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В Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района — губернатор
В Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района — губернатор - 12.08.2024 Украина.ру
В Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района — губернатор
В Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков
2024-08-12T08:21
2024-08-12T08:21
2024-08-12T08:21
новости
белгородская область
краснояружский район
запад
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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"У нас тревожное утро: активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают всё, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места", - сказал он.Гладков уточнил, что процесс согласования и вывоза людей сейчас идет на местах, транспорт уже направлен.Ранее на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор писал, что за сутки в Белгородской области зафиксировано 40 обстрелов и 42 атаки беспилотников, пострадали семь человек, вся необходимая медицинская помощь им оказывается.Про обстановку на приграничных территориях - в материале Егора Леева КТО в Курской, Брянской и Белгородской областях и реакция Запада. Главное на Украине на утро 10 августа на сайте Украина.ру.
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новости, белгородская область, краснояружский район, запад, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Новости, Белгородская область, Краснояружский район, Запад, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района — губернатор
В Белгородской области из-за активности ВСУ начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков
"У нас тревожное утро: активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают всё, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места", - сказал он.
Гладков уточнил, что процесс согласования и вывоза людей сейчас идет на местах, транспорт уже направлен.
Ранее на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор писал, что за сутки в Белгородской области зафиксировано 40 обстрелов и 42 атаки беспилотников, пострадали семь человек, вся необходимая медицинская помощь им оказывается.