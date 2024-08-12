https://ukraina.ru/20240812/1056825413.html

Врио губернатора Смирнов назвал количество населенных пунктов, которые ВСУ контролируют на Курщине

Врио губернатора Смирнов назвал количество населенных пунктов, которые ВСУ контролируют на Курщине - 12.08.2024 Украина.ру

Врио губернатора Смирнов назвал количество населенных пунктов, которые ВСУ контролируют на Курщине

Вооруженные силы Украины контролируют 28 населенных пунктов в Курской области, судьба около двух тысяч человек, проживающих в них неизвестна. Такие данные 12 августа привел врио губернатора региона Алексей Смирнов в ходе совещания с президентом страны Владимиром Путиным

2024-08-12T16:11

2024-08-12T16:11

2024-08-12T16:11

новости

курская область

сергей смирнов

владимир путин

вооруженные силы украины

сво

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Смирнов подчеркнул, что украинская армия увеличила атаки ракетами и дронами "в разы": в сторону области было направлено 194 снаряда, из них 147 сбито. В результате атак погибли 12 мирных жителей, пострадали 121, в том числе десять детей.В связи с напряженной обстановкой продолжается эвакуация населения из Суджанского и Кореневского, а также Большесолдатского и Льговского районов. Глава региона также рассказал, что из зоны боевых действий уже удалось вывести 121 тысячу мирных граждан.Ранее в этот же день сообщалось, что из-за активности ВСУ в Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района.Читайте также как ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе в интервью военкора, автора телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофея Ермакова Денису Рудометову на Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240812/1056821740.html

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новости, курская область, сергей смирнов, владимир путин, вооруженные силы украины, сво