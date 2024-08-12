https://ukraina.ru/20240812/1056825413.html
Врио губернатора Смирнов назвал количество населенных пунктов, которые ВСУ контролируют на Курщине
Врио губернатора Смирнов назвал количество населенных пунктов, которые ВСУ контролируют на Курщине - 12.08.2024 Украина.ру
Врио губернатора Смирнов назвал количество населенных пунктов, которые ВСУ контролируют на Курщине
Вооруженные силы Украины контролируют 28 населенных пунктов в Курской области, судьба около двух тысяч человек, проживающих в них неизвестна. Такие данные 12 августа привел врио губернатора региона Алексей Смирнов в ходе совещания с президентом страны Владимиром Путиным
2024-08-12T16:11
2024-08-12T16:11
2024-08-12T16:11
новости
курская область
сергей смирнов
владимир путин
вооруженные силы украины
сво
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Смирнов подчеркнул, что украинская армия увеличила атаки ракетами и дронами "в разы": в сторону области было направлено 194 снаряда, из них 147 сбито. В результате атак погибли 12 мирных жителей, пострадали 121, в том числе десять детей.В связи с напряженной обстановкой продолжается эвакуация населения из Суджанского и Кореневского, а также Большесолдатского и Льговского районов. Глава региона также рассказал, что из зоны боевых действий уже удалось вывести 121 тысячу мирных граждан.Ранее в этот же день сообщалось, что из-за активности ВСУ в Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района.Читайте также как ВСУ пошли на авантюру в Курской области, чтобы вернуться в 2014 год в Донбассе в интервью военкора, автора телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофея Ермакова Денису Рудометову на Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240812/1056821740.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, сергей смирнов, владимир путин, вооруженные силы украины, сво
Новости, Курская область, Сергей Смирнов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, СВО
Врио губернатора Смирнов назвал количество населенных пунктов, которые ВСУ контролируют на Курщине
Вооруженные силы Украины контролируют 28 населенных пунктов в Курской области, судьба около двух тысяч человек, проживающих в них неизвестна. Такие данные 12 августа привел врио губернатора региона Алексей Смирнов в ходе совещания с президентом страны Владимиром Путиным