Врио губернатора Смирнов назвал количество населенных пунктов, которые ВСУ контролируют на Курщине - 12.08.2024 Украина.ру
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Врио губернатора Смирнов назвал количество населенных пунктов, которые ВСУ контролируют на Курщине
Врио губернатора Смирнов назвал количество населенных пунктов, которые ВСУ контролируют на Курщине - 12.08.2024 Украина.ру
Врио губернатора Смирнов назвал количество населенных пунктов, которые ВСУ контролируют на Курщине
Вооруженные силы Украины контролируют 28 населенных пунктов в Курской области, судьба около двух тысяч человек, проживающих в них неизвестна. Такие данные 12 августа привел врио губернатора региона Алексей Смирнов в ходе совещания с президентом страны Владимиром Путиным
2024-08-12T16:11
2024-08-12T16:11
новости
курская область
сергей смирнов
владимир путин
вооруженные силы украины
сво
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Смирнов подчеркнул, что украинская армия увеличила атаки ракетами и дронами "в разы": в сторону области было направлено 194 снаряда, из них 147 сбито. В результате атак погибли 12 мирных жителей, пострадали 121, в том числе десять детей.В связи с напряженной обстановкой продолжается эвакуация населения из Суджанского и Кореневского, а также Большесолдатского и Льговского районов. Глава региона также рассказал, что из зоны боевых действий уже удалось вывести 121 тысячу мирных граждан.Ранее в этот же день сообщалось, что из-за активности ВСУ в Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района.Читайте также как ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе в интервью военкора, автора телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофея Ермакова Денису Рудометову на Украина.ру.
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новости, курская область, сергей смирнов, владимир путин, вооруженные силы украины, сво
Новости, Курская область, Сергей Смирнов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, СВО

Врио губернатора Смирнов назвал количество населенных пунктов, которые ВСУ контролируют на Курщине

16:11 12.08.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Вооруженные силы Украины контролируют 28 населенных пунктов в Курской области, судьба около двух тысяч человек, проживающих в них неизвестна. Такие данные 12 августа привел врио губернатора региона Алексей Смирнов в ходе совещания с президентом страны Владимиром Путиным
"Противник контролирует 28 населённых пунктов в Курской области, глубина проникновения — 12 километров, а ширина фронта составляет 40 километров", — уточнил он.
Смирнов подчеркнул, что украинская армия увеличила атаки ракетами и дронами "в разы": в сторону области было направлено 194 снаряда, из них 147 сбито. В результате атак погибли 12 мирных жителей, пострадали 121, в том числе десять детей.
В связи с напряженной обстановкой продолжается эвакуация населения из Суджанского и Кореневского, а также Большесолдатского и Льговского районов. Глава региона также рассказал, что из зоны боевых действий уже удалось вывести 121 тысячу мирных граждан.
Ранее в этот же день сообщалось, что из-за активности ВСУ в Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района.
Читайте также как ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе в интервью военкора, автора телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофея Ермакова Денису Рудометову на Украина.ру.
Курск
13:51
Так кто же стоит за курской авантюрой Украины?Сначала попробуем ответить на вопрос "кто?". Есть веские основания полагать, что решение о курской авантюре было принято во время визита Зеленского в Лондон в середине июля этого года.
 
НовостиКурская областьСергей СмирновВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСВО
 
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Заголовок открываемого материала
16:11Врио губернатора Смирнов назвал количество населенных пунктов, которые ВСУ контролируют на Курщине
16:00Битва на Ворскле: как Витовт потерял шанс объединить вокруг себя Русь
15:54Путин допустил атаки ВСУ на Брянскую область, призвав готовиться к любому развитию событий
15:51Путин прокомментировал возможности для переговоров с Киевом после событий под Курском
15:51Отразили атаки, уничтожили националистов и технику. Минобороны перечислило успехи ВС РФ в Курской области
15:51К поджогам автомобилей военных на Прикарпатье присоединилась украинская молодежь
15:35Тимофей Ермаков: ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе
14:52"Европа переживает": эксперт объяснил скачок биржевых цен на газ после атаки ВСУ на Курск
14:24"Слышал иностранную речь и приказы расстреливать курян": украинский военнопленный сделал признание
14:12"Оставили боевой пост": Охлобыстин рассказал о миссии артистов во время СВО и раскритиковал уехавших
13:51Так кто же стоит за курской авантюрой Украины?
13:47У Байдена боятся ответа РФ на действия ВСУ в Курской области – WSJ
13:41КТО в Курской, Белгородской и Брянской областях: суть режима, особенности и ограничения
13:24В Курской области эвакуируют жителей еще одного района — власти
13:12Украина несет большие потери под Курском – The Economist
13:08"Новый уровень агрессии": гендиректор "Росатома" об ударах ВСУ по Запорожской АЭС
13:05Это Олимпиада? Что на самом деле происходит в Париже
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