
По его словам, улучшение обстановки наблюдается только в районе Белгорода, в то время как количество обстрелов ВСУ приграничного района из ствольной артиллерии и минометов возросло.
В ходе совещания с президентом РФ Гладков указал на участившиеся атаки дронов. При этом, в регионе растет социальное напряжение, эвакуация продолжается, только Шебекино покинули 50-70% мирных жителей.
В результате атак ВСУ всего за 2,5 года повреждено более 30 тысяч домов и квартир, из которых восстановлено 25 тысяч. Дальнейший ремонт, сказал Гладков, затруднителен ввиду напряженной обстановки вдоль границы.
За последний год было ранено почти 300 мирных жителей, 36 человек погибли.
Ранее в этот же день сообщалось, что из-за активности ВСУ в Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района.
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